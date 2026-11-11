Oana Moșneagu, declarații în lacrimi despre dorința de a deveni mamă: „Una dintre cele mai mari frici ale mele este că aș putea să nu fiu mamă. Cred că…”

Oana Moșneagu, care este căsătorită cu Vlad Gherman a făcut și unele dezvăluiri despre dorința de a deveni mamă și despre regretul că, până în acest moment, nu are un copil.

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  de  Andreea Ilie
Vlad Gherman și Oana Moșneagu
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Vlad Gherman și Oana Moșneagu formează unul dintre cuplurile preferate ale publicului din showbiz-ul românesc. Relația lor, începută acum mai bine de patru ani, a culminat în 2024 cu căsătoria.

Oana Moșneagu, declarații în lacrimi despre dorința de a deveni mamă

Oana Moșneagu a fost invitată în emisiunea Furnicuțele de la Antena 1 și a vorbit deschis despre viața ei personală, dar și despre cea profesională.

Actrița, care este căsătorită cu Vlad Gherman a făcut și unele dezvăluiri despre dorința de a deveni mamă și despre regretul că, până în acest moment, nu are un copil.

„Cred că cel mai mare refuz pe care l-am primit până acum nu a fost de la oameni, ci de la viață, faptul că nu avem încă un copil”, a spus Oana Moșneagu, la Furnicuțele.

Actrița a mărturisit că ea și soțul ei își doresc foarte mult să fie părinți, iar cea mai mare frică a ei este că acest lucru s-ar putea să nu se întâmple.

„Treaba asta cu copilul, la care tot revin. A fost o perioadă din viața mea în care am zis: ‘E prea devreme’. Dar nu îmi pare rău, totuși, că nu l-am avut până acum. Nu regret că nu s-a întâmplat, dar simt că am amânat pasul ăsta și sper să nu regret niciodată că nu l-am făcut până acum. E una dintre cele mai mari frici ale mele că aș putea să nu fiu mamă. Cred că am preluat puțin și de la Vlad, își dorește atât de tare să fie tată, încât mi-a insuflat și mie dorința asta, dar și independent de el nu aș putea să ajung la bătrânețe, să mă uit în urmă și să zic că am fost împăcată cu faptul că nu am avut un copil”, a mărturisit actrița.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au apelat la terapia de cuplu

În luna august a anului 2023, Vlad Gherman a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, Oana Moșneagu. Momentul a avut loc la finalul spectacolului „Îmblânzirea Scorpiei”, regizat de Anca Sigartău, care s-a jucat în aer liber la Palatul Brâncovenesc de la Mogoșoaia. Cererea în căsătorie a fost inedită, iar spectatorii au privit cu emoție momentul. Actorul a ținut și un discurs în fața tuturor înainte să se așeze în genunchi și să îi ofere inelul de logodnă iubitei sale. Ulterior, actrița l-a luat în brațe pe Vlad Gherman și s-au sărutat.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au căsătorit civil în 2024. Evenimentul a fost unul discret și a avut loc pe data de 6 aprilie. Pe 2 iunie 2024, actrița și actorul s-au căsătorit religios.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au vorbit mereu deschis despre relația lor, așa că nu au ascuns faptul că au apelat la terapia de cuplu pentru a depăși anumite probleme pe care le aveau, în special cele cauzate de relațiile precedente.

„E un 50%-50%, e clar că terapia ne-a pus pe drumul cel bun, dar munca o face fiecare, e o chestie individuală. Sunt eu, Oana și cuplu. Trebuie să avem grijă de fiecare entitate. Unii au preconcepții vis a vis de terapie. Mă bucur că s-a mai curățat și nu mai vede lumea terapie ca fiind ‘mamă, dacă e ceva grav, mă duc la psiholog. Noi am venit din două relații de lungă durată, care și-au lăsat amprenta asupra noastră. Chiar ne-a ajutat foarte mult, facem mai rar terapie de cuplu”, a declarat Vlad Gherman la Antena Stars.

Vlad Gherman, despre finanțele familiei

Întrebat cum sunt gestionați banii în familie, Vlad Gherman a explicat că el și soția sa, Oana Moșneagu, preferă o abordare echilibrată, bazată pe parteneriat. Cei doi au atât proiecte comune, cât și activități separate care le aduc venituri, însă nu au stabilit niciodată ca unul dintre ei să administreze singur bugetul familiei.

„Cel mai bine, din punctul meu de vedere, este să fie un „jumi-juma.” Noi, din fericire, suntem și norocoși: avem tot felul de proiecte în desfășurare, avem și campanii în online care merg, avem venituri și împreună, pentru că avem și campanii comune, dar și separate. Niciodată nu s-a pus problema”, a declarat Vlad Gherman pentru Spynews.ro.

Vlad Gherman a precizat că veniturile lor au variat de-a lungul timpului, existând perioade în care Oana Moșneagu a câștigat mai mult, dar și momente în care situația s-a inversat. Cu toate acestea, diferențele nu au generat tensiuni în cuplu, deoarece ambii privesc banii ca pe o resursă comună.

„Au fost și perioade în care Oanei îi mergea mult mai bine financiar decât îmi mergea mie, dar și perioade în care s-au schimbat rolurile și tot așa. Ce e important e că noi niciodată nu avem discuții pe tema asta, nu există: banii mei sunt banii mei, banii tăi sunt banii tăi, sunt banii noștri. Întotdeauna când ne gândim la orice investiție, orice vrem să facem, acum, de exemplu, ne dorim să ne mutăm, niciodată nu s-a pus problema că tu dai atât, eu dau atât; nici nu contează”, a adăugat Vlad Gherman.

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Foto: Instagram

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