Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Denise Rifai a acceptat cu brațele deschise să fie prezentatoarea emisiunii TOC Show, care are premiera de 30 noiembrie la Antena Stars.

Denise Rifai este prezentatoarea TOC Show

Cătălin Măruță a preluat de la Denise Rifai rolul de prezentator pentru noul sezon al show-ului de la Antena 1: „Furnicuțele.” Recent, Cătălin Măruță a ținut să vorbească despre cea care a prezentat primul sezon și a avut cuvinte de apreciere la adresa acesteia. Măruță a explicat că formatul este originar din Spania, unde se bucură de succes de aproape două decenii, iar fiecare gazdă are propriul mod de a-l interpreta.

Așteptată de către mulți dintre telespectatori, una dintre cele mai cunoscute realizatoare din media este gata de revenire! După luni de muncă și pregătire, Denise Rifai dă startul celui mai fresh format! Din 30 noiembrie are loc premiera sezonului, la Antena Stars – TOC Show!

În scurt timp, spectacolul are o nouă atitudine, iar în centrul ei se află cea care știe să întoarcă toată privirile cu opiniile ei, cea care știe să pună întrebările și să afle cele mai incomode adevăruri – Denise Rifai!

De luni până joi, de la ora 21:30, Denise va îmbina forța și echilibrul, într-un show puternic și complex, care aduce atitudine și spectacol. Un format cu interviuri eveniment, cu invitați din toate domeniile, care vor surprinde și emoționa, în același timp, dar și cu opinii puternice venite din partea celorlalți specialiști aflați în platou.

Denise Rifai este pregătită să le ofere celor de acasă toate motivele pentru a nu rata niciun minut.

„A venit și momentul în care vă pot dezvălui numele acestei emisiuni – TOC Show! Sunt atât de încântată, este cel mai frumos produs al meu, dintre toate cele de până acum. Aducem invitați de calitate, nume surprinzătoare pe care vă veți dori să le vedeți, interviuri pline de substrat și de informații de neratat, dar și o rubrică la care nu vă așteptați! Sunteți pregătiți? Pentru că eu sunt! Și din 30 noiembrie, vă aștept la Antena Stars, să-mi fiți aproape și să comentăm împreună tot ce contează cu adevărat. Pe TOCURI, fiți gata! Începem!”.

Denise Rifai, noi dezvăluiri despre emisiunea TOC Show

Într-un mesaj transmis pe Instagram, Denise Rifai a făcut dezvăluiri despre noua emisiune pe care o va prezenta. Ea a recunoscut că este cea mai mare provocare profesională din cariera ei și că este încântată de acest proiect.

„Și am ajuns la cea mai mare provocare profesională de până acum!

Planul????! De fapt, dorința mea CEA mai mare este să construim, împreună, cea mai populară și îndrăgită emisiune dintre toaaate ale mele: TOCSHOW !

Am și niște coordonate noi: vom fi din nou în direct, serile, cu o analiză cât mai cool apropos de subiectele pe care noi le apreciem ca Subiectele Momentului, totul într-un format foaaaarte curajos, unde puterea aparține Femeilor.

Am multe ingrediente importante: o echipă super fresh alături de care voi livra același produs quality cu care v-am obișnuit. Și bineînțeles, ÎNTREBĂRILE. Nu scapă nimeni!

Sunt emoționată, dar Fericită!

Pe TOCURI, pregătiți-vă, ÎNCEPEM!

PS: Crezul meu și motto ul emisiunii este unul puternic și simplu: cred cu tărie că femeile unite înseamnă mult mai mult decât niște simple conexiuni, femeile unite Produc Schimbare!

Vă aștept!”

Citește și:

Ce planuri au Dragoș Bucur și Dana Nălbaru cu proprietatea pe care o dețin în județul Argeș. Actorul a făcut anunțul pe internet: „Vă așteptăm și pe voi să…'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro