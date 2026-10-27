Bogdan Vlădău, despre relația cu fiica lui, Katia, după divorțul de Gina Chirilă: „Ca părinte, ai impresia că tu îl înveți pe copil, dar…”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

În vara anului 2024, Gina Chirilă a confirmat despărțirea de Bogdan Vlădău. Cei doi s-au căsătorit în 2017, iar în 2020 au devenit părinți pentru prima dată. Au împreună o fetiță, pe nume Katia. Modelul și fostul ei partener de viață au decis să rămână totuși în relații bune pentru a-i asigura copilului o educație bună.

Care este acum relația dintre Bogdan Vlădău și fiica lui, Katia

Cunoscut publicului încă de acum mai bine de două decenii, când a devenit unul dintre modelele românești care au reușit să se remarce pe plan internațional, Vlădău a continuat ulterior să fie prezent și în televiziune sau în diverse proiecte din zona divertismentului. Astăzi, însă, spune că prioritățile sale sunt complet diferite.

Pentru el, cel mai important rol rămâne însă cel de tată. Fiica lui ocupă un loc central în viața sa, iar Vlădău spune că încearcă să fie cât mai implicat și prezent în tot ceea ce ține de creșterea și educația ei.

Deși adesea surprinde prin mesaje postate pe rețelele de socializare sau declarațiile din diverse interviuri, atunci când vine vorba despre fiica lui, Katia, Bogdan Vlădău povestește în cuvinte drăgăstoase, dovadă a iubirii pe care o poartă micuței.

„Katia mă învață răbdarea și mă face să-mi observ mai atent reacțiile. Ca să nu mai spun că acea dimensiune a iubirii, cea necondiționată, nu cred că o poți accesa decât prin proprii copii. Ca părinte, ai impresia că tu îl înveți pe copil, dar înveți și tu foarte mult de la el. Îmi doresc să simtă că este iubită și că poate avea încredere în mine”, a povestit el pentru Cancan.

Vlădău a mărturisit că încearcă să fie cât mai prezent în viața fiicei sale, considerând că acest lucru este una din principalele sale responsabilități.

„Cât despre reguli, pentru mine contează să existe limite care o protejează, o rutină care îi face bine și respect pentru cei din jur. Încerc să țin cont de ritmul și de nevoile ei. Și eu am o responsabilitate: să fiu prezent și să dau un exemplu prin ceea ce fac”, a mai spus el pentru sursa citată.

Bogdan Vlădău, declarație rară despre fosta lui soție, Gina Chirilă

Invitat în cadrul unui podcast, Bogdan Vlădău a vorbit despre Gina Chirilă. El și fosta lui soție au ales să meargă pe drumuri separate după ce au fost 11 ani împreună și mențin o relație apropiată de dragul fiicei lor, Katia, pentru ca aceasta să nu simtă absența niciunui părinte în viața ei.

„Până acum, pentru mine, cel mai aproape de perfecțiune a fost fosta mea soție. Și poate pentru faptul că am crescut împreună, am avut niște valori comune, am cunoscut-o când avea 18 ani, acum are 31, am stat 11 ani unul lângă altul și s-a luat unul de la altul și părțile bune, și părțile rele (…) Cu siguranță există iubire de ambele părți în continuare și ne-am dorit ca fetița noastră să aibă parte de pace, de armonie emoțională”, a povestit Bogdan Vlădău în podcast-ul găzduit de Silviu Rotaru.

Bogdan Vlădău nu a dezvăluit motivele care au dus la despărțirea lui de Gina Chirilă, însă el susține că în cazul unei relații, ambii parteneri au partea lor de vină.

„E atât de simplu să arunci pisica moartă în curtea celuilalt și, din nefericire, toți facem asta, la un moment dat. E mult mai la îndemână decât să te uiți cu adevărat la tine, să recunoști că puteai să faci mai bine, că ai greșit (…) Oricum, într-o relație greșesc un pic amândoi sau ar fi putut face lucrurile mai bine ambii parteneri.”

Citește și:

Elena Vîșcu, noi dezvăluiri despre viața ei amoroasă, partenerul de cuplu și planurile de viitor: „Știu ce vreau și am ales să…'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro