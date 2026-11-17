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După 13 ani de la prima ediție dedicată vedetelor, MasterChef Celebrity revine la PRO TV și VOYO cu o competiție culinară specială, în care personalități cunoscute din România vor găti alături de parteneri de viață, membri ai familiei și prieteni apropiați. Dincolo de preparate și de provocările din bucătărie, telespectatorii vor avea ocazia să descopere o altă latură a vedetelor preferate: oamenii din spatele celebrității

MasterChef, unul dintre cele mai iubite show-uri culinare din lume, se întoarce la PRO TV cu un sezon special, în care vedetele nu vor intra singure în competiție, ci alături de oameni care le cunosc cel mai bine. Personalități din televiziune, muzică, sport și mediul online își vor lăsa deoparte rolurile cu care au obișnuit publicul și vor păși împreună în bucătăria MasterChef, unde creativitatea, îndemânarea și chimia dintre parteneri vor face diferența.

Mai mult decât o competiție culinară, această ediție va aduce în prim-plan relațiile dintre concurenți și poveștile care îi leagă. Gătind împreună, vedetele vor avea ocazia să împărtășească amintiri, să-și dezvăluie laturi mai puțin cunoscute și să fie descoperite de telespectatori dincolo de lumina reflectoarelor. Iar toate acestea se vor întâmpla prin ingredientele care au consacrat formatul: preparate savuroase, competiție autentică și emoție.

Printre concurenții care vor accepta provocarea se numără Andreea Marin, care va face echipă cu o persoană specială din viața sa, pe care dorește să o țină secretă până la intrarea în platou. Leonard Doroftei și soția sa, Monica, vor schimba ringul de box cu bancul de lucru, în timp ce Iulia Albu și Mike vor demonstra dacă experiența lucrurilor trăite împreună îi va ajuta să facă față presiunii din bucătărie.

Lista continuă cu Minodora și soțul său, Liviu, Anca Țurcașiu și Călin Șerban, Roxana Ionescu și mama sa, Liliana, dar și Codruța Filip și mama sa, Angelica. Fie că sunt parteneri de viață, părinți și copii sau prieteni apropiați, fiecare echipă vine cu o poveste proprie, iar relația dintre cei doi va fi pusă la încercare odată cu fiecare probă.

În bucătăria MasterChef Celebrity vor intra și Cosmin Seleși și Lucian Ghimiși, pregătiți să transforme fiecare probă într-un spectacol plin de umor și spontaneitate. Iancu Sterp și Ileana Sterp vor aduce spiritul competitiv și autenticitatea unei familii puternic legate de tradițiile românești, în timp ce Daciana Sârbu și Anca Nineta Marcu vor pune la încercare prietenia și creativitatea care le unesc.

Nici universul digital nu va lipsi din competiție. Rux și Opulență și Luca Darvins vor lăsa în urmă camerele și conținutul online pentru a descoperi ce se întâmplă atunci când provocările nu mai pot fi controlate. Totodată, Keed și Costin Porojan vor combina energia și spontaneitatea lumii muzicale cu pasiunea pentru gastronomie.

O legătură specială va fi adusă în concurs de Niculina Stoican și Simona Negroiu, nașa și fina unite de muzică, tradiție și o poveste care a început cu admirație și s-a transformat într-o relație apropiată.

„Prin MasterChef Celebrity, ne dorim să le arătăm telespectatorilor o latură a vedetelor lor preferate pe care rareori au ocazia să o descopere: oamenii din spatele celebrității. Aducându-le în bucătărie alături de soți, soții, mame, fiice sau cei mai apropiați prieteni, vom avea ocazia să le descoperim personalitatea, relațiile și poveștile de viață într-un context cu totul diferit. Iar toate acestea se vor întâmpla prin ingredientele care au consacrat formatul MasterChef: preparate spectaculoase, competiție autentică și emoție sinceră. În același timp, vom celebra România prin gastronomie, tradiții și amintirile care ne aduc împreună”, declară Unai Iparragirre, Director de Programe PRO TV.

La bancul de lucru, fiecare echipă va avea de demonstrat că talentul, experiența și chimia dintre parteneri pot face diferența. Presiunea timpului, ingredientele surpriză și jurizările vor transforma fiecare probă într-o adevărată provocare, în care nu doar priceperea culinară, ci și capacitatea de a lucra împreună vor conta.

Cei trei chefi, Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, vor analiza preparatele și vor decide cine reușește să impresioneze prin gust, tehnică și creativitate, în timp ce Gina Pistol va fi alături de concurenți și va aduce energia și emoția specifice competiției.

MasterChef Celebrity, un sezon special al unuia dintre cele mai iubite formate culinare, va putea fi urmărită la PRO TV și pe VOYO.

Foto: PR

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