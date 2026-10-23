Ilinca Vandici, despre situațiile prin care trece de când este însărcinată cu al doilea copil: „O întrebare tot mai serioasă…”

Ilinca Vandici le arată urmăritorilor de pe rețelele de socializare cum decurge sarcina și nu ezită să vorbească, inclusiv cu umor, despre schimbările prin care trece.

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  . Actualizat 23.10.2026, 10:22,  de  Andreea Ilie
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Ilinca Vandici traversează o perioadă specială din viața sa, după ce a anunțat că va deveni mamă pentru a doua oară.

Ilinca Vandici, despre situațiile prin care trece de când este însărcinată

Ilinca Vandici le arată urmăritorilor de pe rețelele de socializare cum decurge sarcina și nu ezită să vorbească, inclusiv cu umor, despre schimbările pe care le observă.

Vedeta în vârstă de 40 de ani mai are un băiețel din căsnicia anterioară, iar acum așteaptă un copil alături de actualul partener. De când a făcut publică vestea sarcinii, Ilinca Vandici a început să împărtășească mai des imagini din viața personală, inclusiv fotografii în care își etalează burtica.

Ilinca Vandici a povestit că una dintre situațiile normale cu care se confruntă este faptul că hainele pe care le are în garderobă nu i se mai potrivesc, pe măsură ce burtica de gravidă este în creștere.

Ea a găsit și o soluție pentru a încerca mai multe variante vestimentare: și-a făcut un avatar AI, cu ajutorul căruia probează cât mai multe ținute.

„Burtica crește, garderoba parcă se micșorează, iar „eu cu ce mă îmbrac?” devine o întrebare tot mai serioasă.
Așa că am zis să mut o parte dintre probe în online. Și, pentru că sunt curioasă din fire și în ultima vreme m-am îndrăgostit de combinațiile de culori îndrăznețe, mi-am făcut un avatar AI. Ea probează, eu îmi păstrez energia pentru partea grea: alesul pantofilor.
De aici începe o serie de experimente fashion: ținute virtuale, culori curajoase și idei pe care sper să vă vină cheful să le încercați și voi în garderoba reală”, a povestit ea.

Ilinca Vandici, schimbări în sarcină

Recent, prezentatoarea TV a publicat un videoclip în care a ilustrat, într-o manieră amuzantă, una dintre dificultățile cu care se confruntă în această perioadă: somnolența.

În imaginile distribuite pe rețelele sociale, Ilinca Vandici sugerează că nevoia de odihnă o însoțește aproape permanent, indiferent de activitățile pe care încearcă să le desfășoare. În loc să se plângă de această stare, vedeta a preferat să facă haz de situație și să le prezinte urmăritorilor o imagine autentică a vieții de viitoare mamă.

Oboseala accentuată și somnolența sunt frecvente în timpul sarcinii, în special în primul trimestru, când organismul trece prin numeroase schimbări hormonale.

„Planul zilei: să fiu productivă. Planul bebelușului: să dormim. Ghici cine câștigă?”, a scris Ilinca Vandici alături de clip.

Ilinca Vandici, imagini cu burtica de gravidă

Vedeta a ales să marcheze momentul într-o manieră amuzantă. În locul unei postări clasice despre evoluția sarcinii, Ilinca Vandici a realizat un videoclip-pamflet inspirat de schimbările pe care le observă în această perioadă. În imagini, prezentatoarea vorbește cu umor despre faptul că memoria a început să îi joace feste și că nu mai reține lucrurile la fel de ușor ca înainte. Totodată, ținuta purtată de aceasta îi evidențiază burtica de gravidă.

Alături de videoclip, Ilinca Vandici a publicat și un mesaj scurt prin care a continuat gluma despre schimbările aduse de sarcină.

„Sarcina vine cu multe surprize. Memoria nu e una dintre ele.”, a scris Ilinca pe Instagram.

Ilinca Vandici, vacanță la New York după anunțul sarcinii

Prezentatoarea emisiunii „Follow Us” profită de timpul petrecut în Statele Unite și a împărtășit cu urmăritorii săi câteva dintre momentele călătoriei. Ilinca Vandici a vizitat mai multe locuri emblematice din New York și s-a fotografiat inclusiv pe celebrul Brooklyn Bridge.

În imaginile publicate în mediul online, sarcina prezentatoarei este încă foarte puțin vizibilă, detaliu remarcat imediat de urmăritorii săi. „Unde este burtica?”, a întrebat una dintre admiratoarele vedetei în secțiunea de comentarii. Ilinca nu a oferit alte detalii despre sarcină cu această ocazie, preferând să își însoțească fotografiile din New York de un mesaj despre atmosfera metropolei americane.

„Printre luminile orașului care nu doarme”, a scris prezentatoarea alături de imaginile din vacanță.

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Foto: Instagram

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