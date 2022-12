Gestul romantic făcut de George Clooney pentru soția sa, Amal, pe covorul roșu

George Clooney nu și-a pierdut simțul cavaleresc atunci când s-a oprit pentru a ajusta trena de la rochia soției sale, Amal Clooney , în timpul unui eveniment recent de covor roșu. Actorul și partenera sa au participat împreună la cea de-a 45-a ediție a Kennedy Center Honors Artist’s Dinner din Washington D.C, sâmbătă.

Îmbrăcat cu un frac clasic, câștigătorul premiului Oscar s-a oprit pe covorul roșu pentru a se asigura că Amal arată perfect în rochia ei roșie spectaculoasă. Aceasta a așteptat cu zâmbetul pe buze să fie aranjată de către soțul ei pentru seria de fotografii, ca mai apoi să pozeze împreună în fața fotografilor.

Amal Clooney a strălucit pe covorul roșu într-o rochie cu trenă lungă, de culoare roșie. Soția actorului a completat ținuta cu o pereche de pantofi cu toc și o geantă tip clutch în aceeași nuanță. În timp ce părul l-a păstrat într-o coafură naturală și lejeră, machiajul vedetei a fost unul de impact.

Evenimentul a fost organizat pentru a aduce un omagiu celor 2022 de persoane premiate de Kennedy Center, care au fost alese pentru contribuțiile lor de o viață la cultura americană. Alături de George, cântăreața Amy Grant, legendara cântăreață de soul, Gladys Knight; compozitoarea americană de origine cubaneză Tania León și trupa irlandeză de rock U2, Bono, The Edge, Adam Clayton și Larry Mullen Jr., sunt toți omagiați în acest an

În urmă cu ceva timp, George Clooney declara că era un burlac convins și nu s-ar fi gândit la căsătorie sau copii. Cu toate acestea, după ce a cunoscut-o pe Amal, toată viața acestuia s-a schimbat radical:

„Ascultați, nu am vrut să mă căsătoresc. Nu am vrut să am copii. Și apoi această ființă umană extraordinară a intrat în viața mea și m-am îndrăgostit nebunește. Apoi am știut din momentul în care am întâlnit-o că totul va fi diferit”, i-a spus el lui Marc Maron în podcastul său WTF With Marc Maron în noiembrie 2021.