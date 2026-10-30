Maia Morgenstern revine pe micile ecrane. În ce serial o vor putea urmări fanii pe marea actriță: „O poveste tulburătoare, încărcată de emoție, de iubire”

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Povești intense, personaje complexe și răsturnări de situație care pot schimba destine – toate se regăsesc în Inimă sub acoperire, noul serial original semnat de Ruxandra Ion.

Maia Morgenstern revine pe micile ecrane în noul serial de la Antena 1

Cu o carieră impresionantă, construită în peste patru decenii de teatru, film și televiziune, Maia Morgenstern, una dintre cele mai apreciate și emblematice actrițe ale scenei românești, se alătură distribuției serialului original Inimă sub acoperire, de la Antena 1.

Actrița o va interpreta pe Elena, mătuşa lui Ian Secăreanu şi totodată cea care l-a crescut pe acesta, orfan fiind, ca pe propriul copil, alături de fiica ei. Mamă singură, Elena face menaj pentru a-şi putea întreține copiii pe care îi iubeşte necondiționat şi între care nu face absolut nicio diferență. Maia Morgenstern nu este la prima colaborare cu Ruxandra Ion, aceasta jucând şi în Aniela, Iubire și Onoare, Fructul Oprit, Sacrificiul şi Iubire cu parfum de lavandă.

Talentul său remarcabil și forța interpretărilor au fost recunoscute atât în țară, cât și pe plan internațional. Pentru rolul din filmul „Balanța”, în regia lui Lucian Pintilie, actrița a fost recompensată cu Ursul de Argint la Festivalul Internațional de Film de la Berlin și cu Premiul Felix al Academiei Europene de Film, în 1993. De-a lungul timpului, a obținut numeroase distincții pentru rolurile sale de teatru, printre care Premiul UNITER pentru cel mai bun rol feminin, pentru interpretarea Medeei din „Trilogia antică”, dar și Premiul UNITER pentru interpretarea din spectacolul „Astă seară: Lola Blau”. În 2004, Maia Morgenstern a primit premiul pentru cea mai bună actriță la gala EMMA Awards de la Londra, pentru interpretarea mamei lui Iisus în filmul „Patimile lui Hristos”, regizat de Mel Gibson.

În același an, Parlamentul European de la Strasbourg a desemnat-o „Actrița și Femeia anului 2003”. Parcursul său profesional a fost onorat și prin distincții de prestigiu, precum Ordinul Artelor și Literelor în grad de Cavaler, acordat de Franța în 2012, și Ordinul Regal „Nihil Sine Deo”, primit în 2013. În 2017, a primit titlul de Doctor Honoris Causa Artis din partea Universității de Vest din Timișoara, iar în 2018 a fost declarată cetățean de onoare al Municipiului București. În 2019, actrița a fost recompensată cu Premiul UNITER pentru întreaga activitate, o recunoaștere a contribuției sale remarcabile la teatrul românesc.

„Această propunere a venit firesc, ca o continuare a unei colaborări fericite şi ca un dar mult aşteptat. Dorința de a aduce în fața publicului o poveste tulburătoare, încărcată de emoție, de iubire, dar si situații de un dramatism neașteptat, răsturnări de situații, rezolvări neașteptate, bucuria de a mă întâlni cu oameni dragi, actori pe care îi cunosc şi îi respect nespus, dar şi actori tineri, talentați şi creativi …toate acestea m-au făcut să mă alătur cu bucurie echipei de creație!”, spune Maia Morgenstern.

În curând, pe micile ecrane actrița o va interpreta pe Elena Secăreanu, o femeie cu un suflet mare, care atunci când află că fratele ei şi soția acestuia au murit într-un violent accident, nu stă pe gânduri şi decide să îl ia pe Ian şi să îl crească întocmai ca pe propriul copil. Ea însăşi mamă la acel moment, decide să renunțe la căsnicia ei, atunci când soțul ei nu acceptă noul copil în familie şi îşi dedică întreaga viață celor mici, ajungând să facă menaj pentru a se putea întreține.

„Elena e mamă, e MAMA ce va pune mai presus de orice binele copiilor săi. Mă întâlnesc cu personajul meu, care asemenea mie, poartă cu sine ideea de iubire necondiționată, de sacrificiu, dorința de a ajuta şi, nu în ultimă instanță, speranța. Chiar am descoperit că am foarte multe în comun cu Elena!”, mai spune actrița.

La rândul ei, Ruxandra Ion, creatoarea proiectului, spune: „Maia Morgenstern este unul dintre acei actori rari, care dau valoare oricărei povești prin simpla lor prezență. Este un om extraordinar, un profesionist desăvârșit și un artist care reușește de fiecare dată să aducă o profunzime aparte personajelor sale. Mă bucur foarte mult că a acceptat să facă parte din distribuția Inimă sub acoperire, pentru că Elena este un personaj puternic, cu o poveste de viață emoționantă, construită în jurul iubirii necondiționate și al sacrificiului. Iar Maia i-a dat exact acea sensibilitate și autenticitate care vor ajunge direct la sufletul telespectatorilor. Este o mare bucurie să o avem din nou alături de noi!”

Rolul principal feminin din acest serial este interpretat de Maria Țăpușă, care o va aduce în fața telespectatorilor pe Ilinca, o tânără de doar 21 de ani a cărei viață este marcată de o afecțiune cardiacă severă.

Dezvoltat încă din primăvara 2025 şi intrat în producție la începutul lui 2026, serialul original Inimă sub acoperire îi va purta pe telespectatori într-o lume a identităților ascunse, a jocurilor de putere şi a secretelor care schimbă destine, toate împletite în jurul unei poveşti de iubire unice. Din distribuția serialului mai face parte și actrița Andreea Vasile, care a făcut o schimbare radicală pentru acest nou rol.

Foto: PR

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