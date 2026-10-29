Concluzia finală privind moartea actriței Hayden Panettiere. Ce au descoperit anchetatorii

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Moartea actriței Hayden Panettiere a fost declarată accidentală. Sergentul Diana Munoz, din cadrul Departamentului de Poliție din Greenville, a confirmat concluziile anchetei într-o declarație oferită publicației PEOPLE, precizând că această decizie s-a bazat pe „concluziile medicului legist și rezultatele investigației”. De asemenea, reprezentanții poliției au anunțat că ancheta în acest caz a fost încheiată.

Actrița cunoscută pentru rolul din „Scream 6” a murit pe 16 august 2026, cu doar câteva zile înainte să împlinească 37 de ani, după ce a fost găsită inconștientă într-o locuință închiriată prin Airbnb, în Greenville, Carolina de Sud.

Biroul medicului legist din comitatul Greenville anunțase anterior, pe 22 septembrie, că decesul a fost considerat accidental, fiind provocat de efectele toxice ale unei combinații de fentanil, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol și quetiapină. Înainte de publicarea rezultatelor analizelor toxicologice, reprezentanții actriței au transmis publicației PEOPLE, pe 16 septembrie, o declarație referitoare la investigația privind circumstanțele morții sale.

„Informațiile apărute recent, atribuite unor surse anonime, sunt zvonuri neverificate și au contribuit la răspândirea unor informații contradictorii care continuă să circule. Deși ne dorim cu toții să găsim răspunsuri și să înțelegem mai bine circumstanțele în care s-a produs decesul ei, trebuie să avem răbdare și să permitem desfășurarea anchetei. Răspunsurile pe care le căutăm cu toții vor veni.”, se arăta în comunicat.

Brian Hickerson, iubitul cu care Hayden Panettiere a avut o relație marcată de despărțiri și împăcări, și fratele acestuia, Zach, se aflau la fața locului în ziua în care actrița a murit. Niciunul dintre cei doi frați nu a fost pus sub acuzare pentru vreo infracțiune în legătură cu decesul ei. Raportul medicului legist a oferit și alte detalii despre circumstanțele în care a fost găsită vedeta. Potrivit documentului, unul dintre frații Hickerson i-ar fi administrat două doze de Narcan, un medicament utilizat în cazul supradozelor de opioide, înainte de sosirea echipajelor de urgență.

Pe 20 august, PEOPLE a aflat că Agenția Americană Antidrog (DEA) se alăturase anchetei privind moartea actriței. Ulterior, o sursă a declarat publicației că agenții DEA au percheziționat locuința lui Panettiere la nouă zile după deces, în căutarea unor droguri ilegale.

Un expert juridic a explicat pentru PEOPLE că implicarea DEA ar putea indica faptul că anchetatorii încercau să stabilească dacă fentanilul a avut un rol în moartea actriței. Hayden Panettiere, care a lăsat în urmă o fiică în vârstă de 11 ani, Kaya, vorbise deschis despre problemele sale legate de dependență.

Potrivit informațiilor publicate de Page Six, actrița urmase un program de reabilitare cu doar câteva săptămâni înainte de deces. Tatăl său, Skip Panettiere, le-a declarat anchetatorilor că fiica lui petrecuse aproximativ două-trei săptămâni într-o clinică din Malibu, California.

Acesta a povestit că Hayden se confrunta cu probleme legate de dependență încă de la începutul vârstei adulte, iar situația se agravase după ce actrița trecuse printr-o depresie postpartum, în urma nașterii fiicei sale.

În mai 2026, cu doar câteva luni înainte de moartea sa, actrița și-a publicat volumul de memorii, „This Is Me: A Reckoning”, care a devenit bestseller New York Times.

Foto: Profimedia

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