Cauza morții actorului Patrick Stewart. Starul din „Star Trek” și „X-Men” s-a stins din viață la 86 de ani

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Patrick Stewart a murit la 86 de ani după o luptă cu boala Alzheimer și demența cu corpi Lewy. Într-un comunicat publicat pe contul de Instagram al regretatului actor, familia sa a anunțat că acesta s-a stins din viață în locuința sa din Los Angeles, după „o luptă scurtă, dar profund emoționantă” cu cele două afecțiuni.

Familia a precizat că persoanele care doresc să îi aducă un omagiu pot face donații, în loc să trimită flori, către Fondul de Cercetare a Bolii Alzheimer din cadrul Universității Johns Hopkins și către programul de sprijin pentru îngrijitori al organizației Alzheimer’s Foundation of America.

„A fost înconjurat de căldura și dragostea familiei și a prietenilor, de muzică live, rugăciuni, lacrimi, râsete și de acele emoții profunde pe care numai el le putea inspira, după o viață întreagă dedicată nouă tuturor. Vom păstra pentru totdeauna în suflete seninătatea și expresia împăcată de pe chipul său, o amintire vie a eleganței și demnității sale de neclintit.”, se mai arată în comunicat.

Potrivit Mayo Clinic, demența cu corpi Lewy provoacă deteriorarea progresivă a capacităților cognitive. Halucinațiile se pot număra printre primele manifestări ale bolii. Simptomele sunt asemănătoare celor întâlnite în cazul bolii Parkinson și pot include rigiditate musculară, încetinirea mișcărilor, dificultăți de mers și tremor.

Demența cu corpi Lewy este a doua cea mai frecventă formă de demență, după boala Alzheimer, și nu există în prezent un tratament care să o vindece.

Printre personalitățile care s-au confruntat cu această afecțiune neurodegenerativă se numără Robin Williams, care s-a sinucis în 2015, la vârsta de 63 de ani, dar și fondatorul CNN, Ted Turner, care a murit în luna mai, la 87 de ani. Actrița Estelle Getty, cunoscută din serialul „The Golden Girls”, cântărețul Mark Volman, membru al trupei The Turtles, care a lansat piesa „Happy Together”, și legendarul jucător de baseball Tom Seaver, de la New York Mets, s-au confruntat, de asemenea, cu această boală devastatoare.

În luna iulie, Stewart mărturisea că, odată cu înaintarea în vârstă, oportunitățile profesionale deveniseră mai puține.

„Acestea fiind spuse, continui să primesc propuneri interesante și îmi place să fiu provocat de proiecte noi, cum ar fi să dau voce unui cap de porc în noul serial extraordinar al lui Riz Ahmed, Bait”, declara actorul pentru TV Insider.

Acesta a adăugat: „Nu-mi pot imagina că mă voi ‘pensiona’ vreodată în mod oficial. Voi fi actor întotdeauna, pentru totdeauna.”

Patrick Stewart a devenit celebru datorită rolului căpitanului Jean-Luc Picard din serialul „Star Trek: The Next Generation”, dar și interpretării profesorului Charles Xavier în seria de filme „X-Men”. Joi, reprezentanții Marvel Studios au transmis că sunt profund îndurerați de moartea actorului.

„Stewart și-a făcut debutul în rolul profesorului X în filmul ‘X-Men’ din 2000, întruchipând calmul, eleganța și înțelepciunea îndrăgitului mutant telepat și mentor al echipei X-Men. Timp de peste 25 de ani, a adus gravitate și profunzime acestui personaj, cucerind fani din întreaga lume și contribuind la transformarea definitivă a modului în care sunt spuse poveștile cu supereroi. Sir Patrick Stewart lasă în urmă o amprentă culturală de neșters și o moștenire remarcabilă.”, au transmis aceștia într-un comunicat.

Actorul britanic a avut și o carieră impresionantă în teatru, fiind apreciat în special pentru interpretările sale din operele lui William Shakespeare. Din 1966, a fost membru al prestigioasei Royal Shakespeare Company.

În 2010, Patrick Stewart a primit titlul de cavaler din partea reginei Elisabeta a II-a, în semn de recunoaștere a contribuției sale la arta dramatică.

Foto: Getty Images

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