Ultimele momente din viața lui Hayden Panettiere. Ce dezvăluie apelul disperat la 911

Au apărut noi detalii despre circumstanțele morții actriței Hayden Panettiere, care s-a stins din viață la doar 36 de ani.

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  de  ELLE.ro
Ultimele momente din viața lui Hayden Panettiere. Ce dezvăluie apelul disperat la 911

Noi detalii despre moartea actriței Hayden Panettiere au ieșit la iveală, după publicarea unei înregistrări a apelului la serviciile de urgență. Vedeta din serialele Heroes și Nashville s-a stins din viață pe 16 august 2026, la vârsta de 36 de ani, în urma unei supradoze accidentale de medicamente și substanțe opioide.

Înregistrarea obținută de CBS News surprinde momentele în care Zach Hickerson, fratele iubitului actriței, Brian Hickerson, cere ajutor după ce o găsește inconștientă într-o locuință din Greenville, Carolina de Sud.

„Dumnezeule, Dumnezeule!”, exclamă Zach la începutul conversației cu operatorul serviciului de urgență.

Acesta explică faptul că tocmai se întorsese de la biserică și intrase în apartamentul în care se aflau fratele său și Hayden.

„Am intrat după biserică în apartamentul fratelui meu și al iubitei lui, iar ea este inconștientă”, spune Zach, precizând că Brian s-a trezit, însă actrița nu reacționa.

Încercările disperate de a o salva pe Hayden Panettiere

După ce Zach Hickerson anunță că actrița nu respiră, operatorul îl întreabă dacă există un defibrilator în clădire. Bărbatul nu știe dacă imobilul dispune de un asemenea dispozitiv. Cei doi frați primesc apoi instrucțiuni pentru efectuarea manevrelor de resuscitare cardiopulmonară. Operatorul le cere să așeze telefonul pe difuzor, să o întindă pe Hayden Panettiere pe spate și să înceapă compresiile toracice și respirația gură la gură.

Înregistrarea surprinde panica celor prezenți. La un moment dat, unul dintre frați întreabă: „Ce facem?”, în timp ce operatorul continuă să le explice procedura.

„Dumnezeule! Știu cum să fac asta! De câte ori?”, se aude unul dintre bărbați, înainte ca o altă voce să strige: „Haide!”.

Echipajele medicale au ajuns ulterior la fața locului și au preluat manevrele de resuscitare. Din nefericire, eforturile nu au avut succes, iar actrița a fost declarată decedată.

Ce au stabilit medicii legiști

Potrivit raportului autorităților, Hayden Panettiere se afla într-o locuință închiriată prin Airbnb, alături de Brian și Zach Hickerson. Zach le-a declarat anchetatorilor că, atunci când a ajuns, fratele său dormea într-o cameră separată, iar actrița se afla inconștientă pe un scaun.

Acesta a susținut că Brian i-a administrat Narcan, un medicament utilizat pentru contracararea supradozelor de opioide. Înregistrarea apelului la 911 nu confirmă însă administrarea tratamentului. Medicii legiști au stabilit că decesul a fost accidental, fiind provocat de efectele toxice ale mai multor substanțe, printre care fentanilul, alprazolamul, metocarbamolul și quetiapina.

Hayden Panettiere a lăsat în urmă o fiică

Actrița era mama unei fetițe, Kaya, născută în timpul relației sale cu fostul logodnic, boxerul Wladimir Klitschko. În 2018, pe fondul problemelor legate de dependență și depresie postpartum, Hayden i-a încredințat fostului partener custodia fiicei lor, care a crescut alături de tatăl său.

Hayden Panettiere și-a început cariera în copilărie, apărând în seriale și producții cinematografice. A devenit cunoscută publicului larg datorită rolului Claire Bennet din Heroes, iar ulterior a interpretat-o pe cântăreața Juliette Barnes în serialul Nashville, timp de șase sezoane.

Printre proiectele sale se numără și filmele Remember the Titans și A Bug’s Life, în care i-a împrumutat vocea personajului Dot.

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Foto: Getty Images

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