Maia Morgenstern revine pe micile ecrane. În ce serial o vor putea urmări fanii pe marea actriță: „O poveste tulburătoare, încărcată de emoție, de iubire”

Cu o carieră impresionantă, construită în peste patru decenii de teatru, film și televiziune, Maia Morgenstern, una dintre cele mai apreciate și emblematice actrițe ale scenei românești, revine pe micile ecrane.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Maia Morgenstern_4
VEZI FOTO
POZA 1 / 16

Povești intense, personaje complexe și răsturnări de situație care pot schimba destine – toate se regăsesc în Inimă sub acoperire, noul serial original semnat de Ruxandra Ion.

Maia Morgenstern revine pe micile ecrane în noul serial de la Antena 1

Cu o carieră impresionantă, construită în peste patru decenii de teatru, film și televiziune, Maia Morgenstern, una dintre cele mai apreciate și emblematice actrițe ale scenei românești, se alătură distribuției serialului original Inimă sub acoperire, de la Antena 1.

Actrița o va interpreta pe Elena, mătuşa lui Ian Secăreanu şi totodată cea care l-a crescut pe acesta, orfan fiind, ca pe propriul copil, alături de fiica ei. Mamă singură, Elena face menaj pentru a-şi putea întreține copiii pe care îi iubeşte necondiționat şi între care nu face absolut nicio diferență. Maia Morgenstern nu este la prima colaborare cu Ruxandra Ion, aceasta jucând şi în Aniela, Iubire și Onoare, Fructul Oprit, Sacrificiul şi Iubire cu parfum de lavandă.

Talentul său remarcabil și forța interpretărilor au fost recunoscute atât în țară, cât și pe plan internațional. Pentru rolul din filmul „Balanța”, în regia lui Lucian Pintilie, actrița a fost recompensată cu Ursul de Argint la Festivalul Internațional de Film de la Berlin și cu Premiul Felix al Academiei Europene de Film, în 1993. De-a lungul timpului, a obținut numeroase distincții pentru rolurile sale de teatru, printre care Premiul UNITER pentru cel mai bun rol feminin, pentru interpretarea Medeei din „Trilogia antică”, dar și Premiul UNITER pentru interpretarea din spectacolul „Astă seară: Lola Blau”. În 2004, Maia Morgenstern a primit premiul pentru cea mai bună actriță la gala EMMA Awards de la Londra, pentru interpretarea mamei lui Iisus în filmul „Patimile lui Hristos”, regizat de Mel Gibson.

În același an, Parlamentul European de la Strasbourg a desemnat-o „Actrița și Femeia anului 2003”. Parcursul său profesional a fost onorat și prin distincții de prestigiu, precum Ordinul Artelor și Literelor în grad de Cavaler, acordat de Franța în 2012, și Ordinul Regal „Nihil Sine Deo”, primit în 2013. În 2017, a primit titlul de Doctor Honoris Causa Artis din partea Universității de Vest din Timișoara, iar în 2018 a fost declarată cetățean de onoare al Municipiului București. În 2019, actrița a fost recompensată cu Premiul UNITER pentru întreaga activitate, o recunoaștere a contribuției sale remarcabile la teatrul românesc.

„Această propunere a venit firesc, ca o continuare a unei colaborări fericite şi ca un dar mult aşteptat. Dorința de a aduce în fața publicului o poveste tulburătoare, încărcată de emoție, de iubire, dar si situații de un dramatism neașteptat, răsturnări de situații, rezolvări neașteptate, bucuria de a mă întâlni cu oameni dragi, actori pe care îi cunosc şi îi respect nespus, dar şi actori tineri, talentați şi creativi …toate acestea m-au făcut să mă alătur cu bucurie echipei de creație!”, spune Maia Morgenstern.

În curând, pe micile ecrane actrița o va interpreta pe Elena Secăreanu, o femeie cu un suflet mare, care atunci când află că fratele ei şi soția acestuia au murit într-un violent accident, nu stă pe gânduri şi decide să îl ia pe Ian şi să îl crească întocmai ca pe propriul copil. Ea însăşi mamă la acel moment, decide să renunțe la căsnicia ei, atunci când soțul ei nu acceptă noul copil în familie şi îşi dedică întreaga viață celor mici, ajungând să facă menaj pentru a se putea întreține.

„Elena e mamă, e MAMA ce va pune mai presus de orice binele copiilor săi. Mă întâlnesc cu personajul meu, care asemenea mie, poartă cu sine ideea de iubire necondiționată, de sacrificiu, dorința de a ajuta şi, nu în ultimă instanță, speranța. Chiar am descoperit că am foarte multe în comun cu Elena!”, mai spune actrița.

La rândul ei, Ruxandra Ion, creatoarea proiectului, spune: „Maia Morgenstern este unul dintre acei actori rari, care dau valoare oricărei povești prin simpla lor prezență. Este un om extraordinar, un profesionist desăvârșit și un artist care reușește de fiecare dată să aducă o profunzime aparte personajelor sale. Mă bucur foarte mult că a acceptat să facă parte din distribuția Inimă sub acoperire, pentru că Elena este un personaj puternic, cu o poveste de viață emoționantă, construită în jurul iubirii necondiționate și al sacrificiului. Iar Maia i-a dat exact acea sensibilitate și autenticitate care vor ajunge direct la sufletul telespectatorilor. Este o mare bucurie să o avem din nou alături de noi!”

Rolul principal feminin din acest serial este interpretat de Maria Țăpușă, care o va aduce în fața telespectatorilor pe Ilinca, o tânără de doar 21 de ani a cărei viață este marcată de o afecțiune cardiacă severă.

Dezvoltat încă din primăvara 2025 şi intrat în producție la începutul lui 2026, serialul original Inimă sub acoperire îi va purta pe telespectatori într-o lume a identităților ascunse, a jocurilor de putere şi a secretelor care schimbă destine, toate împletite în jurul unei poveşti de iubire unice. Din distribuția serialului mai face parte și actrița Andreea Vasile, care a făcut o schimbare radicală pentru acest nou rol.

Citește și:
Loredana spune adevăratul motiv pentru care a renunțat la emisiunea Vocea României de la PRO TV: „Mi-am dat seama că…'

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Cauza morții actorului Patrick Stewart. Starul din "Star Trek" și "X-Men" s-a stins din viață la 86 de ani
People
Cauza morții actorului Patrick Stewart. Starul din "Star Trek" și "X-Men" s-a stins din viață la 86 de ani
Ilona Brezoianu, despre provocările întâmpinate înainte de a deveni cunoscută și de succes: "Am picat, am stat în șomaj"
People
Ilona Brezoianu, despre provocările întâmpinate înainte de a deveni cunoscută și de succes: "Am picat, am stat în șomaj"
Kim Kardashian, implicată într-un incident periculos în timpul căsniciei cu Kanye West. Ce susține biograful vedetei
People
Kim Kardashian, implicată într-un incident periculos în timpul căsniciei cu Kanye West. Ce susține biograful vedetei
Carmen Grebenișan, escapadă romantică în Mexic alături de partenerul ei, Cristi
People
Carmen Grebenișan, escapadă romantică în Mexic alături de partenerul ei, Cristi
Cristina Ciobănașu, apariție rară la TV alături de mama ei. Actrița, declarații emoționante despre relația lor: "Nu a fost ușor să stau departe de familie"
People
Cristina Ciobănașu, apariție rară la TV alături de mama ei. Actrița, declarații emoționante despre relația lor: "Nu a fost ușor să stau departe de familie"
Delia, surprinsă într-o situație neașteptată. Ce a fost nevoită să facă artista pentru a-și recupera un obiect personal
People
Delia, surprinsă într-o situație neașteptată. Ce a fost nevoită să facă artista pentru a-și recupera un obiect personal
Publicitate
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Antena 1
Ce trebuie să conțină un kit de urgență. Peste 30 de țări le recomandă cetățenilor să aibă provizii acasă
Ce trebuie să conțină un kit de urgență. Peste 30 de țări le recomandă cetățenilor să aibă provizii acasă
Cum a arătat Oana Tomoiagă de la Asia Express în rochie de mireasă. Cine au fost nașii artistei la nunta cu 1.000 de invitați
Cum a arătat Oana Tomoiagă de la Asia Express în rochie de mireasă. Cine au fost nașii artistei la nunta cu 1.000 de invitați
Patrick Stewart, legendarul actor din filmele „Star Trek” și „X Men”, a murit. Care a fost cauza decesului
Patrick Stewart, legendarul actor din filmele „Star Trek” și „X Men”, a murit. Care a fost cauza decesului
Mirela Retegan, dezvăluiri despre iubirea care i-a schimbat viața. A fugit de acasă la 20 de ani pentru un bărbat căsătorit
Mirela Retegan, dezvăluiri despre iubirea care i-a schimbat viața. A fugit de acasă la 20 de ani pentru un bărbat căsătorit
Unica.ro
S-au dus vremurile în care se distra în vacanțe de lux alături de iubitul milionar! El și-a văzut de viață mai departe, iar ea e acum mamă singură și luptă pentru fetița ei! „Trebuie să muncesc și este greu”
S-au dus vremurile în care se distra în vacanțe de lux alături de iubitul milionar! El și-a văzut de viață mai departe, iar ea e acum mamă singură și luptă pentru fetița ei! „Trebuie să muncesc și este greu”
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau”
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau”
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Jennifer Lopez, afectată de plecarea gemenilor săi la facultate. Cum a reușit artista să depășească această perioadă
Jennifer Lopez, afectată de plecarea gemenilor săi la facultate. Cum a reușit artista să depășească această perioadă
People

Jennifer Lopez a făcut mărturisiri emoționante despre schimbările din viața sa după ce gemenii săi au plecat de acasă pentru a începe facultatea.

+ Mai multe
Andreea Esca și Alexia Eram, întâlnire surpriză cu Iulia Vântur în India. Ce au dezvăluit despre vizita lor
Andreea Esca și Alexia Eram, întâlnire surpriză cu Iulia Vântur în India. Ce au dezvăluit despre vizita lor
People

Andreea Esca și fiica sa, Alexia Eram, au ajuns în India, unde au fost întâmpinate chiar de Iulia Vântur.

+ Mai multe
Când se difuzează finala Asia Express 2026, când vom afla echipa care a câștigat show-ul și marele premiu de 30.000. de euro
Când se difuzează finala Asia Express 2026, când vom afla echipa care a câștigat show-ul și marele premiu de 30.000. de euro
People

Foarte puțin timp ne mai desparte de momentul în care vom afla care este echipa de vedete care a câștigat Asia Express 2026.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC