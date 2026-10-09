Fiica lui Hayden Panettiere, prima apariție în fața instanței. Ce se va întâmpla cu averea regretatei actrițe

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Fiica regretatei actrițe Hayden Panettiere, Kaya, în vârstă de 11 ani, a participat la o audiere în instanță alături de tatăl său, fostul campion mondial la box Wladimir Klitschko. Audierea a avut loc în cadrul procedurilor privind administrarea averii actriței, care a murit în luna august, la vârsta de 36 de ani.

Potrivit People, Kaya a participat prin videoconferință la audierea desfășurată joi, 8 octombrie, pentru a-și confirma identitatea în fața judecătorului. Îmbrăcată într-un tricou alb, cu părul prins, fiica actriței a răspuns întrebărilor acestuia, fiind descrisă de publicație drept o prezență calmă și rezervată.

În urma audierii, instanța i-a acordat lui Wladimir Klitschko, în vârstă de 50 de ani, dreptul de a administra temporar averea fostei sale logodnice. De asemenea, avocatul său a solicitat ca fostul boxer să poată cere autorităților să investigheze „recuperarea bunurilor despre care există suspiciunea că au fost însușite în mod necorespunzător” de o persoană din afara familiei.

Solicitarea vine după ce Klitschko a susținut că mai multe obiecte personale ale actriței ar fi fost amanetate după moartea acesteia. Potrivit documentelor obținute de TMZ, fostul boxer suspectează că „o persoană din afara familiei, care a avut anterior legături cu” Hayden Panettiere ar fi dus la o casă de amanet mai multe bunuri care i-au aparținut, inclusiv bijuterii.

Klitschko a declarat că reprezentanții casei de amanet au refuzat să îi ofere informații despre obiectele respective, explicând că pot furniza detalii doar la solicitarea autorităților. Acesta se teme că bunurile ar putea fi vândute altor persoane înainte de a putea fi recuperate.

În documentele depuse în luna septembrie, obținute de Page Six, Klitschko a precizat că fiica sa, care locuiește împreună cu el în Ucraina, „are dreptul la întregul patrimoniu” al mamei sale. El a susținut că este „urgent și esențial” să fie numit administrator al averii actriței, astfel încât să poată „primi, administra și păstra” bunurile care îi revin fiicei sale.

Familia lui Hayden Panettiere susține demersurile fostului său logodnic. Surse apropiate familiei au declarat pentru TMZ că rudele actriței sunt de acord cu solicitarea acestuia.

„Wlad este un tată extraordinar și suntem recunoscători”, au transmis sursele citate.

Hayden Panettiere și Wladimir Klitschko au început o relație în 2009 și s-au logodit în 2013. În decembrie 2014, cei doi au devenit părinții unei fetițe, Kaya. De-a lungul anilor, relația lor a fost marcată de mai multe despărțiri și împăcări, până când, în 2018, au decis să se despartă definitiv. În același an, Klitschko a obținut custodia exclusivă a fiicei lor.

În septembrie 2022, Hayden Panettiere a vorbit despre această decizie în cadrul emisiunii „Red Table Talk”, moderată de Jada Pinkett Smith. Actrița a mărturisit că semnarea documentelor prin care îi acorda fostului său partener custodia exclusivă a fiicei lor a fost „extrem de dureroasă”. Ea a descris acel moment drept „cel mai îngrozitor” și „cel mai sfâșietor lucru” pe care a fost nevoită să îl facă vreodată.

Noi detalii despre moartea actriței Hayden Panettiere

Hayden Panettiere a murit pe 16 august 2026, la vârsta de 36 de ani. Ulterior, au apărut noi informații despre circumstanțele decesului său, după ce presa americană a obținut documente din ancheta desfășurată de autorități.

Potrivit TMZ, raportul anchetatorilor oferă detalii despre ultimele ore din viața actriței, care a fost găsită fără viață într-o locuință închiriată prin Airbnb, în Greenville, Carolina de Sud. Hayden Panettiere se afla acolo împreună cu Brian Hickerson, cu care avusese o relație marcată de mai multe despărțiri și împăcări. În locuință s-ar fi aflat și fratele acestuia, Zach.

Conform raportului obținut de TMZ, actrița a fost găsită inconștientă pe o canapea, întinsă cu fața în jos. Cei doi frați au declarat că au încercat să o trezească, însă aceasta nu a reacționat. Ei au observat că pielea ei căpătase o culoare „mov intens” și au susținut că i-au administrat două doze de Narcan, un medicament care conține naloxonă și este utilizat pentru a contracara efectele unei supradoze de opioide.

Ulterior, cei doi au solicitat intervenția ambulanței. În declarațiile oferite poliției, Brian și Zach Hickerson au susținut că nu știau dacă actrița consumase substanțe înainte de incident, explicând că aceasta ajunsese să își ascundă foarte bine consumul de droguri. Totodată, ei au afirmat că îi mai administraseră naloxonă și în trecut, în situații în care viața ei fusese pusă în pericol.

Raportul anchetatorilor menționează că, în locuință, au fost descoperite pastile care conțineau fentanil, un pai și o substanță sub formă de pudră albă, aflată într-o cutie pentru ochelari de soare.

Rezultatele autopsiei au confirmat prezența mai multor substanțe în organismul actriței, printre care fentanil, alprazolam, cunoscut și sub denumirea comercială Xanax, metocarbamol, un relaxant muscular, și quetiapină, un medicament utilizat în tratamentul anumitor afecțiuni psihice.

Potrivit informațiilor confirmate pentru Page Six de Biroul Medicului Legist din comitatul Greenville, decesul lui Hayden Panettiere a fost provocat de efectele toxice ale unei combinații de fentanil, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol și quetiapină. Moartea actriței a fost clasificată drept accidentală.

Foto: Profimedia

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