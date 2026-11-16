Kate Middleton și Prințul William, prima vizită oficială împreună în străinătate după patru ani. Cum au fost întâmpinați în India

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Prințesa de Wales a declarat că este „minunat” să revină în Mumbai, la zece ani de la ultima vizită efectuată alături de Prințul William. Cu toate acestea, Kate Middleton a recunoscut că amândoi mai au nevoie de puțin antrenament atunci când vine vorba despre cricket.

Cuplul regal a avut parte de o primire spectaculoasă la începutul vizitei de trei zile în India, unde cei doi au fost întâmpinați de Sachin Tendulkar, una dintre cele mai mari legende ale cricketului.

Numeroși elevi s-au adunat pe străzi, sperând să îi vadă pe membrii familiei regale britanice și pe idolul lor sportiv. În timp ce oferea autografe și făcea fotografii alături de Tendulkar, Prințul William i-a întrebat pe copii: „Sachin este preferatul vostru? Este ca un zeu sau ca un rege pe aici, nu-i așa?”.

La rândul său, Prințesa de Wales le-a mulțumit copiilor pentru că au venit să îi urmărească jucând cricket.

„Vă mulțumim foarte mult. Este minunat să fim din nou aici”, le-a spus Kate Middleton.

Supranumit „Micul Maestru”, Sachin Tendulkar a dat startul vizitei regale printr-un meci de cricket disputat pe stradă, în cartierul Ballard Estate din Mumbai, o zonă cunoscută pentru partidele improvizate de „gully cricket”. Aceasta a fost prima apariție publică a cuplului în cadrul vizitei.

Fostul sportiv i-a întâmpinat pe Prințul și Prințesa de Wales la sosire, după care au parcurs împreună o stradă laterală a cartierului și s-au oprit la un stand temporar unde se servea ceai chai. Prințul William, care a purtat o vestă din bumbac țesut manual, realizată de artizani din Bengal pentru brandul KARDO, i-a cerut lui Tendulkar câteva sfaturi despre tehnica de lovire a mingii, înainte de a se îndrepta către terenul improvizat pe strada închisă circulației.

Kate Middleton, îmbrăcată într-o jachetă nouă Veronica Beard, pantaloni și pantofi bicolori cu barete la spate, semnați Camilla Elphick, a urmărit inițial partida de pe margine.

„Gully cricket” este o variantă informală a cricketului, practicată de localnicii din Mumbai pe străzile înguste ale cartierelor rezidențiale și pe aleile orașului. Meciurile sunt organizate oriunde există suficient spațiu, folosind porți improvizate și reguli care diferă de la o stradă la alta.

Prințul William a fost eliminat după cea de-a treia minge primită, în urma unei aruncări puternice a unui elev aflat la capătul nordic al străzii.

Prințesa de Wales s-a descurcat mai bine atunci când i-a venit rândul să lovească mingea, reușind să trimită o aruncare lentă în teren, spre încântarea mulțimii. Aplauzele și ovațiile spectatorilor se auzeau chiar și peste ritmurile tobelor formației Swaranjali Band, care contribuia la atmosfera de sărbătoare.

Cu toate acestea, Kate Middleton a fost și ea eliminată, după o aruncare cu traiectorie înaltă a soțului său. Prințesa a atins mingea cu marginea crosei, iar aceasta a fost prinsă de un jucător aflat în spatele ei. William și-a ridicat brațele în semn de victorie, aparent deloc îngrijorat că soția sa i-ar putea reproșa ulterior momentul.

Potrivit Palatului Kensington, Prințul și Prințesa de Wales au ales să înceapă vizita de trei zile cu un meci de cricket pentru a „evidenția puterea sportului de a aduce oamenii împreună”. Programul vizitei include și participarea la ceremonia de decernare a premiilor Earthshot Prize, inițiată de Prințul William, care va avea loc marți seară.

La finalul întâlnirii, Sachin Tendulkar, care a mai jucat cricket alături de William și Kate în timpul vizitei lor la Mumbai din 2016, le-a declarat jurnaliștilor britanici că a fost impresionat de abilitățile sportive ale celor doi. Totodată, el a lăudat inițiativa de mediu Earthshot, lansată de Prințul William.

„Oricât l-am lăuda și oricât am vorbi despre această inițiativă extraordinară, tot nu ar fi suficient, pentru că întreaga lume i se alătură. Este un demers minunat, prin care putem proteja planeta și putem crea ceva cu adevărat special”, a declarat Tendulkar.

Referindu-se la felul în care cei doi au jucat cricket, fostul sportiv a adăugat: „Am fost impresionat de abilitățile lor naturale de a lovi mingea, pe care le aveau și în urmă cu zece ani. Sunt amintiri care vor rămâne pentru totdeauna”.

Cricketul este sportul care atrage cei mai mulți spectatori în India, fiind practicat la nivel amator de milioane de oameni.

foto: Profimedia

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