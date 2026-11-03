Cum să îți îmbraci bebelușul stylish, dar practic: 8 reguli de styling pentru primul an de viață

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Poate că bebelușul tău nu știe încă cine este atotputernica și controversata Anna Wintour, dar asta nu înseamnă că garderoba lui trebuie să fie complet lipsită de personalitate. Iar dacă ești pasionată de modă, probabil ai descoperit deja cât de tentant este să cumperi versiuni miniaturale ale pieselor pe care le-ai purta tu: jeanși, trenciuri, cămăși, salopete din denim sau chiar pantofi sport.

Există însă o diferență importantă între o ținută care arată adorabil într-o fotografie și una în care un copil se simte confortabil câteva ore.

În primul an de viață, garderoba trebuie să se adapteze unei dezvoltări spectaculoase: de la un nou-născut care își petrece cea mai mare parte a timpului dormind la un bebeluș care se rostogolește, se târăște, merge de-a bușilea și poate începe să facă primii pași.

Vestea bună? Nu trebuie să alegi între stil și funcționalitate. Trebuie doar să privești moda pentru copii cu puțin mai multă imaginație și pragmatism.

1. Mizează pe materiale confortabile, dar joacă-te cu texturile

Primul lucru pe care ar trebui să îl verifici atunci când cumperi haine pentru bebeluș este compoziția materialului. Bumbacul moale, jerseul și tricotajele fine sunt opțiuni potrivite pentru piesele care intră în contact direct cu pielea. Dar confortul nu trebuie să însemne o garderobă plictisitoare.

Dimpotrivă, combinarea texturilor este unul dintre cele mai simple trucuri de styling. Un body simplu din bumbac poate arăta excelent alături de o salopetă din reiat moale, iar un cardigan tricotat poate transforma complet o pereche obișnuită de pantaloni din jerseu. Încearcă și combinația dintre un pulover fin, cu o textură discretă, și pantaloni din muselină sau bumbac mai dens.

Secretul este să alegi materiale plăcute la atingere, fără cusături rigide sau elemente care pot irita pielea.

2. Inspiră-te din garderoba adulților, dar adaptează croielile

Moda mini-me poate fi foarte simpatică, atât timp cât nu transformă bebelușul într-un adult în miniatură, îmbrăcat în haine incomode.

Îți plac pantalonii wide-leg? Alege pentru cel mic o variantă din bumbac moale, cu betelie elastică și suficient spațiu pentru scutec. Ești adepta stilului preppy? Un body cu guler Peter Pan, combinat cu un cardigan și pantaloni din tricotaj, poate recrea estetica fără rigiditatea unei cămăși clasice.

Pentru un look inspirat din garderoba utilitară, încearcă o salopetă din denim flexibil sau reiat, purtată peste un body în dungi. Iar dacă preferi estetica minimalistă, un set monocrom, cu o croială relaxată, poate arăta la fel de sofisticat ca o ținută cu mai multe piese.

Important este ca hainele să permită mișcarea liberă și accesul facil la scutec, indiferent cât de elaborate par.

3. Nu te limita la roz, bleu și bej. Experimentează cu paleta cromatică

Una dintre cele mai mari greșeli atunci când construim garderoba unui bebeluș este să presupunem că există doar câteva culori potrivite pentru această vârstă.

În realitate, hainele pentru copii sunt un teren excelent pentru experimente cromatice. Încearcă roșu cu roz pudrat, verde fistic cu lila, galben unt cu bleu sau burgundy cu albastru deschis. Sunt combinații interesante, care funcționează și în garderoba adulților.

Dacă preferi o estetică mai discretă, poți construi ținute ton-sur-ton, folosind nuanțe diferite ale aceleiași culori: crem, unt și caramel sau verde salvie, kaki și verde închis.

Un alt truc este să introduci culoarea printr-o singură piesă: un cardigan roșu peste o salopetă crem sau pantaloni cobalt alături de un body alb.

Nu există niciun motiv pentru care hainele unui bebeluș să respecte convențiile cromatice asociate genului.

4. Folosește imprimeurile ca pe un element de styling

Dungile, carourile, bulinele și imprimeurile grafice pot transforma chiar și cele mai simple piese vestimentare.

O combinație care funcționează aproape întotdeauna este cea dintre un body în dungi și pantaloni uni, într-una dintre culorile imprimeului. Dar poți merge și mai departe: încearcă să combini dungi fine cu un imprimeu floral discret sau carouri mici cu un cardigan într-o culoare contrastantă.

Pentru ca rezultatul să fie coerent, păstrează cel puțin o culoare comună între imprimeuri și alternează dimensiunile acestora. De exemplu, dungile late pot fi asociate cu un imprimeu floral mărunt.

Evită însă aplicațiile decorative care se pot desprinde, paietele, mărgelele sau alte elemente mici care pot prezenta risc de înghițire. Imprimeurile textile oferă suficientă libertate creativă fără astfel de accesorii.

5. Construiește o garderobă capsulă, dar nu una plictisitoare

O garderobă capsulă nu trebuie să însemne zece body-uri bej și trei perechi de pantaloni identici.

Ideea este să alegi un număr rezonabil de piese care pot fi combinate în cât mai multe feluri. Poți începe cu o bază de body-uri simple, pantaloni comozi și salopete, apoi să adaugi câteva articole cu personalitate.

De exemplu, un cardigan cu dungi colorate, o salopetă din reiat verde, pantaloni roșii sau un pulover cu un imprimeu grafic pot transforma complet piesele de bază.

Un truc util este să alegi o paletă de patru sau cinci culori care funcționează împreună. Astfel, vei putea crea combinații diferite fără să cumperi constant haine noi.

În plus, pentru că bebelușii cresc repede, merită să investești în piese care pot fi purtate frecvent, spălate ușor și eventual păstrate pentru un alt copil.

6. Învață arta layering-ului și joacă-te cu proporțiile

Suprapunerile sunt o soluție practică pentru schimbările de temperatură, dar pot deveni și cel mai interesant element al unei ținute.

Încearcă un body cu guler peste care să adaugi un cardigan scurt, combinat cu pantaloni cu o croială mai amplă. Sau unul în dungi, o salopetă cu bretele și un strat exterior simplu. Diferențele de lungime, culoare și textură fac ca ținuta să pară atent construită.

Pentru un look relaxat, poți combina un pulover cu o croială ușor amplă cu pantaloni moi, mai apropiați de picior. Iar dacă preferi volumele generoase, alege piese lejere atât în partea de sus, cât și în cea de jos, având grijă să nu limiteze mișcarea.

Layering-ul trebuie însă adaptat temperaturii. Straturile ar trebui să fie ușor de îndepărtat, iar copilul nu trebuie supraîncălzit. De asemenea, gecile groase și combinezoanele voluminoase nu sunt potrivite sub hamul scaunului auto.

7. Lasă accesoriile să completeze ținuta, nu să o complice

În garderoba adulților, accesoriile pot salva o ținută. În cazul bebelușilor, lucrurile sunt puțin diferite.

În locul bijuteriilor, fundelor cu elemente detașabile sau altor accesorii pur decorative, concentrează-te pe piese funcționale care pot contribui și la aspectul vestimentar.

O bonetă moale din bumbac, purtată afară atunci când vremea o cere, poate completa o ținută de inspirație retro. Șosetele colorate pot crea un contrast interesant cu pantalonii într-o nuanță neutră, iar o pălărie de soare cu boruri moi poate deveni piesa centrală a unei ținute estivale.

În cazul încălțămintei, rezistă tentației de a cumpăra sneakers în miniatură doar pentru aspect. Bebelușii care nu merg nu au nevoie de pantofi rigizi, iar pentru primii pași sunt preferabile încălțămintea flexibilă și mersul desculț în spații interioare sigure.

Evită accesoriile cu șnururi lungi, piesele care se pot desprinde și orice obiect care ar putea prezenta un risc de strangulare sau sufocare. Bonetele și pălăriile nu trebuie purtate în timpul somnului.

8. Investește în piese statement care pot fi purtate în mai multe feluri

Nu este nevoie ca fiecare ținută să fie spectaculoasă. De multe ori, o singură piesă bine aleasă poate face diferența.

Poate fi un cardigan cu un imprimeu interesant, o salopetă într-o culoare neașteptată, un pulover cu dungi contrastante sau o pereche de pantaloni din reiat cu o croială simpatică.

Înainte să cumperi, imaginează-ți cel puțin trei combinații în care ai putea integra piesa respectivă. Un cardigan roșu, de exemplu, poate fi purtat cu pantaloni crem, cu o salopetă din denim moale sau cu pantaloni roz pudrat.

Alege modele care se îmbracă și se scot ușor, permit schimbarea rapidă a scutecului și rezistă la spălări frecvente. Cele mai reușite achiziții sunt cele care îmbină designul interesant cu funcționalitatea.

Până la urmă, a îmbrăca un bebeluș cu stil poate fi chiar distractiv. Culorile, imprimeurile și texturile transformă chiar și cele mai simple haine în ținute cu personalitate.

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Foto: Getty Images

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