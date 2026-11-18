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Magda Pălimariu și soțul ei, omul de afaceri Ionuț Eriksen, se află în mijlocul unui conflict conjugal care a necesitat intervenția Poliției. Potrivit informațiilor din spațiul public, prezentatoarea rubricii Meteo de la PRO TV ar fi solicitat ajutorul autorităților, susținând că se simte în pericol. În urma incidentului, a fost emis un ordin de protecție provizoriu, pe care afaceristul l-a contestat în instanță.

Magda Pălimariu a solicitat un ordin de protecție împotriva soțului

Deși a preferat întotdeauna să își țină viața personală departe de atenția publicului, Magda Pălimariu a ajuns în centrul unor informații privind probleme în căsnicie. Conform publicației CANCAN.RO, prezentatoarea și soțul său, Ionuț Eriksen, au avut recent o dispută, iar situația a devenit suficient de tensionată încât vedeta să solicite intervenția Poliției.

Aceeași sursă susține că Magda Pălimariu le-ar fi spus agenților că se teme pentru siguranța sa. Ulterior, autoritățile au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva soțului prezentatoarei. Ionuț Eriksen a contestat măsura la Judecătoria Buftea, iar instanța urmează să analizeze cazul pe 19 noiembrie. Judecătorii vor decide dacă există motive pentru menținerea măsurilor de protecție.

Cererea a fost depusă de Magda Pălimariu pe 17 noiembrie, potrivit documentului oficial.

Magda Pălimariu a făcut și prima declarație cu privire la acest conflict pe care l-a avut cu soțul ei.

„Având în vedere că este vorba despre o procedură legală în curs, consider că este important să las autoritățile competente să își desfășoare activitatea. Din respect pentru viața privată a familiei mele și, mai ales, pentru protejarea copilului meu, nu doresc să fac comentarii suplimentare pe marginea acestui subiect”, a declarat Magda Pălimariu în exclusivitate pentru VIVA!.

Magda Pălimariu și Ionuț Eriksen sunt căsătoriți din 2021

Prezentatoarea TV și omul de afaceri și-au oficializat relația în 2021, în cadrul unei ceremonii discrete. Cei doi au împreună un băiețel, pe nume Aksel. De-a lungul timpului, Magda Pălimariu a povestit că ea și soțul său au fost nevoiți să gestioneze și perioade în care au locuit în țări diferite, din cauza responsabilităților profesionale.

După căsătorie, prezentatoarea s-a stabilit pentru o perioadă în Norvegia, unde soțul său își desfășoară activitatea, însă ulterior a revenit în România.

Ionuț Eriksen este implicat în mai multe afaceri internaționale, inclusiv în domeniul serviciilor stomatologice. Potrivit informațiilor prezentate de CANCAN.RO, acesta ocupă și funcția de președinte al Camerei de Comerț Norvegiano-Române din Oslo.

Într-un interviu acordat în trecut emisiunii „La Măruță”, Magda Pălimariu a vorbit despre originile și parcursul profesional al partenerului său.

„Este român, a făcut studiile aici, s-a mutat aici la 20 de ani. S-a născut la Iași, a plecat din țară la 16 ani, iar la 20 de ani a venit aici la facultate”, a povestit vedeta în cadrul emisiunii La Măruță de la Pro TV.

Magda Pălimariu a revenit împreună cu fiul ei în România în urma cu ceva timp, reluându-și postul de prezentatoarea PRO TV, însă soțul ei a rămas în Norvegia, cei doi având o relație la distanță. Într-un interviu, Magda Pălimariu a vorbit despre cum decurge relația cu soțul ei, de când cei doi locuiesc în țări diferite.

„Momentan face el naveta aici. După care vom vedea. (…) dar la noi așa a fost dintotdeauna. Și înainte să ne căsătorim era la fel. Cumva, suntem obișnuiți cu genul acesta de relație. Momentan suntem bine. Soțul meu vine foarte des aici. Vine aproape săptămânal în România. El vine mai mult aici, că la noi e mai greu cu deplasarea. Acum, sincer, mie îmi place mai mult vremea de aici”, a povestit ea pentru VIVA.

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Foto: Instagram

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