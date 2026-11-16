Kate Middleton și Prințul William, prima vizită oficială împreună în străinătate după patru ani. Cum au fost întâmpinați în India

Kate Middleton și Prințul William au ajuns în India pentru o vizită oficială de trei zile, marcând prima deplasare internațională comună din 2022.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Kate Middleton și Prințul William, prima vizită oficială împreună în străinătate după patru ani. Cum au fost întâmpinați în India

Prințesa de Wales a declarat că este „minunat” să revină în Mumbai, la zece ani de la ultima vizită efectuată alături de Prințul William. Cu toate acestea, Kate Middleton a recunoscut că amândoi mai au nevoie de puțin antrenament atunci când vine vorba despre cricket.

Cuplul regal a avut parte de o primire spectaculoasă la începutul vizitei de trei zile în India, unde cei doi au fost întâmpinați de Sachin Tendulkar, una dintre cele mai mari legende ale cricketului.

Numeroși elevi s-au adunat pe străzi, sperând să îi vadă pe membrii familiei regale britanice și pe idolul lor sportiv. În timp ce oferea autografe și făcea fotografii alături de Tendulkar, Prințul William i-a întrebat pe copii: „Sachin este preferatul vostru? Este ca un zeu sau ca un rege pe aici, nu-i așa?”.

La rândul său, Prințesa de Wales le-a mulțumit copiilor pentru că au venit să îi urmărească jucând cricket.

„Vă mulțumim foarte mult. Este minunat să fim din nou aici”, le-a spus Kate Middleton.

Supranumit „Micul Maestru”, Sachin Tendulkar a dat startul vizitei regale printr-un meci de cricket disputat pe stradă, în cartierul Ballard Estate din Mumbai, o zonă cunoscută pentru partidele improvizate de „gully cricket”. Aceasta a fost prima apariție publică a cuplului în cadrul vizitei.

Fostul sportiv i-a întâmpinat pe Prințul și Prințesa de Wales la sosire, după care au parcurs împreună o stradă laterală a cartierului și s-au oprit la un stand temporar unde se servea ceai chai. Prințul William, care a purtat o vestă din bumbac țesut manual, realizată de artizani din Bengal pentru brandul KARDO, i-a cerut lui Tendulkar câteva sfaturi despre tehnica de lovire a mingii, înainte de a se îndrepta către terenul improvizat pe strada închisă circulației.

Kate Middleton, îmbrăcată într-o jachetă nouă Veronica Beard, pantaloni și pantofi bicolori cu barete la spate, semnați Camilla Elphick, a urmărit inițial partida de pe margine.

„Gully cricket” este o variantă informală a cricketului, practicată de localnicii din Mumbai pe străzile înguste ale cartierelor rezidențiale și pe aleile orașului. Meciurile sunt organizate oriunde există suficient spațiu, folosind porți improvizate și reguli care diferă de la o stradă la alta.

Prințul William a fost eliminat după cea de-a treia minge primită, în urma unei aruncări puternice a unui elev aflat la capătul nordic al străzii.

Prințesa de Wales s-a descurcat mai bine atunci când i-a venit rândul să lovească mingea, reușind să trimită o aruncare lentă în teren, spre încântarea mulțimii. Aplauzele și ovațiile spectatorilor se auzeau chiar și peste ritmurile tobelor formației Swaranjali Band, care contribuia la atmosfera de sărbătoare.

Cu toate acestea, Kate Middleton a fost și ea eliminată, după o aruncare cu traiectorie înaltă a soțului său. Prințesa a atins mingea cu marginea crosei, iar aceasta a fost prinsă de un jucător aflat în spatele ei. William și-a ridicat brațele în semn de victorie, aparent deloc îngrijorat că soția sa i-ar putea reproșa ulterior momentul.

Potrivit Palatului Kensington, Prințul și Prințesa de Wales au ales să înceapă vizita de trei zile cu un meci de cricket pentru a „evidenția puterea sportului de a aduce oamenii împreună”. Programul vizitei include și participarea la ceremonia de decernare a premiilor Earthshot Prize, inițiată de Prințul William, care va avea loc marți seară.

La finalul întâlnirii, Sachin Tendulkar, care a mai jucat cricket alături de William și Kate în timpul vizitei lor la Mumbai din 2016, le-a declarat jurnaliștilor britanici că a fost impresionat de abilitățile sportive ale celor doi. Totodată, el a lăudat inițiativa de mediu Earthshot, lansată de Prințul William.

„Oricât l-am lăuda și oricât am vorbi despre această inițiativă extraordinară, tot nu ar fi suficient, pentru că întreaga lume i se alătură. Este un demers minunat, prin care putem proteja planeta și putem crea ceva cu adevărat special”, a declarat Tendulkar.

Referindu-se la felul în care cei doi au jucat cricket, fostul sportiv a adăugat: „Am fost impresionat de abilitățile lor naturale de a lovi mingea, pe care le aveau și în urmă cu zece ani. Sunt amintiri care vor rămâne pentru totdeauna”.

Cricketul este sportul care atrage cei mai mulți spectatori în India, fiind practicat la nivel amator de milioane de oameni.

Citește și:
Antonia, declarație de iubire pentru partenerul ei, Alex Velea. Ce i-a transmis public artista

foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Adevăratul motiv pentru care Russell Brand s-ar fi căsătorit cu Katy Perry. Dezvăluirile făcute de fosta iubită a actorului
People
Adevăratul motiv pentru care Russell Brand s-ar fi căsătorit cu Katy Perry. Dezvăluirile făcute de fosta iubită a actorului
Corina Bud, mesaj emoționant pentru fiul ei, Robin, la împlinirea vârstei de 18 ani: "Omul meu preferat"
People
Corina Bud, mesaj emoționant pentru fiul ei, Robin, la împlinirea vârstei de 18 ani: "Omul meu preferat"
Aris Eram, despre viața lui după America Express. A format o echipă împreună cu sora lui, Alexia: "Nu aș fi crezut..."
People
Aris Eram, despre viața lui după America Express. A format o echipă împreună cu sora lui, Alexia: "Nu aș fi crezut..."
Karina, fiica lui Jorge, a împlinit 18 ani. Imagini rare cu tânăra
People
Karina, fiica lui Jorge, a împlinit 18 ani. Imagini rare cu tânăra
Joe Jonas și iubita lui, Tatiana Gabriela, s-au despărțit după doar un an de relație. Ce au dezvăluit surse apropiate celor doi: "Anumite probleme de încredere"
People
Joe Jonas și iubita lui, Tatiana Gabriela, s-au despărțit după doar un an de relație. Ce au dezvăluit surse apropiate celor doi: "Anumite probleme de încredere"
Adi Vasile, confesiune despre viața lui amoroasă la câteva luni de la despărțirea de logodnică. Ce a povestit prezentatorul emisiunii Survivor
People
Adi Vasile, confesiune despre viața lui amoroasă la câteva luni de la despărțirea de logodnică. Ce a povestit prezentatorul emisiunii Survivor
Publicitate
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Harta ninsorilor pentru iarna 2026-2027 în Europa: cum s-a modificat prognoza în noiembrie
Harta ninsorilor pentru iarna 2026-2027 în Europa: cum s-a modificat prognoza în noiembrie
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Antena 1
Rezultate Loto, 15 noiembrie 2026. Report la Joker de 2 milioane de lei. La Noroc, reportul este de peste 1,22 milioane de lei
Rezultate Loto, 15 noiembrie 2026. Report la Joker de 2 milioane de lei. La Noroc, reportul este de peste 1,22 milioane de lei
De ce nu se difuzează Chefi la cuțite marți, 17 noiembrie 2026. Ce schimbare apare în programul Antena 1
De ce nu se difuzează Chefi la cuțite marți, 17 noiembrie 2026. Ce schimbare apare în programul Antena 1
Cum arată mama lui Alberto de la Mireasa, sezonul 14. Are doar 44 de ani! Imagini rare cu familia fostului concurent
Cum arată mama lui Alberto de la Mireasa, sezonul 14. Are doar 44 de ani! Imagini rare cu familia fostului concurent
70.000 de euro pentru o nuntă în România! O tânără a rămas fără cuvinte după ce a început să-și organizeze marele eveniment
70.000 de euro pentru o nuntă în România! O tânără a rămas fără cuvinte după ce a început să-și organizeze marele eveniment
Unica.ro
„Uitați-vă în ce relații se ajunge când o fetiță are de toate”. Mama lui Valerie Lungu a spus tot! A decis să vorbească fără menajamente despre fata ei
„Uitați-vă în ce relații se ajunge când o fetiță are de toate”. Mama lui Valerie Lungu a spus tot! A decis să vorbească fără menajamente despre fata ei
Claudia de la Insula Iubirii, prinsă cu minciuna?! Toată lumea vorbește acum despre asta! Ce s-a aflat aruncă totul în aer! Pilotul Eduard și-ar fi luat zborul din viața ei, din această cauză! Wow, asta da răsturnare de situație
Claudia de la Insula Iubirii, prinsă cu minciuna?! Toată lumea vorbește acum despre asta! Ce s-a aflat aruncă totul în aer! Pilotul Eduard și-ar fi luat zborul din viața ei, din această cauză! Wow, asta da răsturnare de situație
„Ristei... te-ai dat la toate ispitele! Am dovezi”. Scandal de proporții după Insula Iubirii. Prințul Marco a răbufnit! „Le scrii... am mesaje”. Și acuzațiile nu s-au oprit
„Ristei... te-ai dat la toate ispitele! Am dovezi”. Scandal de proporții după Insula Iubirii. Prințul Marco a răbufnit! „Le scrii... am mesaje”. Și acuzațiile nu s-au oprit
Fosta soție a lui Ilie Bolojan, Florentina Bolojan, față în față cu actuala lui iubită, Ioana Fâșie, la nunta fiicei fostului premier. Întâlnirea de gradul zero le-a surprins pe cele două îmbrăcate în ținute de mii de euro! FOTO
Fosta soție a lui Ilie Bolojan, Florentina Bolojan, față în față cu actuala lui iubită, Ioana Fâșie, la nunta fiicei fostului premier. Întâlnirea de gradul zero le-a surprins pe cele două îmbrăcate în ținute de mii de euro! FOTO
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Cum l-a sărbătorit Adelina Pestrițu pe soțul ei, Virgil Șteblea. Ce moment inedit i-a pregătit vedeta
Cum l-a sărbătorit Adelina Pestrițu pe soțul ei, Virgil Șteblea. Ce moment inedit i-a pregătit vedeta
People

Adelina Pestrițu a dezvăluit că recent l-a aniversat pe soțul ei, Virgil Șteblea, care a avut parte de o surpriză de proporții la munte.

+ Mai multe
Avril Lavigne a devenit mamă în secret la 42 de ani. Cum a anunțat venirea pe lume a fetiței sale
Avril Lavigne a devenit mamă în secret la 42 de ani. Cum a anunțat venirea pe lume a fetiței sale
People

Avril Lavigne, în vârstă de 42 de ani, a dezvăluit că a devenit mama unei fetițe, fără a preciza și cine este tatăl micuței.

+ Mai multe
Ipostaza surprinzătoare în care s-a afișat Corina Caragea. În ce emisiune TV îndrăgită va apărea: "Știam că îmi place"
Ipostaza surprinzătoare în care s-a afișat Corina Caragea. În ce emisiune TV îndrăgită va apărea: "Știam că îmi place"
People

Corina Caragea va avea o apariție specială într-o emisiune populară și îndrăgită de publicul larg, care se vede la PRO TV. Ce a povestit prezentatoarea știrilor sportive despre experiență?

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC