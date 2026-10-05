Balenciaga SS27: Pierpaolo Piccioli schimbă regulile hainelor de zi cu zi

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La Balenciaga, una dintre cele mai interesante idei ale sezonului SS27 pornește de la lucrurile pe care le cunoaștem deja: o cămașă albă, o pereche de jeans, un tricou, o jachetă din piele. Pierpaolo Piccioli nu încearcă să le facă de nerecunoscut, ci schimbă felul în care sunt construite, cad și se raportează la corp.

Primul look rezumă perfect direcția colecției. O cămașă albă aparent clasică este remodelată prin rânduri de cusături care construiesc talia și creează un volum inspirat de siluetele istorice Balenciaga. Aceeași logică reapare pe tricouri și jachete din piele: tehnici sofisticate, folosite nu pentru a complica piesele, ci pentru a le modifica proporțiile.

Denim-ul devine unul dintre cele mai bune exemple. Piccioli taie jeans-ul pe biais, o tehnică asociată mai degrabă cu rochii și materiale fluide, astfel încât o piesă banală începe să se miște diferit pe corp. În altă parte, cămăși Oxford impecabile apar cu jeans uzați și purtați pe șolduri, iar o piesă din satin roz pal, pornită din proporțiile unui T-shirt, se transformă într-o siluetă lungă, cu trenă, purtată peste denim.

Pe măsură ce show-ul avansează, albul și tonurile neutre lasă loc culorilor intense. Dantela de Calais, paietele metalice, franjurii și florile din organza umflate cu aer comprimat adaugă textură și volum, fără să piardă senzația de lejeritate. Ornamentația nu este doar decorativă, ci devine parte din construcția pieselor.

Aceeași idee continuă în accesorii: Lounge Sneaker are o structură aproape absentă, gențile Nodo și Silhou sunt modelate manual din piele moale, iar bijuteriile Getaria sunt inspirate de scoici.

În centrul spațiului, sculptura textilă Les Coraux de la Liberté, semnată de artista franceză Aude Franjou, funcționează ca metaforă pentru colecție: un ecosistem construit prin schimb, colaborare și savoir-faire.

SS27 arată un Balenciaga mai puțin interesat de efectul imediat și mai preocupat de transformarea lucrurilor familiare. Piccioli pare să-și definească astfel propriul limbaj: nu alegând între couture și streetwear, ci făcându-le să existe firesc în aceeași ținută.

Foto: Profimedia

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