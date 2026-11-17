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Vedetele locuiesc în case care ar putea tăia răsuflarea oricui. Și pentru a se bucura de toate facilitățile pe care și le doresc, și prețul locuințelor lor este unul ridicat. Așadar, iată câteva dintre celebritățile care au proprietăți demne de invidiat.

1. Beyoncé și Jay-Z

Beyoncé și Jay-Z formează un cuplu puternic, atât în plan personal, cât și profesional. Cei doi dețin o avere de aproximativ 1,8 miliarde de dolari și sunt printre cei mai apreciați și de succes artiști internaționali. Artista și rapperul au o casă în Beverly Hills în valoare de 88 de milioane de dolari. În luna mai a anului 2023, TMZ dezvăluia faptul că au cumpărat în Malibu un conac de 30.000 de metri pătrați care a costat 200 de milioane de dolari. Arhitectul proiectului a fost Tadao Andō, iar sursele imobiliare citate de TMZ au susținut că este cea mai scumpă casă care a fost vândută vreodată în statul California.

2. Miranda Kerr și Evan Spiegel

Miranda Kerr și Evan Spiegel s-au căsătorit în 2017, după o relație de aproape doi ani. Au achiziționat un conac și o parcelă de teren apropiată în cartierul Holmby Hills din Los Angeles, California, acolo unde și Kylie Jenner este proprietara unui conac fabulos. Modelul și co-fondatorul Snapchat au semnat contractul în anul 2022.

3. Tina Turner

Regretata Tina Tuner și soțul ei, Erwin Bach, au cumpărat în 2021 o proprietate de 260.000 de metri pătrați în satul Staefa, cu vedere la lacul Zürich, Elveția. Cei doi au plătit pentru ea 76 de milioane de dolari și au trăit departe de agitație. Acolo a fost și locul în care artista și-a petrecut ultimii ani din viață. Înainte de această achiziție, cântăreața și partenerul ei au închiriat timp de mai mulți ani un castel, Chateau Algonquin, din orașul Kuesnacht.

4. Kim Kardashian

În 2022, Kim Kardashian a cumpărat un conac în Malibu la prețul de 70,4 milioane de dolari, după ce prețul inițial a fost de 99 de milioane de dolari. Proprietatea, care a fost construită în anul 1944, a aparținut anterior supermodelului Cindy Crawford și soțului ei, Rande Gerber, și se află într-un cartier exclusivist, care se numește Encinal Bluffs, și care e râvnit de celebrități. Locuința e compusă din patru dormitoare, cinci băi, o piscină, un spa, o sală de sport și o mulțime de spații destinate relaxării.

5. Ellen DeGeneres și Portia de Rossi

Ellen DeGeneres și soția ei, Portia de Rossi, au cumpărat în 2022 nu una, ci două proprietăți în Carpinteria, în apropiere de ocean. S-au orientat către un conac care ocupă un teren de 3,4 acri, în valoare de 41,7 milioane de dolari, și o parcelă în vecinătate de 6,6 acri, care a costat 28,2 milioane de dolari. Având 9.000 de metri pătrați de spațiu de locuit, conacul celor două e format din cinci dormitoare, opt băi, o terasă cu spa, o cramă, precum și o sală de cinema.

6. Brad Pitt și Angelina Jolie

Brad Pitt și Angelina Jolie au cumpărat în 2008 proprietatea Château Miraval din sudul Franței, care constă într-un castel și o podgorie care produce vin rose. A costat 67 de milioane de dolari și proprietatea mai dispune de o capelă, mai multe clădiri, dar și de un studio de înregistrări. Această podgorie reprezintă și unul dintre motivele care au dat naștere la noi tensiuni între cei doi foști soți.

7. Jennifer Lopez și Ben Affleck

După doi ani de căutări, Jennifer Lopez și Ben Affleck au cumpărat în mai 2023 un conac în Beverly Hills, California, în valoare de 60,8 milioande dolari. Proprietatea dispune de vedere la munte și are 12 dormitoare, 24 de băi, o sală de cinema, o sală de vinuri, un centru spa, un salon de înfrumusețare, o saună, o sală de masaj, un garaj pentru 12 mașini și o parcare pentru 80 de mașini, o piscină și un complex sportiv. Conacul a venit și cu un penthouse destinat oaspeților, care are 5.000 de metri pătrați. După divorț, proprietatea i-a revenit lui Lopez.

8. Drake

Un conac din Beverly Hills care a aparținut artistului Robbie Williams este acum al lui Drake. Proprietatea a costat 75 de milioane de dolari și are mai bine de 24.000 de metri pătrați și e compusă din șapte dormitoare, 13 băi, camere de zi, o bibliotecă, o bucătărie gourmet unde se poate servi micul dejun, o piscină, un teren de tenis și o bucătărie exterioară.

9. Kylie Jenner

Kylie Jenner deține un conac în cartierul Holmby Hills din Los Angeles, California. Proprietatea valorează 36 de milioane de dolari și cuprinde 15.000 de metri pătrați. Are șapte dormitoare, 14 băi, un bar, o sală de jocuri, o sală de cinema, o piscină impresionantă și 20 de locuri de parcare. Vedeta mai deține și două apartamente pentru oaspeți, care fac parte din conac.

10. George și Amal Clooney

George și Amal Clooney locuiesc în superba vilă Oleandra. Proprietatea de la Lacul Como valorează peste 100 de milioane de dolari, iar actorul a cumpărat-o în anul 2002 pentru suma de 14 milioane de dolari. Vila a fost construită în secolul al XVIII-lea și a aparținut mai întâi familiei Heinz, adică producătorilor celebrului ketchup de roșii. Are trei etaje și include 25 de camere, terenuri de tenis, o piscină, un teatru în aer liber, o sală de sport, grădini exterioare și un garaj generos.

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Foto: Profimedia, Hepta, Arhiva ELLE

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