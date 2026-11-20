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Oana Moșneagu și Vlad Gherman au vorbit despre începuturile relației lor și despre motivele pentru care au preferat să își ascundă povestea de iubire în primele luni. Deși în prezent sunt căsătoriți și se pregătesc să se mute într-un apartament cumpărat împreună, cei doi actori au recunoscut că apropierea lor nu a fost lipsită de complicații.

Cum a început relația dintre Oana Moșneagu și Vlad Gherman

Invitată în emisiunea „Furnicuțele”, Oana Moșneagu a avut parte de o surpriză atunci când soțul ei, Vlad Gherman, a apărut în platou. Cei doi au profitat de ocazie pentru a-și aminti cum au trecut de la o relație de prietenie la una de iubire. Actorii, care s-au căsătorit în urmă cu doi ani, au povestit că sentimentele au apărut într-o perioadă delicată pentru amândoi. Fiecare ieșise recent dintr-o altă relație, iar experiențele asemănătoare i-au ajutat să devină tot mai apropiați.

Vlad Gherman a fost cel care a încercat primul să transforme prietenia într-o relație romantică. Oana Moșneagu nu a fost însă pregătită să îi răspundă sentimentelor, considerând că existau mai multe motive pentru care ar fi fost mai bine să nu se implice într-o nouă poveste de dragoste. Actrița și-a amintit inclusiv momentul în care Vlad a încercat să o sărute, dar ea l-a oprit.

„Primul pas a fost când dansam ca doi prieteni buni ce eram și, dintr-o dată, a încercat să mă sărute și nu i-am dat voie. I-am zis: ‘Gherman, nu e bine!’. Erau foarte multe motive pentru care nu ar fi trebuit să începem o relație atunci. Eram proaspăt despărțiți amândoi. Așa am și ajuns să ne apropiem atât de tare, pentru că sufeream în aceeași încăpere, fiecare după fostul, fosta. Ne-am împrietenit, era o situație foarte ciudățică și cu riscuri, cu fosta lui iubită, cu care eu m-am împrietenit pe set. Era și mai mic de vârstă ca mine. Am ținut relația secretă câteva luni”, a mărturisit Oana Moșneagu.

Cum au primit părinții vestea că Oana Moșneagu și Vlad Gherman formează un cuplu

În cadrul aceleiași emisiuni, actorii au povestit și despre primele întâlniri cu familiile partenerilor. Deși astăzi au o relație apropiată cu părinții și socrii lor, începuturile au venit și cu emoții. Vlad Gherman a recunoscut că întâlnirea cu părinții Oanei a fost unul dintre momentele în care s-a simțit neliniștit.

„Cred că am avut emoții la prima întâlnire cu părinții ei”, a declarat actorul.

Pentru Oana Moșneagu, o amintire specială este conversația în care i-a mărturisit mamei sale că s-a îndrăgostit. Actrița a explicat că intensitatea sentimentelor din acea perioadă i-a rămas întipărită în memorie.

„Îmi aduc aminte starea aia și mama. I-am spus că m-am îndrăgostit atât de tare”, a povestit aceasta.

Oana a mai dezvăluit că, între timp, familiile lor au ajuns să se înțeleagă foarte bine. Părinții actriței au construit o relație apropiată cu cei ai lui Vlad, lucru care a contribuit la armonia din viața celor doi.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au apelat la terapia de cuplu

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au vorbit mereu deschis despre relația lor, așa că nu au ascuns faptul că au apelat la terapia de cuplu pentru a depăși anumite probleme pe care le aveau, în special cele cauzate de relațiile precedente.

„E un 50%-50%, e clar că terapia ne-a pus pe drumul cel bun, dar munca o face fiecare, e o chestie individuală. Sunt eu, Oana și cuplu. Trebuie să avem grijă de fiecare entitate. Unii au preconcepții vis a vis de terapie. Mă bucur că s-a mai curățat și nu mai vede lumea terapie ca fiind „mamă, dacă e ceva grav, mă duc la psiholog.” Noi am venit din două relații de lungă durată, care și-au lăsat amprenta asupra noastră. Chiar ne-a ajutat foarte mult, facem mai rar terapie de cuplu”, a declarat Vlad Gherman la Antena Stars.

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Foto: Arhiva ELLE

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