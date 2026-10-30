Prințul William, decizie importantă privind averea de 1,3 miliarde de dolari pe care o administrează. Ce planuri are

Moștenitorul tronului britanic are în vedere o serie de investiții importante, care ar putea aduce beneficii semnificative comunităților locale.

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  . Actualizat 30.10.2026, 13:10,  de  ELLE
Prințul William, decizie importantă privind averea de 1,3 miliarde de dolari pe care o administrează. Ce planuri are

Prințul William a preluat administrarea Ducatului de Cornwall în septembrie 2022, după moartea Reginei Elisabeta a II-a, când a devenit moștenitorul tronului britanic. Domeniul, care se întinde pe o suprafață de peste 51.800 de hectare, reprezintă una dintre cele mai importante surse de venit ale familiei regale și este evaluat în prezent la peste 1,3 miliarde de dolari. Potrivit publicației PEOPLE, Prințul de Wales pregătește o serie de schimbări importante în modul în care sunt administrate aceste proprietăți, cu scopul de a susține proiecte sociale și de mediu.

Înființat în 1337, Ducatul de Cornwall a fost destinat încă de la început moștenitorului tronului britanic, veniturile obținute fiind folosite pentru acoperirea cheltuielilor personale și familiale, precum și a costurilor asociate activităților oficiale și personalului. În prezent, domeniul îi asigură Prințului William un venit privat anual de aproape 31 de milioane de dolari și este administrat de o echipă de specialiști și consilieri, printre care se numără și câțiva dintre prietenii săi apropiați.

Cu toate acestea, proprietățile nu îi aparțin personal Prințului de Wales. Conform tradiției, atunci când William va deveni rege, administrarea Ducatului de Cornwall va fi preluată de fiul său cel mare, Prințul George, în vârstă de 13 ani, la fel cum Regele Charles i-a cedat acest drept după urcarea sa pe tron.

În vârstă de 44 de ani, Prințul William își dorește să folosească resursele financiare ale ducatului pentru a susține inițiative care reflectă prioritățile sale din ultimii ani, printre care combaterea lipsei de adăpost, protejarea mediului și dezvoltarea comunităților locale.

În luna mai a acestui an, au apărut informații potrivit cărora moștenitorul tronului britanic intenționează să vândă aproximativ 20% din terenurile și proprietățile administrate de Ducatul de Cornwall. Conform publicației The Times, tranzacțiile ar putea genera venituri estimate la 670 de milioane de dolari, care ar urma să fie investite în construirea de locuințe, refacerea ecosistemelor și dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă. Reorganizarea presupune și concentrarea activităților ducatului în cinci regiuni principale: Cornwall, Dartmoor, Insulele Scilly, Bath și anumite zone din Londra.

Will Bax, directorul executiv al Ducatului de Cornwall, a explicat pentru The Times că schimbările urmăresc transformarea domeniului dintr-un administrator tradițional de proprietăți într-o organizație cu un rol mai important în dezvoltarea comunităților.

„Dacă nu identificăm o oportunitate de a avea un impact pozitiv, atunci poate că nu este necesar să fim prezenți în acel loc”, a declarat acesta. „Dar acolo unde există nevoi sociale, provocări de mediu și oportunități de a facilita schimbarea, vom fi un partener de încredere, colaborând cu oamenii pentru a realiza aceste obiective.”

O parte importantă a planurilor Prințului William are legătură cu Homewards, inițiativa sa dedicată combaterii lipsei de adăpost, care urmărește identificarea unor soluții adaptate nevoilor fiecărei comunități.

„Ca parte a uneia dintre principalele sale priorități pentru Ducatul de Cornwall, Prințul William ne-a cerut să abordăm problema persoanelor fără adăpost din Cornwall și din celelalte regiuni în care ducatul deține proprietăți”, declara în 2024 Ben Murphy, directorul responsabil de administrarea proprietăților ducatului.

Printre proiectele aflate deja în desfășurare se numără construirea unor locuințe sociale în Nansledan, o zonă din Newquay, Cornwall. Tot aici este planificată amenajarea unei noi zone comerciale, Market Street, care va reprezenta una dintre primele străzi comerciale construite de la zero în Marea Britanie în mai bine de un secol.

Proiectul urmează să fie finalizat în 2028 și va include spații destinate artizanilor locali, afacerilor independente și întreprinderilor comunitare, contribuind astfel la dezvoltarea economică a regiunii.

O altă decizie a Prințului William vizează comunitatea din Dartmoor, unde acesta a hotărât să redirecționeze către proiecte locale veniturile de aproximativ două milioane de dolari pe an obținute anterior din închirierea unei clădiri utilizate drept penitenciar. Închisoarea este neocupată din iulie 2024, iar banii vor ajunge la comunitate prin intermediul Princetown Community Fund.

Potrivit unui comunicat de presă publicat în septembrie, fondul va finanța „proiecte care aduc beneficii sociale, economice și de mediu durabile pentru locuitorii din Princetown și din zona înconjurătoare a Dartmoor”.

Inițiativele desfășurate prin intermediul Ducatului de Cornwall o implică și pe Kate Middleton. Centrul pentru Dezvoltarea Timpurie a Copilului, înființat de Prințesa de Wales, a început o colaborare cu ducatul în Nansledan, pentru a analiza beneficiile pe care contactul cu natura le poate avea asupra sănătății mintale și dezvoltării copiilor mici, dar și asupra persoanelor care îi îngrijesc.

„Acest proiect își propune să exploreze modul în care natura, creativitatea și relațiile interumane pot sprijini cel mai bine dezvoltarea sănătoasă a bebelușilor și a copiilor mici. Considerăm că este important să abordăm dezvoltarea copilului în ansamblul său, iar natura reprezintă un mediu minunat în care putem descoperi cum să cultivăm cu succes abilitățile sociale și emoționale care stau la baza sănătății și bunăstării pe tot parcursul vieții”, a explicat Kate Middleton într-un mesaj video, citat de PEOPLE.

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Foto: Getty Images

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