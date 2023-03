Actori care au fost distribuiți în filme și seriale la cererea fanilor

Uneori, fanii pot avea un rol semnificativ în ceea ce privește alegerea unui star pentru un rol. Actorii pe care îi vei găsi în această listă au fost distribuiți în filme și seriale faimoase ca urmare a cererii din partea fanilor.

1. Peter Dinklage

George R.R. Martin, autorul seriei Game of Thrones, a considerat că există un singur actor care e potrivit pentru rolul Tyrion Lannister, mai exact Peter Dinklage. Mai mulți dintre fanii lui au fost de acord că personajul este făcut pentru el. Starul nu s-a arătat interesat la început, mai ales că abia jucase un rol într-o producție fantasy, în The Chronicles of Narnia: Prince Caspian, dar a acceptat după.

2. Samuel L. Jackson

Scriitorul de benzi desenate Mark Millar și-a imaginat personajul Nick Fury pornind de la actorul său preferat, și anume Samuel L. Jackson. Fanii au observat, după debutul său în benzi desenate, asemănarea celor doi și așa s-a aflat că actorul este un fan înfocat al benzilor desenate. Agenții lui au luat cu Marvel și a fost luat în vedere când a fost vorba de o adaptare pe marile ecrane cu Nick Fury.

3. Bill Hader

Filmul It din 2017 a avut succes și publicul și-a dorit să vadă o continuare a poveștii din perspectiva adulților. Finn Wolfhard, care l-a jucat pe Richie Tozier, a dezvăluit faptul că Bill Hader ar fi potrivit să interpreteze versiunea adultă a personajului său. Și fanii au vrut ca el să ia rolul, iar agenții actorului, regizorul Andy Muschietti, dar și Bill Hader au luat în considerare această dorință pentru filmul It Chapter Two.

4. Ryan Reynolds

În 2014, înainte să se confirme în mod oficial apariția filmului Deadpool, o serie de imagini generate de computer, dezvăluite de regizorul peliculei, Tim Miller, prezentau o persoană în rolul personajului care semăna cu actorul Ryan Reynolds. La câteva luni distanță, Ryan Reynolds a fost ales să îl interpreteze pe supererou.

5. John Krasinski

Multă vreme, fanii au sperat ca John Krasinski să-l interpreteze pe Reed Richards într-un film Marvel Cinematic Universe. Visul lor a devenit realitate, pentru că actorul a jucat o versiune a lui în Doctor Strange în Multiverse of Madness în 2022, fiind ales datorită cererii care a venit din partea admiratorilor săi.

6. Idina Menzel

În 2009, a avut loc premiera serialului Glee, iar fanii au observat atunci asemănarea izbitoare dintre Idina Menzel și Lea Richele, care o joacă pe Rachel Berry. Așa că, și-au dorit să o vadă și pe Menzel în serial, ceea ce s-a întâmplat până la urmă. Ea a jucat-o pe Shelby Corcoran, mama biologică a lui Rachel Berry, și a apărut în 12 episoade.

7. Henry Cavill

Henry Cavill este recunoscut în mod special publicului larg datorită rolului Superman din Man of Steel. Un alt personaj important din cariera lui este Geralt din Rivia din serialul The Witcher, bazat pe cărțile scrise de Andrzej Sapkowski. Actorul era un deja fan al jocurilor video The Witcher și i-a rugat pe agenții lui să-l contacteze pe Lauren Schmidt Hissrich, creatorul serialului, pentru a da o probă. În final, s-a dovedit că Henry Cavill este alegerea potrivită.

8. Ben Barnes

Ben Barnes a fost ales să-l joace pe generalul Kirigan în serialul Shadow and Bone, bazat pe romanele scriitoarei Leigh Bardugo, datorită fanilor. Leigh Bardugo și-a amintit de o serie de postări publicate în urmă cu mai mulți ani de către admiratorii lui, alături de un citat al personajului pe care îl joacă, și le-a trimis creatorului serialului, Eric Heisserer, care a fost încântat.

9. Robert Pattinson

E interesant modul în care Robert Pattinson a ajuns să-l joace pe Edward Cullen în saga Twilight. Stephanie Meyer, autoarea romanelor din seria Twilight, postase pe site-ul ei o listă cu o serie de sugestii de actori pe care ar vrea să-i aibă în distribuție, alături de recomandările din partea fanilor. Deși ea spera, în primă fază, ca Henry Cavill să-l joace pe Edward Cullen, Robert Pattinson s-a numărat printre preferații fanilor.

10. Rosario Dawson

Fanii actriței Rosario Dawson au avut o contribuție serioasă în ceea ce privește distribuirea ei în serialul The Mandalorian, unde o joacă pe Ahsoka Tano. Ea a povestit într-un interviu pentru Vanity Fair faptul că unii utilizatori Twitter au făcut mai multe postări legate de faptul că și-ar dori să o vadă interpretând acest personaj și le-a repostat, iar acestea au ajuns să fie văzute ulterior de către Dave Filoni, unul dintre producătorii executivi.

