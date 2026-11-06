Kanye West, apariție rară alături de Bianca Censori și cei patru copii ai săi. Cum au fost surprinși la un eveniment din Los Angeles

Kanye West a fost surprins într-o ipostază rară alături de familia sa, la un eveniment organizat în Los Angeles.

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  de  ELLE
Kanye West, apariție rară alături de Bianca Censori și cei patru copii ai săi. Cum au fost surprinși la un eveniment din Los Angeles

Kanye West a avut parte de susținerea familiei sale la cel mai recent show al brand-ului Yeezy, organizat în Los Angeles. Rapperul a fost fotografiat alături de toți cei patru copii pe care îi are cu fosta sa soție, Kim Kardashian, aceasta fiind prima lor apariție publică împreună din ultimii doi ani.

North, în vârstă de 13 ani, Saint, de 10 ani, Chicago, de 8 ani, și Psalm, de 7 ani, au participat la eveniment pentru a-și susține tatăl. Alături de ei s-a aflat și actuala soție a artistului, Bianca Censori, care a fost fotografiată inclusiv împreună cu North.

Foto: Getty Images

Fiica cea mare a lui Kanye West și a lui Kim Kardashian a atras atenția prin stilul său vestimentar. North a purtat o ținută complet neagră și și-a păstrat părul lung până în talie, vopsit într-o nuanță intensă de albastru-turcoaz. Frații ei mai mici au ales ținute monocrome, în timp ce rapperul a optat pentru un ansamblu din piele, accesorizat cu o curea aurie.

La rândul său, Bianca Censori a purtat o salopetă din catifea de culoare crem, cu un decolteu adânc, care ajungea până în talie. Aceasta și-a completat ținuta cu o pereche de cizme bej, peste genunchi.

Potrivit Page Six, ultima apariție publică a lui Kanye West alături de toți cei patru copii ai săi avusese loc în septembrie 2024, în China. La vremea respectivă, artistul i-a invitat pe scenă în timpul unui eveniment dedicat albumului „Vultures 2”, desfășurat pe stadionul Wuyuan River Sports Stadium din Hainan. La jumătatea spectacolului, North, Saint, Chicago și Psalm i s-au alăturat pentru a interpreta piesa „Everybody”.

Cu o lună înainte, aceeași publicație obținuse fotografii cu Bianca Censori și copiii rapperului, surprinși într-un aeroport din Coreea de Sud, în timpul unei călătorii legate de promovarea albumului.

Kim Kardashian, despre relația cu Kanye West după divorț

Kanye West și Kim Kardashian s-au despărțit după șapte ani de căsnicie, vedeta depunând actele de divorț în februarie 2021. De atunci, cei doi împart responsabilitățile legate de creșterea celor patru copii. În decembrie 2022, rapperul, recompensat de-a lungul carierei cu mai multe premii Grammy, s-a căsătorit cu Bianca Censori, care lucrase anterior ca designer pentru Yeezy.

În aceeași perioadă, Kim Kardashian a vorbit public despre dificultățile pe care le întâmpină în relația cu fostul soț. Vedeta a izbucnit în lacrimi în timp ce explica faptul că gestionarea responsabilităților parentale este „al naibii de grea”. Cu toate acestea, a subliniat că încearcă să evite conflictele și să gestioneze situația cu maturitate, pentru binele copiilor.

Recent, fondatoarea SKIMS a revenit asupra acestui subiect în biografia sa autorizată, „Citizen Kim: The Woman Who Created the Future”, scrisă de jurnalistul Jonathan Van Meter. Potrivit Page Six, Kardashian a discutat despre „povara uriașă” pe care o resimte în încercarea de a menține o relație funcțională cu fostul soț.

„Îmi fac griji pentru Kanye toată ziua. Tot timpul. Este tatăl copiilor mei și nu voi înceta niciodată să îmi fac griji pentru el”, a mărturisit Kim Kardashian în carte.

Vedeta a explicat că, în ciuda conflictelor din trecut, încearcă să depășească „toate lucrurile negative care s-au întâmplat”, fără să renunțe însă la limitele pe care le consideră necesare în relația cu fostul partener. Principalul său obiectiv este ca North, Saint, Chicago și Psalm să păstreze o imagine pozitivă despre tatăl lor și să îl considere „cel mai grozav”.

Kim Kardashian a dezvăluit și că a rămas apropiată de familia lui Kanye West, iar rapperul este în continuare binevenit în locuința sa pentru a petrece timp alături de copii. De altfel, potrivit Page Six, cei doi foști soți au petrecut împreună Crăciunul din 2025. Kardashian i-a invitat atunci pe Kanye West și Bianca Censori să rămână peste noapte în Ajunul Crăciunului, iar vedeta intenționează să procedeze la fel și în acest an.

„Voi trece cu vederea absolut totul, toate lucrurile îngrozitoare pe care le-a spus despre mine, pentru ca cei mici să își poată vedea tatăl”, a declarat Kim Kardashian, explicând de ce consideră important ca fostul său soț să rămână prezent în viața copiilor lor.

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Foto: Getty Images

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