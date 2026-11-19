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Au trecut câțiva ani de când Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au renunțat la viața din București și s-au stabilit, împreună cu copiii lor, într-un sat din județul Argeș.

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru, despre planurile pe care le au cu proprietatea lor din județul Argeș

Mutarea cuplului Dragoș Bucur & Dana Nălbaru a venit din dorința de a petrece mai mult timp în natură și de a avea un ritm de viață diferit, iar actorul a declarat recent, privind acum în urmă, familia sa a găsit exact ceea ce căuta.

Cei doi au planuri mari pentru proprietatea pe care o dețin în județul Argeș. Mai exact, ei intenționează să o transforme și într-o pensiune, unde să poată primi oaspeți, iar acest lucru urmează să se întâmple chiar din primăvara anului următor.

Actorul a precizat pe internet că în gospodăria familiei se găsesc numeroase animale care vor deveni, cu siguranță, principala atracție pentru cei mici: doi cai, doi măgari, patru oi, un porc, șase câini, trei gâște, o rață, o găină și cinci stupi de albine.

„Ne întoarcem din primăvară cu un nou sezon ‘Bucurii la țară’, dar și cu un proiect de suflet. Dacă totul merge cum visam, odată cu florile din livadă, vă așteptăm și pe voi să ne treceți pragul, să gustați dulciurile Danei și mâncărurile mele, iar copiii să se joace cu măgărușii, oile și căluții noștri”, a transmis Dragoș Bucur pe rețelele de socializare.

Cei doi au în plan, până în primăcară, renovarea unei case vechi de pe proprietate, vopsitul gardului de la cai și al grajdului, dar și amenajarea unui mic iaz cu pești.

Dragoș Bucur, dezvăluiri despre viața la sat

Hotărârea nu a fost una spontană. Înainte să lase definitiv Capitala în urmă, Dragoș Bucur și Dana Nălbaru și-au implicat copiii în decizie și au făcut tranziția treptat, pentru a se asigura că noul stil de viață li se potrivește tuturor.

„Crezi că e mai curajos să te muți la două ore de București, într-un sat, decât să pleci din țară? Eu spun că e exagerată percepția asta, ține doar de ce îți dorești de la viață, iar noi ne doream liniște, timp și trai mai mult în natură, și asta am obținut. Copiii au fost consultați și mutarea a fost treptată, pentru a vedea dacă ne acomodăm.”, a spus el pentru revista Viva!

Deși traiul departe de oraș poate părea idilic, actorul recunoaște că mutarea la țară a venit și cu numeroase responsabilități. Familia are animale, pomi și o grădină de care se ocupă constant, astfel că zilele lor sunt pline de activități. Pentru Dragoș Bucur, tocmai aceste lucruri au devenit însă una dintre cele mai importante părți ale vieții pe care și-au construit-o în Argeș.

De la îngrijirea animalelor și până la lucrul în grădină sau strângerea produselor din gospodărie, actorul spune că toate îi oferă o satisfacție pe care nu o găsea în rutina de la oraș.

„Este foarte adevărat, nu este ușor să trăiești la țară, cel puțin nu dacă ai animale, grădină, pomi și vrei să te și ocupi de ele. Doar că acum, la doi ani și jumătate de când ne-am mutat, noi simțim că viața nu înseamnă să vii de la muncă între patru pereți, să stai la TV, să ieși în mall și uneori să ieși în parc pentru a marca statul în natură. Trezitul dimineața și băutul cafelei în fața pomilor, adunatul bălegarului, țesălatul cailor, copilitul roșiilor, colectarea mierii, adunatul ouălor, grătarul din fața casei, toate astea ne umplu viața într-un mod mult mai plăcut decât orașul. Bineînțeles, fiecare om este împlinit de altceva, iar pe noi asta ne împlinește, cel puțin în momentul de față. Acum câteva zile, am ieșit din casă seara să verific ceva, am văzut cerul plin de stele, pomii în lumina lunii, se auzeau păsări… Am intrat în casă și i-am spus Danei: ‘Iubire, tu îți dai seama că noi locuim într-o livadă?.'”, a mai spus el.

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Foto: Arhiva ELLE

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