Valerie Lungu și Alex Gîlcă, primele declarații după ce au pierdut marea finală Asia Express 2026: „Împreună chiar am făcut o echipă genială” (VIDEO)

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Asia Express a revenit la Antena 1 cu un sezon mare cât China! A început aventura pe Drumul Mătăsii, o rută epică prin Uzbekistan și China, care îi poartă pe concurenți prin două lumi între care diferențele culturale sunt uriașe. Asia Express s-a văzut în fiecare duminică, de la 20.00, şi luni, marți şi miercuri, de la 20.30, la Antena 1 şi pe AntenaPLAY.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă, primele declarații după ce au pierdut marea finală Asia Express 2026

În ediția difuzată pe data de 11 noiembrie 2026, ultimele două echipe au ajuns în finala de la Asia Express, Gabi Torje & Alin Alexuc și Valerie Lungu & Alex Gîlcă.

După mii de kilometri parcurși și sute de probe care i-au pus la încercare răbdarea, curajul și rezistența, Gabi Torje și Alin Alexuc au ajuns primii la Irina Fodor și au câștigat marele trofeu Asia Express 2026. Bucuria a fost uriașă, iar emoțiile i-au copleșit pe cei doi în momentul în care au aflat că întreaga aventură s-a încheiat cu o victorie.

În ceea ce îi privește pe Valerie Lungu și Alex Gîlcă, ei și-au putut cu greu ascunde dezamăgirea că nu au reușit să câștige marele trofeu Asia Express 2026.

„Pentru mine a fost o eliberare de toate emoțiile pe care le-am avut până acolo și mi-am dat seama că sunt foarte puternică și mi-am dat seama că Alex este foarte puternic și împreună chiar am făcut o echipă genială”, a mărturisit Valerie. „Nu se compară nimic altceva cu Asia Express. Este o experiență pe care o trăiești doar o dată în viață. Ești pur și simplu fascinat de sentimentele, de trăirile, de prieteniile, de absolut tot. Pentru că dacă ai un om cu care ai venit îți dai seama cât de mult contează relația ta cu acel om. Practic asta tu testezi. Te testezi pe tine și relația cu această persoană. Bag mâna-n foc că toate echipele care au fost aici au ieșit de aici pur și simplu cu o prietenie, cu o relație mult mai sudată. Când mă gândesc că mâine am zbor acasă… nu vreau acasă!”

„Aceste două luni, pentru mine, au fost ca o viață trăită de la tinerețe până la bătrânețe. Am trăit tot. Am avut tot felul de sentimente, urcușuri și coborâșuri”, a declarat Alex Gîlcă.

Irina Fodor a ținut să le reamintească Valeriei și lui Alex cât de multe au trăit și au dobândit odată cu experiența Asia Express – Drumului Mătăsii:

„Vreau să fiți mândri de voi, Valerie. Vreau să plângi întotdeauna de fericire! Vreau să știi că ești câștigată după ziua de astăzi. A fost una dintre cele mai grele finale Asia Express într-unul dintre cele mai greu de cucerit orașe: Perla Orientului! Să știi că dragostea voastră se va simți și vă va face să fiți câștigători în mult mai multe feluri!” le-a mai spus Irina.

Mona Segall, producătoarea Asia Express, despre problemele apărute la filmările din China

Mona Segall și-a reluat rolul de producătoare a show-ului Asia Express, care a ajuns la sezonul 9. Asia Express 2026 pornește pe „Drumul Mătăsii”, o rută epică ce îi poartă pe concurenți prin Uzbekistan și China, într-o călătorie care nu e doar despre distanțe și probe, ci despre întâlnirea a două lumi cu diferenţe culturale uriaşe, despre oameni şi obiceiuri văzute dincolo de clișeele turistice.

Mona Segall se declară extrem de încântată de noul sezon Asia Express, atât când vine vorba despre țările în care se va desfășura emisiunea, cât și de echipele de vedete care participă.

Cu toate acestea, producătoarea a dezvăluit că filmările din China au fost extrem de dificile, mai ales că o mare parte a echipei de producție s-a îmbolnăvit.

Problemele medicale au apărut chiar într-o etapă extrem de importantă a competiției, care s-a desfășurat în spectaculoasa zonă Zhangjiajie Grand Canyon din China.

„Există în Asia Express niște momente în care toată lumea resimte oboseala. Tuturor ni s-a întâmplat să ne îmbolnăvim în aceeași zi și în același timp, la fel de rău. Cinci operatori, șase oameni din echipă nouă, 12 oameni erau pe perfuzii în același timp, doctorița nu mai făcea față, nu mai avea medicamente, nu mai avea cum să pună atâtea perfuzii în același timp. S-a întâmplat să fie și o zi grea, să fie și ploaie, să fie și frig, să fie și o cursă pentru ultima șansă foarte grea. Îmi pare bine că s-a terminat și sper să nu se mai întâmple o asemenea etapă foarte curând și să ne revenim și să începem să funcționăm cum funcționăm noi de obicei”, a povestit Mona Segall.

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Foto: PR

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