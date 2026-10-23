Kate Middleton, mărturisire emoționantă despre Prințul George, la câteva săptămâni după ce acesta a început studiile și s-a mutat de acasă

Kate Middleton a vorbit despre dorul pe care îl simte față de fiul său cel mare, Prințul George, care studiază acum la un internat.

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  . Actualizat 23.10.2026, 15:01,  de  ELLE.ro
Kate Middleton, mărturisire emoționantă despre Prințul George, la câteva săptămâni după ce acesta a început studiile și s-a mutat de acasă

Kate Middleton este nerăbdătoare să îi aibă din nou acasă pe toți cei trei copii ai săi. După ce joi, 22 octombrie, Prințesa de Wales a vizitat un centru de îngrijire paliativă pentru copii, o instituție de care este foarte atașată, aceasta a făcut o oprire surpriză la Café 98, un magazin caritabil care strânge fonduri pentru îngrijirea tinerilor cu afecțiuni ce le pun viața în pericol.

Kate Middleton s-a oprit să discute cu numeroase persoane care o așteptau afară, iar în timpul conversațiilor a făcut câteva declarații despre cei trei copii ai săi: Prințul George, în vârstă de 13 ani, Prințesa Charlotte, de 11 ani, și Prințul Louis, de 8 ani.

Când un copil i-a spus că se află în ultima zi de școală înaintea vacanței, Prințesa Kate a dezvăluit că și copiii ei se pregătesc pentru vacanța de la jumătatea semestrului.

„Copiii mei intră mâine în vacanță și abia aștept să îi am pe toți acasă”, a declarat Kate Middleton, în vârstă de 44 de ani, potrivit revistei Hello!

O altă femeie care a întâlnit-o pe Prințesa de Wales a povestit că aceasta „a spus că abia așteaptă ca George să se întoarcă acasă, pentru că i-a fost dor de el. Este posibil să plece undeva în vacanță”, conform aceleiași publicații.

În interiorul Café 98, mama celor trei copii a menționat și că părinții săi, Carole și Michael Middleton, așteaptă cu nerăbdare vacanța școlară. Aceștia au o relație foarte apropiată cu nepoții lor și îi găzduiesc frecvent pe George, Charlotte și Louis peste noapte.

Într-un videoclip publicat pe Instagram de revista Hello!, Kate Middleton a declarat: „Vacanța de la jumătatea semestrului este un moment bun pentru a recupera timpul petrecut în familie.”

În timp ce Prințesa Charlotte și Prințul Louis continuă să studieze la Lambrook School, situată în apropierea locuinței familiei din Windsor, Prințul George și-a început studiile la prestigiosul Eton College în luna septembrie. Este aceeași instituție de învățământ pe care a frecventat-o și tatăl său, Prințul William.

Prințul și Prințesa de Wales l-au însoțit pe George în prima sa zi de școală, pe 8 septembrie. Cei trei au fost fotografiați în timp ce traversau curtea colegiului pentru a-i întâlni pe directorul și pe conducătorul instituției. Ulterior, au fost publicate și primele imagini cu Prințul George purtând celebra uniformă a internatului destinat exclusiv băieților.

Deși George locuiește acum la școală, vacanța de la jumătatea semestrului nu este, cel mai probabil, prima ocazie în care revine acasă de la începutul anului școlar.

Eton College se află la mică distanță cu mașina de Forest Lodge, reședința familiei din Windsor. Potrivit calendarului oficial al instituției, elevii au avut deja o scurtă pauză între 2 și 4 octombrie, în care au putut pleca de la internat pentru a petrece câteva zile alături de familie. Acest tip de pauză, cunoscut sub numele de exeat, le permite elevilor să părăsească școala, de regulă de vineri după-amiază până duminică seara.

De asemenea, colegiul a organizat în septembrie și un weekend în care elevii au avut posibilitatea să plece acasă, după încheierea activităților obligatorii de sâmbătă, urmând să revină duminică seara. Părinții pot vizita uneori instituția și pentru a asista la competiții sportive sau alte evenimente școlare.

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foto: Profimedia

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