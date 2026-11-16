Spui că ești o persoană directă și autentică? Situații în cuplu când e nevoie de tact

Consideri că a fi directă și sinceră sunt calități importante într-o relație, dar ele pot ascunde și agresivitate sau cruzime.

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  de  Cristescu Catalina
Spui că ești o persoană directă și autentică? Situații în cuplu când e nevoie de tact

Vrei să poți spune ce gândești, să nu fii nevoită să îți cenzurezi opiniile și să ai libertatea de a-ți exprima emoțiile fără teama că vei fi judecată. Totuși, există o diferență importantă între a fi sinceră și a spune orice îți trece prin minte, indiferent de context, moment sau impactul asupra partenerului. Uneori, ceea ce numești tu a fi directă poate fi lipsă de tact, impulsivitate sau chiar o formă de agresivitate verbală. Iar autenticitatea nu presupune să-l ignori pe celălalt, ci să găsești o modalitate onestă și respectuoasă de a comunica.

Aspectul fizic

Consideri că într-un cuplu nu ar trebui să existe subiecte tabu? Atunci când ai o opinie despre felul în care arată partenerul nu înseamnă că trebuie să o exprimi oricând și oricum. Comentariile despre greutate, îmbătrânire, aspectul fizic sau schimbările corporale pot răni teribil, deci e nevoie de delicatețe. E o diferență considerabilă între nu mai ai grijă de tine/ te-ai schimbat foarte mult/ arăți oribil și am observat că în ultima vreme pari mai puțin preocupat de tine, e ceva ce te apasă, te pot ajuta?

Semnalarea greșelilor

Îi corectezi fiecare greșeală și îi explici ce ar fi trebuit să facă? Îi reamintești că ai avut dreptate și nu e în stare de nimic? Ei bine, comunicarea voastră poate deja s-a dus pe panta periculoasă a reproșurilor. Nu orice greșeală necesită o intervenție și nu fiecare dezacord trebuie transformat într-o lecție. Uneori, partenerul are nevoie să fie ascultat, nu corectat. Alteori, este suficient să discutați despre consecințele unei decizii fără să îi subliniezi cât de neinspirată a fost alegerea lui.

Familia din care provine

Poate că nu ai o relație foarte bună cu părinții ori frații partenerului, consideri pe bună dreptate că anumite comportamente ale acestora sunt nepotrivite. Sigur, ai dreptul să îți exprimi nemulțumirile și să stabilești limite, mai ales atunci când dinamica familială vă afectează cuplul. Totuși, una este să discuți despre comportamente concrete și alta este să îi jignești familia, să le atribui etichete sau să faci generalizări despre oamenii la care ține. Dacă îi spui că mama lui este manipulatoare, tatăl lui este incompetent sau că familia lui este toxică, până la urmă semnezi o declarație de război. Concentrează-te pe ceea ce se întâmplă între voi. M-am simțit inconfortabil când mama ta a intervenit în decizia noastră este o abordare mai constructivă decât un atac la adresa ei.

Momentele de vulnerabilitate

Da, ești o persoană pragmatică, care vede lucrurile realist și urăște dramatizările. Când partenerul îți povestește despre o situație profesională, o dezamăgire sau o nereușită, îi spui direct ce crezi că ar trebui să facă, scurtezi discuția și nu stai nici cu vulnerabilitatea lui și nici cu neputința ta când îl vezi că nu e bine emoțional. Practic în felul acesta îți ignori și propria ta vulnerabilitate și conectarea emoțională nu se mai realizează. Nu orice moment este potrivit pentru sfaturi, soluții sau observații realiste. Poate că partenerul tău are nevoie să își exprime dezamăgirea fără să fie grăbit să găsească o rezolvare, grabă care îi amplifică sentimentul de singurătate emoțională.

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Foto: PR

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