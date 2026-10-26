Sofía Vergara și Dan Reynolds de la Imagine Dragons, surprinși ținându-se de mână la o cină romantică. Ce se întâmplă între cei doi?

Sofía Vergara pare să fi atras atenția unui nou bărbat celebru de la Hollywood. Actrița a fost surprinsă într-o ipostază tandră alături de Dan Reynolds, solistul trupei Imagine Dragons, în timpul unei cine la un restaurant exclusivist din Beverly Hills.

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  de  ELLE.ro
Sofía Vergara și Dan Reynolds de la Imagine Dragons, surprinși ținându-se de mână la o cină romantică. Ce se întâmplă între cei doi?

Sofía Vergara, în vârstă de 54 de ani, și Dan Reynolds, de 39 de ani, au fost surprinși ținându-se de mână în timpul unei cine care părea să fie o întâlnire romantică, weekendul trecut. Actrița și solistul trupei Imagine Dragons au luat masa la restaurantul Cipriani din Beverly Hills, California, potrivit unor fotografii obținute de TMZ.

Într-una dintre imagini, Reynolds o ține de mâna dreaptă pe Vergara, peste masă, în timp ce actrița îi zâmbește larg. Cei doi nu au fost însă singuri. La restaurantul italian de lux li s-au alăturat Anastasia Soare, femeie de afaceri și fondatoarea brandului de cosmetice Anastasia Beverly Hills, precum și un prieten a cărui identitate nu a fost dezvăluită, așezat lângă Reynolds.

Într-o înregistrare video obținută de publicație, Sofía Vergara pare foarte bine dispusă, râzând și gesticulând în timpul cinei. Fosta vedetă a serialului „Modern Family” a atras atenția cu o ținută elegantă, formată dintr-un top gri, fără mâneci. Actrița și-a purtat părul șaten desfăcut.

Potrivit TMZ, Vergara și Reynolds ar fi părăsit discret restaurantul printr-o ieșire din spate, în jurul orei 00:30.

La începutul acestei luni, Dan Reynolds s-a despărțit de actrița Minka Kelly, după o relație de patru ani, potrivit People. Ulterior, pe 18 octombrie, artistul a fost văzut în compania modelului Chantel Jeffries, la concertul susținut de Miley Cyrus la Hollywood Bowl.

După apariția celor doi, Minka Kelly, în vârstă de 46 de ani, cunoscută și pentru rolul din serialul „Ransom Canyon”, a publicat pe Instagram un mesaj enigmatic despre despărțirea de un „suflet-pereche” și despre mersul mai departe.

„Sufletele-pereche sau partenerii predestinați pot fi oameni care apar în viața ta și ți-o schimbă”, a scris actrița. „Iar, în mod ideal, nu este vorba despre a te agăța de acea relație, ci despre a înțelege ce a adus persoana respectivă în viața ta: ce ai învățat și cum te-ai schimbat? Este vorba despre a privi acești oameni și aceste situații ca pe un dar, ca pe niște etape ale propriei dezvoltări personale.”

Între timp, Sofía Vergara a ajuns și ea recent în atenția presei din cauza relației cu fostul său soț, Joe Manganiello. În autobiografia sa, intitulată „Bloodlines”, actorul a susținut că Sofía ar fi refuzat să îl îmbrățișeze în perioada în care era grav bolnav, suferind de o afecțiune autoimună.

De asemenea, Manganiello a afirmat că fosta sa soție l-ar fi ridiculizat pentru că avea un câine de talie mică, Bubbles, care cântărea aproximativ 2,3 kilograme. Actorul a explicat că își luase animalul de companie după o perioadă dificilă, în care avusese gânduri suicidare. În urma acestor declarații, Sofía Vergara a reacționat prin redistribuirea unei postări despre „bărbații narcisiști”.

Mesajul, publicat inițial pe Instagram Stories de fiul său, Manolo, în vârstă de 35 de ani, vorbea despre dificultățile unei relații cu o persoană narcisistă și compara comportamentul acesteia cu cel al „bărbaților buni”.

Țineți minte, copii… nu contează cât de multe faceți pentru un narcisist. Va ajunge să vă poarte pică pentru asta, nimic nu va fi vreodată suficient și va încerca întotdeauna, într-un fel sau altul, să vă prezinte pe voi drept persoanele vinovate”, a scris Manolo.

Sofía Vergara a redistribuit mesajul, adăugând emoji-uri cu aplauze, șampanie și o femeie care dansează.

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foto: Getty Images 

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