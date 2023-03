Actori care au fost nominalizați la mai multe Premii Oscar, dar nu au câștigat niciodată

În fiecare an, la Premiile Oscar, 20 de actori sunt nominalizați la cele patru categorii. Cel mai bun actor, Cea mai bună actriță, Cel mai bun actor în rol secundar și Cea mai bună actriță în rol secundar. În fiecare an, doar patru dintre cei 20 de nominalizați pot ieși victorioși. În ciuda faptului că unii actori au obținut mai multe nominalizări de-a lungul anilor, nu au plecat niciodată acasă cu un Premiu Oscar.

Glenn Close

Probabil că cel mai faimos exemplu modern al unui actor care a obținut nenumărate nominalizări la Oscar, dar nu a câștigat niciodată, este Glenn Close. Începând cu o nominalizare pentru Cea mai bună actriță în rol secundar pentru rolul din The World According to Garp, Close a obținut în total opt nominalizări la Premiile Oscar.

Close a mai obținut trei nominalizări pe parcursul a zece ani, începând cu o nominalizare pentru Cea mai bună actriță pentru Albert Nobbs. Având în vedere că este suficient de populară pentru a-și asigura constant nominalizări, este mai mult decât curios faptul că actrița nu a primit o victorie la Oscar de-a lungul anilor.

Sigourney Weaver

Având în vedere cât de des sunt ignorate filmele SF de către Premiile Academiei , este impresionant că Sigourney Weaver a obținut prima nominalizare la Oscar pentru rolul lui Ellen Ripley din Aliens. În mod normal, lupta împotriva unor monștri din alte lumi nu ar fi genul de material spre care ar gravita Premiile Academiei, dar interpretarea lui Weaver au fost imposibil de ignorat. Experiența ei cu Oscarurile nu se va încheia aici, însă, deoarece a reușit să obțină alte două nominalizări pentru interpretare, într-un singur an, pentru Working Girl și Gorillas in the Mist: The Story of Dian Fossey, la cea de-a 61-a ediție a Premiilor Oscar.

Bradley Cooper

Bradley Cooper și-a început cariera ca actor de comedii, dar odată ce a dat lovitura ca actor dramatic, premiile Oscar l-au luat în seamă. Cooper a obținut prima sa nominalizare la Oscar cu rolul său din Silver Linings Playbook, care a început o serie de nominalizări la Oscar timp de trei ani consecutivi. După ce această serie s-a încheiat, Bradley a obținut o a patra nominalizare la categoria Cel mai bun actor pentru A Star is Born. Cooper este chiar suficient de îndrăgit de Academie pentru a obține alte cinci nominalizări la Oscar la categorii non-actorie, inclusiv nominalizări la categoria Cel mai bun film pentru munca sa de producător.

Woody Harrelson

O parte din ceea ce îl face pe Woody Harrelson un actor atât de plăcut este vibrația sa degajată și durabilă. El este perfect capabil să facă interpretări de o intensitate de neuitat, dar adesea, Harrelson excelează în interpretarea unor ființe umane nonșalante care reușesc totuși să îți capteze atenția. Harrelson a obținut trei nominalizări la Premiile Oscar, începând cu cea pentru Cel mai bun actor pentru rolul său din The People vs. Larry Flynt.

De atunci, a mai obținut nominalizări la Oscar pentru Cel mai bun actor în rol secundar pentru interpretările sale din The Messenger și Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Harrelson nu apare în fiecare an la ceremonia de decernare a Premiilor Oscar, dar a reușit totuși să ofere în mod regulat performanțe remarcabile pe care Academia nu le poate ignora.

Viggo Mortensen

Fostul actor principal din Lord of The Rings, Viggo Mortensen, a reușit să obțină trei nominalizări la Oscar pentru Cel mai bun actor de-a lungul anilor. Interesant este că două dintre acestea sunt pentru filme independente foarte mici, iar cea de-a treia este pentru un câștigător foarte cunoscut al Premiului pentru Cel mai bun film. Prima dintre aceste nominalizări a venit pentru filmul lui David Cronenberg Eastern Promises, singura nominalizare la Oscar pe care a primit-o acest thriller polițist.

Nouă ani mai târziu, Mortensen a revenit la Oscaruri cu o nominalizare la categoria Cel mai bun actor pentru Captain Fantastic, o mică dramedie care, de asemenea, nu a obținut nicio altă nominalizare la Oscar. Munca lui Mortensen ca actor este mai mult decât suficientă pentru a ajuta lungmetrajele de mai mică anvergură să intre pe radarul votanților de la Premiile Academiei.

Willem Dafoe

Majoritatea fanilor ar spune că cea mai cunoscută interpretare a lui Dafoe este în rolul lui Norman Osborne/Green Goblin din filmele „Spider-Man”, în timp ce alții vor fi adepți ai diferitelor sale roluri în operele lui Wes Anderson. Dafoe a fost peste tot în cariera sa, această îndrăzneală artistică permițându-i să fie captivant de imprevizibil. Nu e de mirare că a reușit să obțină un cvartet de nominalizări la Premiul Oscar pentru Cel mai bun actor în rol secundar în cariera sa expansivă, prima dintre aceste nominalizări venind pentru interpretarea sa din Platoon. De atunci, Dafoe a mai obținut un trio de nominalizări la această categorie pentru filmele Shadow of the Vampire, The Florida Project și At Eternity’s Gate.

Claude Rains

Actor britanic foarte îndrăgit, Rains a reușit să obțină apariții în proiecte de la Mr. Smith Goes to Washington la Casablanca. Chiar și după ce anii 1940 s-au încheiat, Rains și-a extins moștenirea apărând în filme clasice de la mijlocul secolului XX, precum Lawrence of Arabia. Rains are o filmografie pe care orice actor ar fi invidios, iar cele mai apreciate roluri ale sale au dus la patru nominalizări la Oscar, toate obținute între 1940 și 1947. Cu toate acestea, actorul nu a reușit să obțină o statuetă.

Michelle Pfeiffer

Să te așezi să urmărești un film în care apare Michelle Pfeiffer vine întotdeauna cu un anumit grad de emoție palpabilă. Interpretările lui Pfeiffer sunt întotdeauna imprevizibile, chiar dacă ea rămâne constant dedicată. Nu știi niciodată ce vei primi cu ea, dar știi întotdeauna că, indiferent de rolul pe care îl joacă, va da tot ce are mai bun. Această calitate incredibilă din munca ei a alimentat un trio de interpretări care au obținut fiecare nominalizări la Oscar.

Prima nominalizare a lui Pfeiffer la Oscar a venit la categoria Cea mai bună actriță în rol secundar pentru filmul Dangerous Liaisons din 1988, în timp ce a urmat rapid această victorie din sezonul de premiere cu alte două nominalizări la Oscar pentru Cea mai bună actriță pentru The Fabulous Baker Boys și Love Field.

Ed Harris

Pentru o perioadă de timp, la sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000, Ed Harris a fost o prezență fixă la Premiile Oscar. Harris a obținut patru nominalizări la Oscar, trei dintre aceste patru nominalizări fiind la categoria Cel mai bun actor în rol secundar. Cu filme care variază de la Apollo 13 la The Hours, nominalizările la Oscar pe care Harris le-a obținut reflectă versatilitatea sa ca actor și perioada de creativitate în care s-a aflat timp de aproape un deceniu în cariera sa.

În ciuda faptului că a fost nominalizat de atâtea ori, Harris nu a câștigat niciodată un Premiu Oscar, această serie de pierderi datorându-se parțial faptului că filmele pentru care Harris a fost nominalizat nu au asigurat o mulțime de premii Oscar. Apollo 13, de exemplu, a obținut doar două victorii la Oscar în categoriile inferioare, fără o victorie pentru interpretare sau pentru Cel mai bun film.

Nick Nolte

După ce a obținut o nominalizare pentru Cel mai bun actor pentru The Prince of Tides, Nolte avea să mai obțină alte două nominalizări în următoarele două decenii, una pentru Cel mai bun actor în Affliction și cealaltă pentru Cel mai bun actor în rol secundar în Warrior.

Parcursul lui Nolte la Oscar este impresionant, deși este ușor de înțeles de ce nu a câștigat niciodată un premiu pentru munca sa. Acest lucru nu reflectă faptul că interpretările lui Nolte nominalizate la Oscar sunt slabe, ci mai degrabă faptul că rolurile sale au fost adesea umbrite de alte nume de referință în sezonul de premiere, inclusiv de membri ai distribuției din filmele în care a jucat.

