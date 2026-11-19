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Ioana Grama a vorbit deschis despre motivele care au determinat-o să divorțeze de Alex Țăgurean, tatăl fiicei sale, Ayana. La aproape cinci ani de la separare, creatoarea de conținut a dezvăluit că decizia nu a fost una impulsivă, ci a venit după numeroase încercări de a salva relația. Totodată, aceasta a făcut mărturisiri dureroase despre copilăria sa, petrecută într-un mediu familial în care agresivitatea fizică și verbală era frecventă.

Ioana Grama, despre divorț

Ioana Grama și Alex Țăgurean s-au căsătorit pe 24 august 2019, însă mariajul lor s-a încheiat în 2021. Deși au ales să își continue viețile separat, cei doi au rămas în relații bune și se implică amândoi în creșterea fiicei lor, Ayana, care petrece timp cu fiecare dintre părinți. Recent, invitată în podcastul lui Sore, creatoarea de conținut a oferit detalii despre perioada dificilă care a precedat despărțirea și despre motivele pentru care a considerat că divorțul reprezenta cea mai bună soluție pentru familia lor.

Înainte de a pune punct căsniciei, Ioana Grama și fostul său partener au încercat timp de doi ani să își rezolve problemele, inclusiv cu ajutorul terapiei de cuplu. În cele din urmă, au ajuns la concluzia că relația nu mai putea funcționa în forma pe care și-o doreau.

Creatoarea de conținut a explicat că, deși între ea și Alex Țăgurean nu au existat episoade de violență, atmosfera tensionată din relație a cântărit mult în decizia despărțirii.

„Au fost doi ani de terapie de cuplu, de încercări, să ne mai dăm o șansă, să fim siguri că am încercat tot ce era de încercat înainte să luăm decizia finală, doar că unele lucruri nu pot fi forțate. Copiii simt energia și eu am crescut într-o familie în care agresivitatea fizică și verbală a fost pe primul loc. Părinții mei au divorțat când eu aveam 6 ani, dar până al vârsta de 6 ani am trecut prin lucruri. Nu că asta era energia dintre mine și Alex, doar că era o energie negativă și nu-mi doream ca Ayana să crească într-o energie negativă”, a declarat Ioana Grama în podcastul lui Sore.

Ioana Grama, mărturisiri despre copilăria marcată de agresivitate

În cadrul aceleiași discuții, Ioana Grama a vorbit despre experiențele dificile prin care a trecut în primii ani de viață. Părinții săi au divorțat când ea avea doar șase ani, însă până la acel moment a fost expusă unui mediu în care conflictele și comportamentele agresive erau prezente.

Experiențele respective i-au influențat felul în care privește relațiile de cuplu, dar și responsabilitatea pe care o are în calitate de mamă. Tocmai de aceea, a considerat că menținerea unei căsnicii în care partenerii nu mai sunt fericiți nu ar fi fost o alegere potrivită pentru fiica sa.

„Multe au impresia că ești puternică atunci când stai și rabzi și înduri, dar, de fapt, ești puternică în momentul în care alegi să pleci și să alegi fericirea ta, să te alegi pe tine (…) Cred că e foarte important în viață să faci ceea ce te face cu adevărat fericit”, a mai spus Ioana Grama.

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Foto: Instagram

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