Robert De Niro și Tiffany Chen, apariție rară la un eveniment monden

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Robert De Niro și Tiffany Chen, partenera sa de viață, au început să devină mai confortabili cu ieșirile în public. Cei doi au apărut împreună la un eveniment din New York, dedicat cineastului Steven Spielberg. Este vorba despre un eveniment de caritate în beneficiul industriei de film, găzduit de MoMA, Muzeul de Artă Modernă, aflat la cea de 18-a ediție și sponsorizat, de această dată, de Chanel.

Cuplul format din Robert De Niro și Tiffany Chen nu avea cum să rateze evenimentul care a onorat munca lui Steven Spielberg, unul dintre giganții industriei de film. Alături de ei a participat la eveniment și Martin Scorsese, unul dintre apropiații lui De Niro, și totodată unul dintre regizorii cu care a lucrat cel mai mult, din colaborările lor rezultând filme legendare deja, precum Taxi Driver, Raging Bull, Casino, Goodfellas și multe altele.

Foto: Profimedia

Pentru această apariție la evenimentul organizat de MoMA, Robert De Niro și Tiffany Chen au apărut în ținute elegante, dar relaxate. Mai cu seamă De Niro a ales o ținută mai informală, actorul purtând un costum gri și un pulover polo tot gri. Partenera acestuia, în schimb, a purtat o rochie neagră scurtă, asortată cu cizme înalte. Apariția publică a celor doi e cu atât mai surprinzătoare cu cât aceștia mai participaseră în urmă cu doar o zi la premiera din New York a filmului Focker-In-Law, în care De Niro joacă alături de Ariana Grande și Ben Stiller; în condițiile în care actorul apare din ce în ce mai rar în public în ultimii ani.

Foto: Profimedia

Robert De Niro și Tiffany Chen s-au întâlnit pentru prima dată la filmările pentru The Intern, în 2015, Chen având un rol minor în comedie. Zvonurile despre o presupusă relație sentimentală între cei doi au apărut ani mai târziu, în 2021, după ce au fost zăriți împreună în sudul Franței, în ipostaze foarte apropiate. De Niro se despărțise în 2018 de fosta sa soție, Grace Hightower.

În aprilie 2023 a venit pe lume copilul cuplului, Gia Virginia Chen De Niro, totodată cel de-al șaptelea copil al actorului.

Întrebat recent de publicația People despre atitudinea sa față de parenting, De Niro a spus că „nu știu dacă există vreun secret (legat de cum să faci asta, n.red.). Doar încerci să gestionezi tot. Nu ai cum să te ferești de sentimentul de vinovăție pentru că uneori nu ai fost alături de copii și crezi că ar fi trebuit să fii”. De Niro, totuși, a fost lăudat de-a lungul timpului pentru că este genul de părinte care își susține copiii în orice circumstanțe, remarci care au venit mai ales în urma susținerii necondiționate a actorului față de fiica sa, Airyn, în vârstă de 29 de ani, care și-a făcut coming out-ul ca femeie transgender.

Airyn este unul dintre copiii rezultați în urma relației lui De Niro cu Toukie Smith, un personaj iconic în lumea modei americane, dar cu o carieră consistentă și în film, care a încetat din viață anul acesta pe 4 noiembrie.

Relația dintre Robert De Niro și Tiffany Chen este una dintre cele câteva relații proeminente din viața actorului. Acesta s-a căsătorit pentru prima dată în 1976, cu Diahnne Abbott, împreună cu care a avut un fiu, Raphael. Cei doi au divorțat în 1988, după ce De Niro o adoptase pe fiica lui Abbott dintr-o relație anterioară. Relația actorului cu Toukie Smith a durat din 1988 până în 1996, cei doi având împreună gemeni care s-au născut dintr-o mamă surogat. De Niro s-a căsătorit în 1997 cu Grace Hightower, fiul lor, Elliot, născându-se în 1998. Deși cei doi s-au separat în 1999, relația lor a continuat. În decembrie 2011 s-a născut fiica lor, Helen.

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro