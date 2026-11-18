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Anne Hathaway a devenit mamă pentru a treia oară, actrița și soțul ei, Adam Shulman, întâmpinând împreună cel de-al treilea copil.

Actrița în vârstă de 44 de ani a fost surprinsă marți, în timpul unei ieșiri în New York City, purtând un bebeluș într-un marsupiu prins la piept, potrivit TMZ.

Vedeta este căsătorită cu actorul Adam Shulman, în vârstă de 45 de ani, alături de care are doi băieți: Jonathan, în vârstă de 10 ani, și Jack, în vârstă de șase ani. Hathaway și Shulman s-au căsătorit în 2012, după ce s-au logodit în noiembrie 2011. Cei doi s-au cunoscut în 2008.

Hathaway i-a surprins pe mulți în luna iunie, când a dezvăluit vestea sarcinii sale. prin intermediul unui videoclip publicat pe Instagram, în timp ce se afla în plin turneu de promovare a filmului „The Devil Wears Prada 2”.

Hathaway a intrat în cadru purtând un compleu alb din in, care îi acoperea abdomenul, înainte de a-și îndepărta brațele și de a-și dezvălui burtica de gravidă. Pentru postare, a ales melodia „Baby, I’m Yours”, interpretată de Barbara Lewis, pe care a folosit-o și drept descriere a anunțului său.

În luna următoare, în iulie, actrița a vorbit deschis despre experiența de a rămâne însărcinată la peste 40 de ani, într-un interviu acordat Access Hollywood.

„Întotdeauna există speranță până când nu mai există, dar, atunci când ajungi la o anumită vârstă, acea speranță se reduce de la unu la sută la doi la sută. Așa că am decis pur și simplu să vedem unde ne duce viața, având așteptări foarte, foarte sănătoase și realiste, care erau extrem de reduse.”

Hathaway a mai mărturisit: „Suntem în culmea fericirii, pentru că știm din experiența personală că nu toată lumea are parte de acest lucru și, cu siguranță, nu întotdeauna atunci când își dorește – uneori, niciodată.”

„Știu că nu toți cei care își doresc să devină părinți au această șansă. Sunt pur și simplu copleșită de cât de norocoasă sunt”, a declarat actrița pentru People în luna aprilie, când a fost desemnată Cea mai frumoasă femeie. „De două ori totul a decurs foarte bine în cazul meu, iar asta înseamnă că sunt cu adevărat norocoasă”, a recunoscut ea, referindu-se la sarcinile anterioare.

Anne Hathaway a fost acuzată că și-ar fi înscenat sarcina

Anne Hathaway a răspuns speculațiilor apărute în mediul online după ce mai multe imagini recente cu burtica ei de gravidă au devenit virale. Actrița a reacționat în luna august după ce unii utilizatori au susținut că sarcina sa nu ar fi reală.

Anne Hathaway, în vârstă de 43 de ani, a publicat atunci pe Instagram un videoclip în care le-a arătat urmăritorilor săi cum s-a pregătit pentru apariția pe covorul roșu la premiera noului său film, „The End of Oak Street”. În descrierea postării, actrița a răspuns într-o manieră ironică speculațiilor care circulau în mediul online.

„Păr fals, burtică adevărată”, a scris Hathaway. „Bucurați-vă alături de mine de haosul de la petrecerea ‘The End of Oak Street’, în timp ce ținuta mea se topește literalmente din cauza căldurii!!”.

Comentariile au apărut după ce Anne Hathaway a participat duminică, 9 august, la premiera mondială a filmului „The End of Oak Street”, în Los Angeles. Pentru această apariție, actrița a purtat un crop top din mătase și o pereche de jeanși cu talie foarte joasă, ținută care i-a lăsat la vedere burtica de gravidă.

Imaginile au circulat rapid pe rețelele sociale, iar unii utilizatori au pus sub semnul întrebării autenticitatea sarcinii.

„Îmi pare rău, dar pare falsă”, a comentat un utilizator la un videoclip cu Hathaway de la premieră, publicat pe TikTok.

„Chiar pare falsă. Are machiaj corporal pe ea”, a scris o altă persoană, în timp ce un alt utilizator a adăugat: „Hai, serios. Nu este adevărată”.

Foto: Profimedia

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