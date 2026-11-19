Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Theo Rose a reacționat după ce un moment din spectacolul său „Acorduri Ample”, susținut la Sala Palatului, a provocat numeroase discuții pe rețelele sociale. Artista a fost criticată pentru apariția pe scenă a unor copii îmbrăcați în uniforme de pionieri, iar unele persoane au interpretat momentul drept o formă de promovare a comunismului. Cântăreața respinge însă aceste acuzații și explică mesajul pe care a dorit să îl transmită publicului.

Theo Rose, criticată pentru un moment din spectacolul „Acorduri Ample”

Un videoclip de aproximativ două minute, filmat la finalul concertului susținut de Theo Rose la Sala Palatului, a devenit subiect de controversă în mediul online. În imaginile distribuite pe rețelele sociale apar mai mulți copii îmbrăcați în uniforme de pionieri, care țin flori în mâini și interpretează melodia „Noi în anul 2000”.

Printre persoanele care au criticat momentul s-a numărat Germina Nagâț, membră a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS). Aceasta a publicat înregistrarea pe Facebook, susținând că „libertatea de expresie nu poate servi ca justificare a propagandei în favoarea dictaturii comuniste, în care s-au încălcat toate celelalte drepturi fundamentale.”

„Săptămâna trecută, Sala Palatului a găzduit un ‘spectacol artistic’ al cărui final apoteotic îl puteți vedea în secvența de mai jos. Cei mai tineri, care ați sărit plictisiți de ora de istorie, trebuie să știți că uniforma în care sunt îmbrăcați copilașii urcați pe scenă, în timp ce cântă fericiți șlagărul ‘Noi în anul 2000’, este uniforma organizației de pionieri a Partidului Comunist Român”, a transmis cercetătoarea.

Theo Rose explică semnificația scenei care a stârnit controverse

Într-un interviu acordat publicației Edupedu.ro, Theo Rose a respins ideea că spectacolul ar fi avut un mesaj favorabil regimului comunist. Artista a explicat că secvența devenită virală reprezintă doar finalul unei producții mai ample, în care muzica este însoțită de momente teatrale și imagini istorice.

„Niște copii îmbrăcați în pionieri intră pe scenă cu flori în mâini și cântă ‘Noi în anul 2000’. În spatele lor sunt proiectate imagini de la Revoluție și numele oamenilor care au murit pentru libertatea noastră. În același timp, personajul Ceaușescu este scos din scenă de către personajul securist. Mi se pare unul dintre cele mai puternice contraste din spectacol. Copiii cântă despre viitor, în timp ce în spatele lor vedem prețul plătit pentru ca acel viitor să poată exista. Nu sunt acolo ca să glorifice comunismul. Sunt acolo ca să reprezinte o generație care avea să trăiască sfârșitul lui. Iar florile din mâinile lor, puse în relație cu imaginile Revoluției, capătă un cu totul alt înțeles”, a precizat cântăreața.

Artista consideră că momentul a fost scos din context

Theo Rose a vorbit și despre interpretările apărute după distribuirea videoclipului, susținând că mesajul unui spectacol nu poate fi înțeles în întregime dintr-o singură secvență.

„Cred ca e o diferență foarte mare între un mesaj ambiguu și un mesaj căruia i se elimină contextul. Dacă dintr-un film despre Holocaust decupezi o scenă în care niște oameni dansează, nu înseamnă că filmul glorifică nazismul. Spectacolul are o construcție dramaturgică. Scenele comunică între ele, se completează și capătă sens împreună. Dacă extragi câteva secunde, poți obține aproape orice interpretare dorești. Sigur că sunt dispusă să ascult observațiile oamenilor care au văzut spectacolul integral. Dar mi se pare nedrept să judecăm intenția și mesajul unui spectacol pornind de la un fragment din care au dispărut tocmai elementele care îi dau sens”, a declarat artista pentru Edupedu.ro.

Cântăreața a explicat că a ales să includă copii îmbrăcați în pionieri tocmai pentru a evidenția felul în care regimul comunist influența viața celor mici.

„Pionierii erau niște copii. Copii obișnuiți, ca cei de astăzi, dar care făceau lucruri pe care nu le alegeau ei. Regimul încerca să-i formeze după propriile principii și convingeri și le cerea loialitate și obediență față de un partid politic, deși nu aveau vârsta la care să înțeleagă ce presupune asta și nici libertatea de a pune la îndoială ce li se spunea. […] Mi se pare trist că până și copilăria devenise un instrument de propagandă”, a mai spus Theo Rose.

Artista a precizat că a luat în calcul posibilitatea ca anumite melodii să trezească nostalgia celor care au trăit înainte de 1989. Totuși, aceasta consideră că amintirile legate de muzică sau de tinerețe nu trebuie confundate cu susținerea regimului politic din acea perioadă.

Citește și:

Ilona Brezoianu, dezvăluiri despre emisiunea „Te cunosc de undeva', după plecarea lui Pepe de la Antena 1: „Cel puțin momentan…'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro