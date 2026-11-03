Paris Jackson cere 600 de milioane de dolari din averea tatălui său, Michael Jackson. Acuzațiile grave aduse administratorului moștenirii

Paris Jackson susține că ea și frații săi nu au primit sumele prevăzute în testamentul tatălui lor, în ciuda veniturilor considerabile generate de patrimoniul artistului.

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  de  ELLE
Paris Jackson cere 600 de milioane de dolari din averea tatălui său, Michael Jackson. Acuzațiile grave aduse administratorului moștenirii

Paris Jackson a deschis un nou capitol în disputa juridică privind averea tatălui său, Michael Jackson. Artista în vârstă de 28 de ani solicită transferul a 600 de milioane de dolari către fondul fiduciar al familiei, susținând că administratorii patrimoniului regretatului cântăreț întârzie nejustificat distribuirea moștenirii către cei trei copii ai acestuia.

Potrivit documentelor judiciare obținute de Page Six, Paris Jackson a depus pe 29 octombrie, la Curtea Superioară din Los Angeles, o cerere prin care solicită intervenția instanței pentru deblocarea fondurilor. Fiica Regelui Pop consideră că, la mai bine de 17 ani de la moartea artistului, nu există niciun motiv legitim pentru care sumele destinate beneficiarilor nu au fost transferate către Michael Jackson Family Trust.

Paris susține că, deși administrarea patrimoniului a generat venituri de miliarde de dolari și a permis acumularea unor rezerve financiare considerabile, fondul destinat ei și fraților săi, Prince, în vârstă de 29 de ani, și Bigi, în vârstă de 24 de ani, nu a primit încă banii prevăzuți.

Acuzațiile îl vizează în special pe John Branca, unul dintre executorii testamentari ai lui Michael Jackson, despre care Paris afirmă că exercită un „control de fier” asupra celor trei frați, având puterea de a decide când și în ce condiții aceștia primesc bani din moștenirea tatălui lor.

Avocat și președinte al companiei The Michael Jackson Company, John Branca a început să colaboreze cu artistul în 1985. În 2006, a părăsit echipa acestuia în urma unor neînțelegeri de natură financiară, însă a revenit în 2009, cu doar opt zile înainte de moartea cântărețului.

Paris Jackson contestă modul în care este administrată averea tatălui său

Conform testamentului lăsat de Michael Jackson, copiii săi ar fi trebuit să înceapă să primească venituri din fondurile fiduciare individuale odată cu împlinirea vârstei de 21 de ani. Paris afirmă însă că aceste prevederi nu au fost respectate și că ea și frații săi au primit, în schimb, sume mai mici, stabilite de John Branca. Mai mult, artista îl acuză pe executorul testamentar că folosește controlul asupra plăților pentru a-i descuraja să conteste deciziile privind administrarea patrimoniului.

Potrivit cererii depuse în instanță, tensiunile s-au accentuat anul trecut, când Paris a început să pună sub semnul întrebării anumite cheltuieli, inclusiv ceea ce ea a descris drept „cadouri neprevăzute contractual” oferite de Branca unor colaboratori.

Artista susține că demersurile sale au fost urmate de „un război juridic fără menajamente”, atacuri publice și o reducere de mai multe milioane de dolari a sumelor acordate ei și fraților săi.

„Acest mod de acțiune și de administrare nu ar trebui să continue”, se arată în documentele judiciare citate de Page Six.

Paris invocă și prevederile testamentare referitoare la distribuirea treptată a moștenirii. Potrivit acestora, Michael Jackson a stabilit ca fiecare dintre copiii săi să primească, la împlinirea vârstei de 30 de ani, o treime din capitalul fondului fiduciar individual. La 35 de ani, aceștia ar urma să intre în posesia a jumătate din suma rămasă, iar la 40 de ani să primească integral restul moștenirii.

Prince Jackson urmează să împlinească 30 de ani peste patru luni, în timp ce Paris va împlini 29 de ani în aprilie, iar Bigi va împlini 25 de ani în februarie.

În acest context, Paris consideră că nu există justificări financiare pentru amânarea transferului banilor, mai ales că patrimoniul tatălui său ar dispune de resurse suficiente pentru a acoperi atât obligațiile restante, cât și sumele destinate beneficiarilor.

Ce spun administratorii averii lui Michael Jackson despre acuzațiile artistei

Reprezentanții patrimoniului lui Michael Jackson resping acuzațiile formulate de Paris și susțin că distribuirea integrală a moștenirii este împiedicată de o serie de proceduri judiciare încă nesoluționate.
Într-o declarație transmisă publicației Page Six, un purtător de cuvânt a explicat că printre principalele obstacole se numără litigiul cu autoritatea fiscală americană, IRS, care a solicitat inițial plata a 700 de milioane de dolari, reprezentând taxe și penalități.

„Avocații domnișoarei Jackson știu foarte bine că patrimoniul nu poate alimenta integral fundația caritabilă și fondurile fiduciare individuale ale beneficiarilor până când nu vor fi eliminate mai multe obstacole juridice, în special litigiul aflat în desfășurare cu autoritatea fiscală americană, IRS, care a solicitat patrimoniului plata a 700 de milioane de dolari reprezentând taxe și penalități.”

Reprezentantul a precizat că, deși administratorii au obținut o hotărâre favorabilă prin care suma solicitată de autoritățile fiscale a fost redusă considerabil, disputa nu a fost încă încheiată.

„Deși am reușit să obținem o hotărâre prin care această sumă a fost redusă semnificativ, cazul nu a fost soluționat definitiv, iar situația se poate schimba. În plus, afirmația potrivit căreia executorul testamentar ar fi reținut sau ‘redus’ plățile este complet inventată. Peste 200 de milioane de dolari au fost deja distribuite către Paris și ceilalți beneficiari sau utilizate în beneficiul acestora.”

Totodată, reprezentanții patrimoniului au insistat că intenția lor este de a respecta dorințele exprimate de Michael Jackson în testament.

„Administratorii patrimoniului așteaptă momentul în care toate problemele vor fi rezolvate, astfel încât fundația caritabilă și fondurile fiduciare să poată fi alimentate integral, așa cum și-a dorit Michael”, se mai arată în declarația transmisă Page Six.

Averea lui Michael Jackson, estimată la miliarde de dolari

În susținerea cererii sale, Paris Jackson a prezentat o serie de tranzacții importante realizate de administratorii patrimoniului în ultimii ani, argumentând că acestea demonstrează existența unor resurse financiare considerabile. Printre operațiunile menționate se numără vânzarea, în 2018, a participației de aproximativ 10% deținute în EMI Music Publishing către Sony, pentru 287,5 milioane de dolari.

În 2020, celebra proprietate Neverland Ranch, care i-a aparținut lui Michael Jackson, a fost vândută pentru 22 de milioane de dolari. O altă tranzacție importantă a avut loc în 2023, când Sony a acceptat să plătească în avans 750 de milioane de dolari pentru o participație de 50% în activele de proprietate intelectuală rămase în patrimoniul artistului.

Potrivit documentelor depuse în instanță, aceste trei tranzacții au generat, împreună, lichidități de peste un miliard de dolari, înainte de deducerea taxelor și a cheltuielilor. În plus, administratorii au raportat venituri brute de peste 2,5 miliarde de dolari până în decembrie 2024, iar valoarea totală a patrimoniului lui Michael Jackson este estimată între două și trei miliarde de dolari.

La sfârșitul anului 2024, averea artistului ar fi inclus aproximativ 850 de milioane de dolari în numerar și echivalente de numerar.

Pe baza acestor informații, Paris estimează că aproximativ 600 de milioane de dolari ar putea fi distribuite beneficiarilor chiar și după luarea în calcul a eventualelor datorii și obligații financiare.
Avocații săi susțin că legislația din California încurajează distribuirea bunurilor succesorale către beneficiari cât mai curând posibil, cu condiția ca drepturile creditorilor și ale celorlalte părți interesate să nu fie afectate.

De asemenea, artista consideră că existența unor litigii fiscale sau a altor proceduri judiciare nu justifică blocarea întregului patrimoniu. În cerere se precizează că aproape toate revendicările importante ale creditorilor și litigiile semnificative au fost deja soluționate sau încheiate favorabil, rămânând doar anumite pretenții nesoluționate.

Paris Jackson solicită, prin urmare, ca instanța să îl oblige pe John Branca să transfere 600 de milioane de dolari către Michael Jackson Family Trust sau orice altă sumă pe care judecătorul o consideră potrivită. În același timp, aceasta cere ca onorariile avocaților și cheltuielile judiciare să fie acoperite din patrimoniul tatălui său.

Următoarea audiere în acest dosar este programată pentru luna decembrie.

Michael Jackson a murit pe 25 iunie 2009, la vârsta de 50 de ani. Prin testament, artistul a desemnat Michael Jackson Family Trust drept unic beneficiar al averii sale, iar John Branca a fost numit atât executor testamentar, cât și administrator al fondului.

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Foto: Getty

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