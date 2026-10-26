Cabral, într-o ipostază inedită alături de cei doi copii pe care îi are cu fosta lui soție, Andreea Ibacka. Ce a dezvăluit prezentatorul: „Am râs măgărește de fiecare dată”

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După aproape două decenii împreună, Andreea și Cabral Ibacka au decis să meargă pe drumuri separate. Despărțirea lor a luat prin surprindere pe toată lumea, având în vedere că păreau un cuplu solid. Actrița și prezentatorul TV au împreună și doi copii, pe Namiko și Tiago.

Cabral, într-o ipostază inedită alături de cei doi copii pe care îi are cu Andreea Ibacka

Andreea și Cabral Ibacka s-au cunoscut în 2007, atunci când erau colegi într-o telenovelă românească, și s-au căsătorit în anul 2011. Au împreună doi copii, pe Namiko și pe Tiago, iar prezentatorul TV mai are un copil, care locuiește în Olanda, pe nume Inoke, din mariajul cu fosta lui soție, Luana Mitran.

După mai bine de două decenii împreună, atât Andreea, cât și Cabral încearcă să se adapteze noii etape din viața lor, având ca prioritate bunăstarea celor doi copii, Namiko și Tiago. Recent, și prezentatorul TV a recunoscut că divorțul și schimbările din viața personală l-au afectat profund.

Cabral a dezvăluit pe rețelele sociale un videoclip amuzant în care apare alături de cei doi copii în sala de sport, clip care a devenit viral și pe bună dreptate.

Mai exact, prezentatorul încearcă să facă unele exerciții de sport împreună cu cei doi copii. Deși scopul a fost să nu râdă în momentul filmării, nu a reușit acest lucru, mărturisind că au filmat de 20 de ori secvența.

„You should do it with a straight face! (Ar trebui să faci asta fără să râzi – n.red)

Să… cum?!?? Am râs măgărește de fiecare dată!!!

@namikoibacka și @tiagoibacka la fel cu mine, am filmat de 20 de ori și tot degeaba!”, a povestit el.

Andreea Ibacka, despre viața ei după divorțul de Cabral

După mai bine de două decenii împreună, atât Andreea, cât și Cabral încearcă să se adapteze noii etape din viața lor, având ca prioritate bunăstarea celor doi copii, Namiko și Tiago. Recent, și prezentatorul TV a recunoscut că divorțul și schimbările din viața personală l-au afectat profund.

Andreea Ibacka a vorbit într-un interviu acordat recent despre modul în care viața și prioritățile sale s-au schimbat după anunțarea divorțului de Cabral. Actrița a mărturisit că se concentrează pe creșterea celor doi copii ai ei.

„A fost cea mai mare binecuvântaredin viața mea. Cea mai importantă decizie! Sunt recunoscătoare că am doi copii sănătoși, superbi, minunați. Nu aș schimba nimic la ei. M-a schimbat la 180 de grade, de la felul în care privesc viața, la prioritățile mele, familia fiind cea mai importantă, până la program. Chiar și dragostea am înțeles-o foarte diferit”, a declarat Andreea Ibacka, citată de Spynews.ro.

Actrița a mărturisit că mai trece și prin momente dificile, însă este conștientă că nu poate avea numai zile fericite.

„Cred foarte tare în mesajul acesta: nu există nu se poate. Dar mai cred foarte tare că este natural să nu se poată azi. Pot să am zile grele și momente de slăbiciune când spun că nu pot azi și să fiu înțelegătoare cu mine, că o să vină și zile mai bune”, a mai zis ea pentru sursa citată.

Cabral, declarații dureroase după divorț

Cabral Ibacka a fost mai sincer ca niciodată și a făcut declarații despre perioada dificilă prin care trece acum, după divorțul de fosta lui soție, Andreea Ibacka. Prezentatorul TV a recunoscut că toate schimbările care au intervenit în viața lui, în urma despărțirii, l-au copleșit din punct de vedere emoțional.

„Cumva, a trebuit să recunosc că vâltoarea în care s-a transformat viața mea m-a atins mai tare decât mi-ar fi plăcut să cred. Nu mi-a convenit să spun asta cu voce tare. Dar, în ultimii ani, am învățat că singurul om pe care n-are rost să-l minți e cel din oglindă. Da. M-a afectat. Și am înțeles destul de repede că nu mă pot reașeza alergând mai tare, muncind mai mult sau prefăcându-mă că sunt bine. Singura cale era să mă întorc la omul despre care știam sigur că există încă în mine. Iar dacă mă întrebi cine sunt astăzi… răspunsul vine fără să mă mai gândesc. Sunt, înainte de toate, tată. Da, sunt și prieten. Și fiu. Și frate. Și omul care își iubește meseria. Sunt și băiatul din cartier care încă încearcă să se bucure de viață, pentru că știe că alta nu primește. Dar toate astea vin după. Înainte de orice, sunt tată.”

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Foto: Instagram

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