Martine Rose preia conducerea creativă Balenciaga. O revenire care spune multe despre viitorul brand-ului

La doar o zi după anunțul plecării lui Pierpaolo Piccioli, Balenciaga confirmă numirea lui Martine Rose. Designer-ul britanic, cunoscut pentru estetica sa neconvențională și influența asupra modei masculine contemporane, revine la casa unde a colaborat cu Demna, de această dată la conducerea întregii direcții creative.

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  de  Georgescu Daria
Martine Rose preia conducerea creativă Balenciaga. O revenire care spune multe despre viitorul brand-ului

Schimbările se succed rapid la Balenciaga. La doar 24 de ore după confirmarea despărțirii de Pierpaolo Piccioli, grupul Kering a anunțat, astăzi, 6 noiembrie, că Martine Rose este noul director de creație al casei franceze. Designer-ul britanic își va prelua oficial funcția pe 16 noiembrie, punând capăt săptămânilor de speculații privind succesorul lui Piccioli.

„Este un adevărat privilegiu să fiu numită director de creație al Balenciaga, o casă cu o moștenire extraordinară și un spirit creativ neînfricat”, a declarat Rose în comunicatul oficial, subliniind că își dorește să respecte istoria brand-ului și să contribuie la următoarea etapă a evoluției sale.

Alegerea nu este deloc întâmplătoare. Martine Rose cunoaște deja universul Balenciaga din interior. Între 2015 și 2018, a lucrat în calitate de consultant pentru colecțiile masculine sub conducerea lui Demna, într-o perioadă în care proporțiile exagerate, volumele neconvenționale și influențele streetwear începeau să redefinească identitatea casei. Experiența a reprezentat și un moment decisiv pentru propria carieră.

Născută la Londra, cu origini jamaicane, Martine Rose și-a lansat brand-ul omonim în 2007, construind treptat unul dintre cele mai influente nume independente ale modei britanice. Universul său creativ împrumută elemente din cultura cluburilor londoneze, muzică, fotbal, uniforme și garderoba masculină de zi cu zi. Sacourile cu umeri supradimensionați, pantalonii cu proporții neobișnuite, piesele sportswear reinterpretate și styling-ul aparent improvizat au devenit semnăturile sale. Colaborările cu Nike, Napapijri și Clarks i-au consolidat reputația, fără să-i dilueze identitatea.

Rose este apreciată și pentru prezentările organizate în spații neconvenționale, de la piețe și săli comunitare până la străzi rezidențiale, preferând energia reală a orașului în locul spectacolului tradițional al luxului.

Numirea sa marchează o schimbare importantă față de direcția propusă de Piccioli, care încercase să readucă în prim-plan romantismul, culoarea și tradiția haute couture. Alegerea lui Rose sugerează o apropiere de estetica mai experimentală a perioadei Demna, însă cu o perspectivă personală, profund ancorată în cultura contemporană.

Este, totodată, prima numire a unui director de creație realizată de Luca de Meo de la preluarea conducerii Kering, într-un moment în care grupul își reorganizează mai multe case, inclusiv Saint Laurent și McQueen. Miza este considerabilă: Balenciaga trebuie să își consolideze relevanța culturală, dar și să îmbunătățească performanțele comerciale.

Rămâne de văzut cum va interpreta Martine Rose moștenirea arhitecturală a lui Cristóbal Balenciaga și cum își va extinde viziunea dincolo de moda masculină, către womenswear și couture. Un lucru este însă clar: Balenciaga a ales un designer cu o identitate puternică, nu o formulă sigură. Iar prima sa colecție se anunță deja a fi una dintre cele mai anticipate din industrie.

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Foto: Kering

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