Kate Middleton, noi dezvăluiri despre recuperarea după cancer. Ce i-au spus medicii Prințesei de Wales

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

La aproape doi ani după ce a anunțat că boala sa oncologică este în remisie, Kate Middleton, Prințesa de Wales, a oferit noi detalii despre experiența prin care a trecut și despre procesul său de recuperare.

Kate Middleton a acordat un interviu revistei Country Life, publicat în cea mai recentă ediție a publicației, al cărei editor invitat a fost soțul său, Prințul William. Noul număr al revistei include și o pictură în acuarelă reprezentând un pescăraș albastru, realizată de fiul lor în vârstă de 13 ani, Prințul George.

În cadrul interviului, dedicat în mare parte pasiunii sale pentru natură, Kate Middleton a făcut o paralelă între procesul de recuperare după cancer și ritmurile lumii naturale.

„Mi s-a spus în spital că recuperarea mea nu va fi un proces liniar. Vor exista zile bune și zile proaste și va fi nevoie de timp. La fel se întâmplă și în natură. Aceasta ne arată că perioadele de odihnă, reflecție și regenerare sunt la fel de importante precum momentele de creștere”, a declarat ea.

Kate Middleton a dezvăluit pentru prima dată că fusese diagnosticată cu cancer în martie 2024, când a anunțat că urma un tratament de chimioterapie. În ianuarie 2025, Prințesa de Wales a confirmat că boala intrase în remisie. Palatul Buckingham nu a făcut public tipul de cancer cu care aceasta a fost diagnosticată.

Membră a familiei regale britanice, Kate a explicat că timpul petrecut în aer liber a avut un rol important în recuperarea sa.

„Există cu siguranță o legătură. Este vorba despre a asculta și a fi atent. Un lucru în care cred cu tărie, mai ales după ce am trecut personal prin această experiență, este importanța unei abordări a bolii și a recuperării care să țină cont de persoană în ansamblul ei. Da, o boală gravă aduce numeroase provocări fizice, dar fiecare dintre noi are și o dimensiune interioară mai profundă”, a spus ea.

Mama a trei copii a mărturisit că natura a ajutat-o să descopere o „legătură mai profundă” între „minte, corp și spirit”.

„Cred că acest lucru se întâmplă pentru că natura ne oferă ceva unic. Nu ne cere nimic. Nu ne judecă și nu se așteaptă să demonstrăm ceva. Pur și simplu ne permite să fim noi înșine. Pentru mine, a fost cu adevărat un refugiu și un loc spre care am simțit instinctiv nevoia să mă îndrept”, a explicat Prințesa.

Întrebată despre beneficiile terapeutice ale naturii în domeniul sănătății, Prințesa de Wales a remarcat că este „interesant” să observe cum cercetările științifice ajung să confirme „ceea ce știm și simțim instinctiv”.

În iulie 2026, Kate Middleton a dezvăluit că a finalizat National Three Peaks Challenge, o provocare care presupune ascensiunea celor mai înalte trei vârfuri montane din Scoția, Anglia și Țara Galilor, în decurs de 24 de ore. La momentul respectiv, ea a explicat pe rețelele sociale că această experiență de rezistență fizică a reprezentat „o ocazie de a explora viața dincolo de diagnostic și de a oferi ceva în schimb”.

„Oamenii s-au îndreptat dintotdeauna către natură. Fie că este vorba despre plajă, pentru vindecare și recuperare, despre peisajele rurale, pentru liniște și o perspectivă mai clară asupra lucrurilor, sau despre munți, pentru a găsi singurătatea de care au nevoie, oamenii au căutat de multă vreme alinare în lumea naturală. Este un mediu cu o extraordinară capacitate de refacere, iar integrarea naturii în procesul de recuperare al unei persoane este esențială”, a declarat Kate pentru Country Life.

Prințesa a comparat, de asemenea, transformările permanente din natură cu schimbările prin care trece corpul uman.

„Dacă privim lumea naturală, observăm că aproape niciodată nu stagnează, iar atunci când se întâmplă acest lucru, rareori este un semn de sănătate. Această perspectivă m-a ajutat foarte mult. M-am gândit la felul în care mișcarea și dinamismul pot schimba ceva în interiorul nostru, fie că vorbim despre corp, minte sau gânduri”, a spus ea.

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro