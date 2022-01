10 celebrități care au refuzat premii importante

În timp ce avem o mulțime de exemple de vedete care așteptă cu sufletul la gură să câștige un premiu important pentru domeniul în care își desfășoară activitatea, unele celebrități au refuzat să accepte diferite distincții din motive personale.

Marlon Brando

În anul 1973, Marlon Brando a câștigat un premiu Oscar pentru performanța memorabilă din The Godfather, în care l-a interpretat pe Vito Corleone. La vremea respectivă, Marlon nu a participat la ceremonia de decernare a premiilor, iar în locul lui a venit actrița și activista Sacheen Littlefeather. Ea a urcat pe scenă, a citit discursul lui Brando și și-a exprimat dorința de a nu primi premiul în semn de protest pentru modul în care au fost tratați indienii americani de industria cinematografică.

David Bowie

Muzicianul David Bowie a câștigat o mulțime de premii de-a lungul carierei sale impresionante. Pe lângă cele șase premii Grammy cu care a fost recompensat, a câștigat un premiu Daytime Emmy și un premiu BAFTA. De asemenea, a fost nominalizat și la Globurile de Aur. Însă, regretatul muzician nu a acordat atenție premiilor care nu aveau o legătură directă cu munca sa, iar în 2000 a refuzat titlul de Comandor al Ordinului Imperiului Britanic (CBE).

Axl Rose

Trupa Guns N’ Roses era programată în 2012 să fie inclusă în Rock and Roll Hall of Fame. Axl Rose, unul dintre membrii formației, a anunțat atunci că nu va onora evenimentul. Unele zvonuri de la vremea respectivă susțineau că solistul ar fi avut probleme cu alți colegi de trupă, motiv pentru care acesta a refuzat să fie inclus în Rock and Roll Hall of Fame. Axl Rose s-a ținut de cuvânt și nu s-a prezentat la ceremonie.

Sinéad O’Connor

În 1991, Sinéad O’Connor a fost nominalizată la patru premii Grammy, inclusiv unul pentru albumul ei din 1990, Do Not Want What I Haven’t Got. Deși a câștigat un premiu, nu s-a prezentat la ceremonie și a refuzat să accepte vreun premiu și nu a dorit să interpreteze piesa Nothing Compares 2 U. Cântăreața irlandeză a considerat atunci că premiile se bazează pe materialism, celebritate, popularitate și nu pe demersul artistic.

Julie Andrews

Julie Andrews este o actriță și cântăreața apreciată, având o carieră remarcabilă. Este o câștigătoare a mai multor premii, printre care Emmy, Grammy și Oscar. Din această listă ar lipsi un premiu Tony, iar actrița ar fi fost pe punctul de a-l câștiga pentru rolul Victoria Grant din musicalul Victor Victoria. Ea a refuzat nominalizarea, invocând faptul că producția a fost ignorată de premiile din acel an.

Céline Dion

Céline Dion a fost recompensată în 1990 cu un premiu în cadrul Félix Awards. Artista a câștigat atunci un premiu la categoria Artistul anglofon al anului. Însă, a fost reticentă în acceptarea premiului pentru că ea este din Québec, o regiune din Canada, și preferă să fie catalogată drept o cântăreață din Québec, considerând că nu este o artistă anglofonă. Céline Dion a refuzat premiul și a părăsit scena, chiar în mijlocul aplauzelor.

Albert Finney

Albert Finney, care l-a jucat pe Ed Masry în Erin Brockovich, a refuzat titlurile de Cavaler și de Comandor al Ordinului Imperiului Britanic (CBE), asemenea alegerii pe care a făcut-o și David Bowie. În ceea ce privește motivul pentru care a refuzat, Albert Finney a considerat că aceste distincții perpetuează snobismul.

George C. Scott

În 1970, George C. Scott a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor pentru performanța din filmul biografic Patton. Era a treia sa nominalizare la Oscar, iar înainte actorul trimisese o scrisoare prin care anunța că nu va mai primi vreo recunoaștere din partea Academei. Scott a argumentat atunci că fiecare performanță artistică este unică și nu poate fi comparată cu alta.

William Daniels

William Daniels a refuzat o nominalizare pentru un premiu Tony din 1969. Acesta a fost nominalizat pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru performanța din musicalul 1776. Daniels a considerat că personajul său, John Adams, a fost mai degrabă principal, și nu unul secundar. Așa că, a decis să își retragă numele și să nu mai fie luat în considerare pentru câștigarea premiului.

Adele

Adele a câștigat în 2017 cinci premii Grammy, printre care și cel pentru Albumul Anului. Artista a ținut un discurs, iar la sfârșitul acestuia a spus că nu poate accepta premiul și că ar fi trebuit să fie câștigat de Beyoncé pentru albumul vizual Lemonade. Adele a izbucnit în lacrimi, iar Beyoncé a fost copleșită de acele vorbe, spunându-i „te iubesc.” De asemenea, Adele a spart premiul Grammy pentru că își dorea să îl împartă cu Beyoncé, despre care a spus că e ideolul ei și că o adoră.

