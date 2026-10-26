Regina Letizia a Spaniei a suferit o căzătură în timpul unei apariții publice. Cum se simte monarhul

Regina Letizia a Spaniei a trecut printr-un moment dificil în timpul unui eveniment oficial la care a participat alături de soțul său și de cele două fiice.

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  de  ELLE.ro
Regina Letizia a Spaniei a suferit o căzătură în timpul unei apariții publice. Cum se simte monarhul

Regina Letizia a Spaniei a trecut printr-un moment neplăcut în timpul unei apariții publice. Regina, în vârstă de 54 de ani, a alunecat și a căzut în timp ce se afla la bordul unei ambarcațiuni, sâmbătă, 24 octombrie, cu ocazia ceremoniei de decernare a Premiului pentru Localitatea Exemplară din Asturias 2026.

Regina Letizia se afla în localitatea Llanes, din Spania, alături de soțul său, Regele Felipe, și de cele două fiice ale lor, Prințesa Leonor și Infanta Sofía.

În imaginile video publicate, Regina Letizia poate fi văzută în momentul în care alunecă și cade pe puntea ambarcațiunii. Mai multe persoane s-au grăbit să o ajute să se ridice. O altă înregistrare o surprinde pe regină pierzându-și echilibrul în timp ce se pregătea să pozeze pentru o fotografie.

Potrivit publicației spaniole, Infanta Sofía, în vârstă de 19 ani, a fost cea care și-a ajutat mama să se ridice după incident.

Cu o zi înainte, condițiile de pe mare fuseseră dificile, iar valurile erau puternice.

Regina Letizia și familia sa au participat la eveniment pentru a înmâna premiul Breslei Pescarilor Santa Ana din Llanes. Pentru această apariție oficială, Regina a ales o ținută casual, formată dintr-un pulover bej, o cămașă albă cu nasturi, jeanși închiși la culoare și cizme maro.

foto: profimedia

Regele Felipe, în vârstă de 58 de ani, a purtat o cămașă roz cu nasturi, pantaloni verde-oliv, un sacou gri și pantofi eleganți bej. Prințesa Leonor, de 20 de ani, a optat pentru o ținută complet neagră, în timp ce sora sa mai mică, Infanta Sofía, a ales un pulover albastru și jeanși închiși la culoare.

Premiul pentru Localitatea Exemplară din Asturias, acordat de Fundația Prințesa de Asturias, recompensează „un oraș, sat, centru populat, peisaj natural sau grup de persoane din Principatul Asturias care s-a remarcat în mod deosebit prin protejarea și conservarea mediului natural, a patrimoniului istoric, cultural sau artistic, prin inițiative de dezvoltare economică, prin realizarea unor proiecte comunitare sau prin alte manifestări remarcabile de solidaritate”.

Cu o zi înainte, familia regală participase la ceremonia de decernare a Premiilor Prințesa de Asturias 2026, organizată în orașul Oviedo, din Spania. Pentru eveniment, Regele Felipe și Regina Letizia au ales ținute elegante, de culoare neagră. Infanta Sofía a purtat o rochie bleumarin, accesorizată cu o capă în aceeași nuanță, în timp ce Prințesa Leonor a optat pentru o rochie roșie.

Membrii familiei regale au pozat și alături de Regina Sofía, în vârstă de 87 de ani, în cadrul unei sesiuni foto oficiale. În luna iulie, Regele Felipe și Regina Letizia au fost prezenți în Statele Unite pentru a susține echipa națională a Spaniei la finala Campionatului Mondial de Fotbal din 2026.

Cuplul regal a asistat la partida disputată împotriva Argentinei, pe 19 iulie, în East Rutherford, New Jersey. Cei doi au urmărit meciul dintr-o lojă a stadionului, alături de premierul spaniol Pedro Sánchez.

La un moment dat, Regele Felipe și Regina Letizia au fost surprinși dând mâna cu președintele american Donald Trump, care se afla, de asemenea, la eveniment.

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foto: Getty Images

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