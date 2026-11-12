Valentin Butnaru, amenințat cu moartea din cauza relației cu Ana Bodea. Dezvăluirile neașteptate ale prezentatorului TV

Relația dintre Valentin Butnaru și Ana Bodea a stârnit reacții neașteptate în rândul fanilor actriței. Prezentatorul TV a dezvăluit că, la începutul poveștii lor de iubire, a primit amenințări cu moartea din partea unor admiratoare.

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  de  ELLE.ro
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Valentin Butnaru a vorbit despre o experiență neplăcută prin care a trecut la începutul relației cu Ana Bodea. Prezentatorul Observatorului a dezvăluit că a primit inclusiv amenințări cu moartea din partea unor admiratoare foarte tinere ale actriței, nemulțumite că aceasta avea un iubit în viața reală. Totul a pornit de la popularitatea serialului „Lia – Soția soțului meu”, în care Ana Bodea a interpretat rolul principal.

Valentin Butnaru, amenințat de fanele Anei Bodea

Invitați luni, 9 noiembrie, în emisiunea „Furnicuțele”, prezentată de Cătălin Măruță la Antena 1, Valentin Butnaru și Ana Bodea au povestit despre începuturile relației lor, dar și despre reacțiile neașteptate pe care le-au primit după ce au devenit un cuplu.

Prezentatorul TV a mărturisit că nu toate mesajele venite din partea publicului au fost pozitive. Unele dintre admiratoarele actriței erau atât de implicate emoțional în povestea personajului său din serial, încât au reacționat agresiv atunci când au aflat că Ana Bodea are o relație cu Valentin Butnaru.

Potrivit acestuia, printre persoanele care i-au trimis mesaje de amenințare s-au numărat inclusiv fetițe în vârstă de aproximativ zece ani.

„Am fost amenințat cu moartea de fetițe de zece ani, să o las în pace. S-au întâmplat multe. Voiau să rămână cu personajul din serial”, a povestit Valentin Butnaru la „Furnicuțele”.

Dezvăluirea a surprins prin vârsta celor care ar fi trimis mesajele, dar și prin intensitatea reacțiilor provocate de relația celor doi.

Ana Bodea a confirmat experiența relatată de partenerul său și a explicat că unii fani ajung să se identifice atât de mult cu poveștile urmărite la televizor, încât nu mai separă întotdeauna personajele de actorii care le interpretează.

„Telespectatorii au impresia că aceea e viața reală”, a spus actrița.

Ana Bodea a devenit cunoscută publicului larg datorită rolului din serialul „Lia – Soția soțului meu”, producție difuzată de Antena 1. Povestea personajului interpretat de ea a stârnit numeroase reacții în rândul telespectatorilor, iar unii dintre aceștia au continuat să asocieze viața sentimentală a actriței cu relațiile prezentate pe micul ecran.

Cum s-au îndrăgostit Ana Bodea și Valentin Butnaru

Dincolo de reacțiile primite din partea fanilor, cei doi au rememorat și împrejurările în care a început povestea lor de iubire. Deși formează un cuplu de aproximativ trei ani, Ana Bodea și Valentin Butnaru se cunoșteau de mai mult timp. Prima lor întâlnire a avut loc cu câțiva ani înainte de a deveni parteneri, prin intermediul prezentatoarei Olivia Păunescu.

Cei doi s-au văzut atunci într-o cafenea, însă întâlnirea nu a dus la o apropiere romantică. Abia în 2023, când actrița a fost invitată la Observator pentru a discuta despre rolul său din serialul „Lia – Soția soțului meu”, lucrurile au început să se schimbe. Revederea din studioul de televiziune a reprezentat momentul în care au început să comunice mai mult, chiar dacă Valentin Butnaru a avut inițial o atitudine care a amuzat-o pe actriță.

„Am fost invitată la ei în platou, la Observator, și acolo ne-am întâlnit cumva și am început să vorbim. Se făcea că nu mă cunoaște, dar nu mă las intimidată de genul acesta de purtare”, a povestit Ana Bodea.

Valentin Butnaru și-a amintit, la rândul său, cum s-a desfășurat reîntâlnirea. Prezentatorul a povestit că, după încheierea momentului din emisiune, a observat-o pe Ana așteptându-l în apropierea scărilor. Gestul a dus la o apropiere spontană între ei.

„Când m-am întors, mă aștepta acolo, în capătul scărilor. Nu știu ce s-a întâmplat. Ne-am îmbrățișat, mi-am adus aminte că ne cunoaștem, a fost o situație ciudată”, a mărturisit prezentatorul.

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Foto: Instagram

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