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Roxana Nemeș a vorbit despre schimbările din viața sa de când a devenit mamă de gemeni. Artista a recunoscut că îngrijirea celor doi copii presupune multă energie, mai ales în perioada de recuperare după cezariană. Cu toate acestea, vedeta spune că nu s-a confruntat cu depresia postnatală și a explicat cât de mult a contat sprijinul familiei.

Roxana Nemeș, despre provocările de după nașterea gemenilor

Viața Roxanei Nemeș s-a schimbat odată cu venirea pe lume a gemenilor. Cântăreața a povestit că, după cezariană, a început să se ocupe de copii aproape imediat, fără să aibă prea mult timp pentru odihnă. Întrebată dacă a trecut prin depresie postnatală, artista a mărturisit că nu a avut această experiență, însă a precizat că este conștientă de dificultățile cu care se confruntă alte femei după naștere.

„Nu. Am auzit cazuri foarte grele și nu pot să spun că nu există sau Doamne ferește, dacă eu n-am trecut prin asta, mulțumesc lui Dumnezeu că nu am trecut prin asta. Dar sincer îți zic, cred că n-aș fi avut timp, adică n-am avut timp să-mi revin după cezariană, ești tăiată șapte straturi, vorba aia. Și eu din momentul în care, din a doua zi, hai, nu prima zi, dar din a doua zi de când mi-a dat și puteam să-i dau să mănânce și.. eu n-am stat o clipă, adică nu m-am gândit: ‘Stai, că nu mă pot mișca, asta e’. Îți dai seama, când să am timp de depresie? Chiar trebuie să ai timp sincer să cazi în despresie. Doamne ferește, de cazuri foarte grele, în momentul în care nu știu, n-ai susținere, n-ai un partener, n-ai… Sunt cazuri foarte grele, sau mai grele, de care nu vreau să vorbim, în care chiar cred că na, e foarte ușor să cazi în latura aia, dar altfel mulțumesc lui Dumnezeu.”, a spus ea pentru viva.ro.

Ce spune Roxana Nemeș despre sprijinul familiei

Artista consideră că faptul că are un partener implicat și o familie unită a ajutat-o să treacă mai ușor peste primele luni de maternitate.

Roxana Nemeș a explicat că și-a dorit foarte mult să devină mamă și că încearcă să privească inclusiv momentele dificile cu recunoștință. Deși recunoaște că există zile în care oboseala se acumulează, vedeta spune că timpul petrecut cu cei mici îi oferă energia necesară pentru a merge mai departe.

„Mi-am dorit copiii atât de mult, adică avem o familie frumoasă, suntem în putere, suntem sănătoși. Sincer îți zic. Vorbesc ca bunica, dar chiar așa este, adică nu văd de ce ar… Da, cu toții avem zile mai grele poate, cu toții avem zile epuizante sau în care simțim că oboseala ajunge până aici, dar dormi și îți revii sau când nu dormi, asta e, te uiți la… Mă uit la copii și când le văd zâmbetele și vin: ‘Mami, mami’, trece orice. Adică nu, nu există, nu.”, a mai spus vedeta.

Roxana Nemeș, cadou special pregătit pentru majorat

Deși Ania și Zain au împlinit recent un an, mama lor se gândește deja la momentul în care vor deveni adulți. Într-un interviu acordat recent, artista a povestit că a găsit o modalitate prin care să păstreze amintirile copilăriei lor și să le ofere, peste ani, o surpriză cu o puternică valoare sentimentală.

Mai exact, Roxana Nemeș le-a creat o adresă de e-mail pe care intenționează să le trimită constant fotografii și înregistrări video. În acest fel, toate momentele importante, de la primele zile de viață până la adolescență, vor fi adunate într-un singur loc. Ideea a pornit și de la faptul că artista nu are foarte multe fotografii din propria copilărie. Tocmai de aceea, își dorește ca gemenii să poată revedea, oricând vor dori, etapele prin care au trecut în primii ani de viață.

„Le-am făcut e-mail și vreau să le trimit pe mail poze și video cu ei din prima zi și până la 18 ani. Vreau să le trimit mereu poze pe mail, pentru a nu se pierde, iar la 18 ani, la 20 de ani, la 30 de ani să intre și să le vadă. Și eu mi-aș fi dorit să am mai multe amintiri cu mine de când eram mică și nu am, că așa era vremea aia. Dacă am 2-3 poze, e bine. Cred că o să fie fain, cred că o să se bucure”, a declarat Roxana Nemeș pentru Spynews.ro.

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Foto: Instagram

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