Kylie Jenner, dată în judecată pentru a patra oară de o fostă angajată. Acuzațiile grave aduse vedetei

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Kylie Jenner se confruntă cu cel de-al patrulea proces intentat în ultimele șapte luni de o fostă angajată. Potrivit Page Six, Dinora Carolina Cabria Amaya, care a lucrat ca menajeră pentru vedetă, susține că a fost supusă mai multor tratamente abuzive, printre care și un incident în care ar fi rămas blocată timp de peste o oră în dressingul acesteia.

Amaya a depus plângerea pe 5 noiembrie, la Tribunalul Superior din Los Angeles, acuzând-o pe Kylie Jenner, alături de companiile sale și mai mulți membri ai personalului, de discriminare pe criterii de dizabilitate, represalii, concediere abuzivă și încălcarea legislației muncii.

Conform documentelor judiciare obținute de Page Six, femeia a început să lucreze pentru fondatoarea Kylie Cosmetics în martie 2025, fiind plătită cu 40 de dolari pe oră, în numerar. Aceasta susține că lucra, de regulă, șase zile pe săptămână, fără să fie remunerată pentru orele suplimentare. În plus, era nevoită să se deplaseze între proprietățile vedetei, însă „nu era plătită pentru kilometrii parcurși sau pentru timpul petrecut pe drum”.

Unul dintre incidentele descrise în plângere ar fi avut loc după ce supervizoarea sa, Laura Dooley, i-a cerut să intre în dressingul lui Jenner folosind un cod de acces. Amaya susține că a rămas „blocată în interior timp de mai bine de o oră” și că, atunci când a sunat-o panicată pe Dooley pentru a-i cere ajutorul, aceasta ar fi „râs de ea și ar fi luat-o în derâdere”.

„Nu este nimeni acasă care să te poată scoate și nu pot să dau parola altcuiva. Va trebui pur și simplu să aștepți”, i-ar fi răspuns supervizoarea.

Potrivit fostei angajate, aceasta a rămas în dressing până când o altă persoană a venit să o elibereze.

În plângere sunt menționate și două incidente în urma cărora Amaya susține că a suferit răni. Primul s-ar fi petrecut în septembrie 2025, în timp ce curăța un sertar din spălătorie. Un „recipient de spray cu piper, care nu fusese fixat corespunzător, s-a declanșat”, iar substanța i-a ajuns în ochi și pe față.

Femeia afirmă că, în urma incidentului, s-a confruntat cu „vedere încețoșată, senzație de arsură, mâncărime, uscăciune, iritație și o senzație permanentă de nisip în ochi”.

O lună mai târziu, aceasta ar fi fost mușcată de un câine în timp ce curăța o cușcă pentru animale de pe una dintre proprietățile lui Jenner. Deși a raportat incidentul, Amaya susține că nu a primit ajutor din partea angajatorilor și că a fost nevoită să își cumpere singură medicamente fără prescripție medicală.

Fosta menajeră mai afirmă că i se cerea să părăsească anumite încăperi sau să stea departe de privirile lui Kylie Jenner, care în prezent formează un cuplu cu Timothée Chalamet, deoarece vedeta nu dorea să o vadă. Potrivit plângerii, contractul său de muncă a fost încheiat pe 6 februarie 2026, la scurt timp după ce a întrebat de ce o altă menajeră beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, în timp ce ea nu primea aceleași compensații.

Avocata femeii, Della Shaker, a declarat pentru Page Six că situația ridică întrebări cu privire la condițiile în care lucrează angajații persoanelor foarte înstărite.

„Acest caz ridică o întrebare mai amplă: câți angajați se tem să raporteze tratamente ilegale pentru că au impresia că angajatorii lor sunt prea puternici pentru a fi trași la răspundere?”, a declarat aceasta.

„Adevărul nu ar trebui niciodată ascuns în spatele bogăției, al fricii sau al tăcerii. Nimănui nu ar trebui să îi fie teamă să spună adevărul”, a adăugat avocata.

De cealaltă parte, Michael Rhodes, reprezentantul legal al lui Kylie Jenner, a respins acuzațiile, susținând că procesele sunt intentate de aceeași avocată, care încearcă să obțină bani folosindu-se de atenția presei.

„Aceste cele mai recente procese sunt intentate de aceeași avocată care a depus anterior plângeri în numele unor foști angajați ai personalului domestic al lui Kylie. Este evident că această avocată încearcă să folosească publicitatea pentru a obține o sumă de bani nejustificată. Nu ne vom lăsa intimidați să facem acest lucru. Prin urmare, ne vom apăra ferm împotriva acestor acuzații nefondate și așteptăm cu interes ocazia de a prezenta și versiunea noastră asupra faptelor”, a mai transmis Rhodes pentru Page Six.

Celelalte trei procese intentate împotriva lui Kylie Jenner

Acesta este al patrulea proces intentat anul acesta împotriva lui Jenner sau a companiilor sale de către o fostă angajată.

Pe 17 aprilie, Angelica Hernandez Vasquez, o altă fostă menajeră, a dat-o în judecată pe Kylie Jenner, acuzând-o pe vedetă și companiile sale de hărțuire și discriminare pe baza originii sale salvadoriene, a religiei catolice și a statutului de imigrantă. Potrivit Page Six, Vasquez susține că era ridiculizată pentru accentul său, umilită de colegi și obligată să îndeplinească sarcini pe care ceilalți angajați le evitau.

Femeia a declarat că plângerile sale au fost ignorate și că, la un moment dat, o supervizoare ar fi aruncat umerașe la picioarele sale. Procesul este în continuare în desfășurare. În octombrie, avocații celor două părți au participat la ședințe de mediere și au solicitat prelungirea termenului în care Jenner și ceilalți pârâți trebuie să răspundă unei versiuni modificate a plângerii. O ședință de administrare a dosarului fusese programată pentru 10 noiembrie.

La mai puțin de două săptămâni, pe 29 aprilie, Juana Delgado Soto, o altă fostă menajeră, a intentat un proces împotriva vedetei și a companiilor sale, invocând discriminare, hărțuire și represalii. Soto susține că îi era interzis să o privească sau să îi zâmbească lui Jenner și că, atunci când vedeta se afla acasă, era obligată să se ascundă ore întregi în baie sau în garaj. De asemenea, femeia afirmă că i-ar fi fost restricționat accesul la apă potabilă și la toaletă și că ar fi fost tratată necorespunzător după moartea fratelui său.

Conform documentelor judiciare, și în acest caz au avut loc ședințe de mediere în octombrie, iar avocații au solicitat mai mult timp pentru ca Jenner și ceilalți pârâți să răspundă acuzațiilor. Părțile au propus un nou termen-limită, 20 noiembrie.

Un al treilea proces a fost intentat pe 22 iunie de o fostă bucătăreasă personală, identificată în documentele judiciare sub pseudonimul Jane Doe. Aceasta a acuzat-o pe Kylie Jenner, alături de mai mulți membri ai echipei sale, de discriminare pe criterii de sarcină și concediere abuzivă.

Femeia susține că a suferit un avort spontan după ce a fost obligată să lucreze ore îndelungate și să îndeplinească sarcini solicitante fizic, deși avea o sarcină cu risc ridicat. Potrivit declarațiilor sale, aceasta a lucrat la o aniversare de familie organizată în Palm Springs, California, iar în dimineața următoare s-a trezit cu o hemoragie severă. Ulterior, la spital, a aflat că pierduse sarcina. Bucătăreasa a mai acuzat echipa lui Jenner că a tratat-o necorespunzător după acest episod și că, în cele din urmă, a concediat-o.

Procesul continuă, iar una dintre disputele juridice privește dreptul femeii de a-și păstra anonimatul. Într-un document depus în instanță în octombrie, avocații lui Jenner au solicitat ca fosta angajată să fie obligată să își dezvăluie identitatea. O audiere pe această temă este programată pentru 28 ianuarie 2027, în timp ce o altă ședință de administrare a dosarului urmează să aibă loc pe 25 ianuarie.

Toate cele patru foste angajate sunt reprezentate de aceeași avocată, Della Shaker, iar în mai multe dintre plângeri sunt menționate aceleași companii și aceiași supervizori. Până în prezent, acuzațiile formulate în cele patru procese nu au fost dovedite în instanță.

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro