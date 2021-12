10 actori despre care probabil nu știai că au părinți cunoscuți la Hollywood

Nu ar trebui să fie o surpriză pentru nimeni atunci când copilul unor staruri cunoscute la Hollywood calcă pe urmele părinților săi. Există actori, așa cum sunt cei de mai jos, care au obținut roluri nu pentru numele pe care îl poartă, ci datorită talentului și dorinței de a avea performanțe care să rămână în mintea publicului.

1. Maya Hawke

Maya Hawke a moștenit talentul părinților ei, Uma Thurman și Ethan Hawke, cunoscuți pentru carierele legendare de la Hollywood. A debutat în serialul Little Women, interpretând-o pe Jo March. Cât timp studia dramaturgia la Julliard, i s-a oferit acest rol și a fost nevoită să renunțe la studii. Tânara povestea în trecut că nu era convinsă că vrea să urmeze o carieră precum cea a părinților ei, însă experimentând diverse roluri și-a dat seama că acest lucru o face fericită. Mai este cunoscută pentru personajul Robin din Stranger Things, dar și pentru performanța din filmul lui Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, în care joacă alături de Leonardo DiCaprio, Brad Pitt și Margot Robbie.

2. Riley Keoug

Poate că Riley Keoug nu îți este foarte cunoscută, dar ea e fiica actriței Lisa Marie Presley și nepoata celebrului cântăreț Elvis Presley. Una dintre performanțele ei remarcabile a fost în Mad Max: Fury Road. Ea a avut un rol secundar, însă înainte de această peliculă, a mai apărut și în alte lungmetraje și scurtmetraje. A jucat și în The House That Jack Built, film regizat de Lars von Trier, alături de Matt Dillon și Uma Thurman.

3. Billie Lourd

Billie Lourd este fiica faimoasei actrițe Carrie Fisher, recunoscută pentru rolul Prințesei Leia din Star Wars și nepoata unei alte actrițe la fel de cunoscută, Debbie Reynolds. Billie a jucat alături de mama ei în Star Wars, însă cel mai cunoscut rol al ei este cel din comedia Booksmart, regizată de Olivia Wilde. Gigi, personajul interpretat de Lourd, iese în evidență în comparație cu restul și demonstrează publicului că are talent. A jucat și în serialul Scream Queens.

4. O’Shea Jackson Jr.

Filmul biografic Straight Outta Compton din 2015 surprinde trupa N.W.A din California, compusă din nume celebre, precum Ice Cube, Dr. Dre, Eazy-E și MC Ren, dar și modul în care a revoluționat cultura hip-hop cu muzica și poveștile de viață. Ice Cube e interpretat în film de nimeni altul decât fiul lui, O’Shea Jackson Jr. El a mai jucat și în Ingrid Goes West, Long Shot și Godzilla: King of the Monsters.

5. Bryce Dallas Howard

Bryce Dallas Howard este fiica regizorului Ron Howard și debutul în actorie l-a avut în filmul Parenthood, regizat chiar de către acesta. Unul dintre cele mai cunoscute roluri jucate de ea este cel din 50/50, film bazat pe experiența scenaristului Will Reiser cu diagnosticul său de cancer. Ea o interpretează pe Rachael, iubita lui Adam, un tânăr în vârstă de 25 de ani care e bolnav de cancer. Rachael se desparte de Adam pentru că nu îi poate oferi sprijinul emoțional de care are nevoie.

6. Dakota Johnson

Părinții Dakotei Johnson sunt celebra actriță nominalizată la Oscar Melanie Griffith și faimosul actor Don Johnson. Cei doi s-au căsătorit pentru prima dată în 1976 și au fost împreună timp de 6 luni până când au divorțat. Ulterior, s-au împăcat și s-au căsătorit din nou, în 1989, însă în 1996 s-au despărțit definitiv. Nepoata Dakotei este Tippi Hedren, actriță și activistă pentru drepturile animalelor, celebră pentru rolul din legendarul film The Birds regizat de Alfred Hitchcock. Dakota Johnson a jucat într-o mulțime de filme, precum The Social Network, A Bigger Splash, dar cel mai cunoscut rol interpretat de ea este Anastasia Steele din seria 50 Shades of Grey.

7. John David Washington

John David Washington, fiul actorului și regizorului Denzel Washington, și-a făcut debutul pe marile ecrane chiar în filmul tatălui său, Malcolm X, în 1992. În 2018 a jucat în BlacKkKlansman, în care îl interpretează pe Ron Stallworth, primul ofițer de culoare de la Departamentul de Poliție din Colorado Springs care reușește să se infiltreze cu succes în filiala locală Ku Klux Klan. John David Washington nu s-a oprit la acest rol și a mai jucat și în filmul lui Christopher Nolan, Tenet, dar și în pelicula alb-negru Malcolm & Marie, în care el și Zendaya interpretează rolurile principale.

8. Domhnall Gleeson

Domhnall Gleeson este fiul actorului irlandez Brendan Gleeson. El a jucat în Anna Karenina, About Time, dar rolul pentru care este recunoscut e cel din filmul SF Ex Machina, în care îl joacă pe Caleb. Pelicula a fost apreciată pentru efectele sale vizuale, dar și pentru maniera în care a promovat relația umanității cu tehnologia.

9. Laura Dern

Laura Dern nu are nevoie de vreo descriere amănunțită. Este una dintre cele mai bune actrițe din generația ei și are o carieră incredibilă, în care a jucat într-o mulțime de pelicule. Ea este fiica actorilor Diane Ladd și Bruce Dern. În 2020, Laura Dern a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun rol secundar feminin pentru performanța din Marriage Story, în care o joacă pe avocata Nora Fanshaw. În acest film a reușit să cucerească privirile tuturor în fiecare scenă în care apare.

10. Jamie Lee Curtis

Părinții actriței Jamie Lee Curtis sunt Janet Leigh, a cărei scenă din duș din filmul Psycho este iconică, și Tony Curtis, recunoscut pentru rolul din Some Like It Hot. Jamie Lee Curtis este faimoasă pentru rolul Laurie Strode din franciza Halloween. Alte filme celebre în care a jucat sunt True Lies și Freaky Friday. În 2021, actrița a fost premiată în cadrul Festivalului de Film de la Veneția cu Leul de Aur pentru întreaga activitate.

Citește și:

10 filme proaste în care au jucat actori grozavi

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro