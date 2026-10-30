Cauza morții actorului Patrick Stewart. Starul din „Star Trek” și „X-Men” s-a stins din viață la 86 de ani

Patrick Stewart, celebrul actor britanic cunoscut pentru rolurile sale din "Star Trek" și "X-Men", a murit la vârsta de 86 de ani.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  . Actualizat 30.10.2026, 10:22,  de  ELLE.ro
Cauza morții actorului Patrick Stewart. Starul din "Star Trek" și "X-Men" s-a stins din viață la 86 de ani

Patrick Stewart a murit la 86 de ani după o luptă cu boala Alzheimer și demența cu corpi Lewy. Într-un comunicat publicat pe contul de Instagram al regretatului actor, familia sa a anunțat că acesta s-a stins din viață în locuința sa din Los Angeles, după „o luptă scurtă, dar profund emoționantă” cu cele două afecțiuni.

Familia a precizat că persoanele care doresc să îi aducă un omagiu pot face donații, în loc să trimită flori, către Fondul de Cercetare a Bolii Alzheimer din cadrul Universității Johns Hopkins și către programul de sprijin pentru îngrijitori al organizației Alzheimer’s Foundation of America.

„A fost înconjurat de căldura și dragostea familiei și a prietenilor, de muzică live, rugăciuni, lacrimi, râsete și de acele emoții profunde pe care numai el le putea inspira, după o viață întreagă dedicată nouă tuturor. Vom păstra pentru totdeauna în suflete seninătatea și expresia împăcată de pe chipul său, o amintire vie a eleganței și demnității sale de neclintit.”, se mai arată în comunicat.

Potrivit Mayo Clinic, demența cu corpi Lewy provoacă deteriorarea progresivă a capacităților cognitive. Halucinațiile se pot număra printre primele manifestări ale bolii. Simptomele sunt asemănătoare celor întâlnite în cazul bolii Parkinson și pot include rigiditate musculară, încetinirea mișcărilor, dificultăți de mers și tremor.

Demența cu corpi Lewy este a doua cea mai frecventă formă de demență, după boala Alzheimer, și nu există în prezent un tratament care să o vindece.

Printre personalitățile care s-au confruntat cu această afecțiune neurodegenerativă se numără Robin Williams, care s-a sinucis în 2015, la vârsta de 63 de ani, dar și fondatorul CNN, Ted Turner, care a murit în luna mai, la 87 de ani. Actrița Estelle Getty, cunoscută din serialul „The Golden Girls”, cântărețul Mark Volman, membru al trupei The Turtles, care a lansat piesa „Happy Together”, și legendarul jucător de baseball Tom Seaver, de la New York Mets, s-au confruntat, de asemenea, cu această boală devastatoare.

În luna iulie, Stewart mărturisea că, odată cu înaintarea în vârstă, oportunitățile profesionale deveniseră mai puține.

„Acestea fiind spuse, continui să primesc propuneri interesante și îmi place să fiu provocat de proiecte noi, cum ar fi să dau voce unui cap de porc în noul serial extraordinar al lui Riz Ahmed, Bait”, declara actorul pentru TV Insider.

Acesta a adăugat: „Nu-mi pot imagina că mă voi ‘pensiona’ vreodată în mod oficial. Voi fi actor întotdeauna, pentru totdeauna.”

Patrick Stewart a devenit celebru datorită rolului căpitanului Jean-Luc Picard din serialul „Star Trek: The Next Generation”, dar și interpretării profesorului Charles Xavier în seria de filme „X-Men”. Joi, reprezentanții Marvel Studios au transmis că sunt profund îndurerați de moartea actorului.

„Stewart și-a făcut debutul în rolul profesorului X în filmul ‘X-Men’ din 2000, întruchipând calmul, eleganța și înțelepciunea îndrăgitului mutant telepat și mentor al echipei X-Men. Timp de peste 25 de ani, a adus gravitate și profunzime acestui personaj, cucerind fani din întreaga lume și contribuind la transformarea definitivă a modului în care sunt spuse poveștile cu supereroi. Sir Patrick Stewart lasă în urmă o amprentă culturală de neșters și o moștenire remarcabilă.”, au transmis aceștia într-un comunicat.

Actorul britanic a avut și o carieră impresionantă în teatru, fiind apreciat în special pentru interpretările sale din operele lui William Shakespeare. Din 1966, a fost membru al prestigioasei Royal Shakespeare Company.

În 2010, Patrick Stewart a primit titlul de cavaler din partea reginei Elisabeta a II-a, în semn de recunoaștere a contribuției sale la arta dramatică.

Citește și:
Loredana spune adevăratul motiv pentru care a renunțat la emisiunea Vocea României de la PRO TV: „Mi-am dat seama că…'

Foto: Getty Images 

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Ilona Brezoianu, despre provocările întâmpinate înainte de a deveni cunoscută și de succes: "Am picat, am stat în șomaj"
People
Ilona Brezoianu, despre provocările întâmpinate înainte de a deveni cunoscută și de succes: "Am picat, am stat în șomaj"
Maia Morgenstern revine pe micile ecrane. În ce serial o vor putea urmări fanii pe marea actriță: "O poveste tulburătoare, încărcată de emoție, de iubire"
People
Maia Morgenstern revine pe micile ecrane. În ce serial o vor putea urmări fanii pe marea actriță: "O poveste tulburătoare, încărcată de emoție, de iubire"
Kim Kardashian, implicată într-un incident periculos în timpul căsniciei cu Kanye West. Ce susține biograful vedetei
People
Kim Kardashian, implicată într-un incident periculos în timpul căsniciei cu Kanye West. Ce susține biograful vedetei
Carmen Grebenișan, escapadă romantică în Mexic alături de partenerul ei, Cristi
People
Carmen Grebenișan, escapadă romantică în Mexic alături de partenerul ei, Cristi
Cristina Ciobănașu, apariție rară la TV alături de mama ei. Actrița, declarații emoționante despre relația lor: "Nu a fost ușor să stau departe de familie"
People
Cristina Ciobănașu, apariție rară la TV alături de mama ei. Actrița, declarații emoționante despre relația lor: "Nu a fost ușor să stau departe de familie"
Delia, surprinsă într-o situație neașteptată. Ce a fost nevoită să facă artista pentru a-și recupera un obiect personal
People
Delia, surprinsă într-o situație neașteptată. Ce a fost nevoită să facă artista pentru a-și recupera un obiect personal
Publicitate
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Antena 1
Ce trebuie să conțină un kit de urgență. Peste 30 de țări le recomandă cetățenilor să aibă provizii acasă
Ce trebuie să conțină un kit de urgență. Peste 30 de țări le recomandă cetățenilor să aibă provizii acasă
Cum a arătat Oana Tomoiagă de la Asia Express în rochie de mireasă. Cine au fost nașii artistei la nunta cu 1.000 de invitați
Cum a arătat Oana Tomoiagă de la Asia Express în rochie de mireasă. Cine au fost nașii artistei la nunta cu 1.000 de invitați
Patrick Stewart, legendarul actor din filmele „Star Trek” și „X Men”, a murit. Care a fost cauza decesului
Patrick Stewart, legendarul actor din filmele „Star Trek” și „X Men”, a murit. Care a fost cauza decesului
Mirela Retegan, dezvăluiri despre iubirea care i-a schimbat viața. A fugit de acasă la 20 de ani pentru un bărbat căsătorit
Mirela Retegan, dezvăluiri despre iubirea care i-a schimbat viața. A fugit de acasă la 20 de ani pentru un bărbat căsătorit
Unica.ro
S-au dus vremurile în care se distra în vacanțe de lux alături de iubitul milionar! El și-a văzut de viață mai departe, iar ea e acum mamă singură și luptă pentru fetița ei! „Trebuie să muncesc și este greu”
S-au dus vremurile în care se distra în vacanțe de lux alături de iubitul milionar! El și-a văzut de viață mai departe, iar ea e acum mamă singură și luptă pentru fetița ei! „Trebuie să muncesc și este greu”
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau”
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau”
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Jennifer Lopez, afectată de plecarea gemenilor săi la facultate. Cum a reușit artista să depășească această perioadă
Jennifer Lopez, afectată de plecarea gemenilor săi la facultate. Cum a reușit artista să depășească această perioadă
People

Jennifer Lopez a făcut mărturisiri emoționante despre schimbările din viața sa după ce gemenii săi au plecat de acasă pentru a începe facultatea.

+ Mai multe
Andreea Esca și Alexia Eram, întâlnire surpriză cu Iulia Vântur în India. Ce au dezvăluit despre vizita lor
Andreea Esca și Alexia Eram, întâlnire surpriză cu Iulia Vântur în India. Ce au dezvăluit despre vizita lor
People

Andreea Esca și fiica sa, Alexia Eram, au ajuns în India, unde au fost întâmpinate chiar de Iulia Vântur.

+ Mai multe
Când se difuzează finala Asia Express 2026, când vom afla echipa care a câștigat show-ul și marele premiu de 30.000. de euro
Când se difuzează finala Asia Express 2026, când vom afla echipa care a câștigat show-ul și marele premiu de 30.000. de euro
People

Foarte puțin timp ne mai desparte de momentul în care vom afla care este echipa de vedete care a câștigat Asia Express 2026.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC