ADDA, noi confesiuni despre lupta cu boala Lyme și cel mai mare regret: „Dacă simt acolo cea mai mică formă de îndoială…”

ADDA a vorbit despre cel mai mare regret al ei, atunci când vine vorba despre lupta cu boala Lyme, mărturisind că acum starea ei de sănătate s-a îmbunătățit și boala este sub control.

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  de  Andreea Ilie
ADDA
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Adda a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă înainte de a afla ce problemă de sănătate îi provoca stările tot mai îngrijorătoare. După luni întregi de investigații și numeroase consultații fără un răspuns clar, artista a primit, în cele din urmă, diagnosticul de boală Lyme.

ADDA, despre lupta cu boala Lyme și cel mai mare regret

Cunoscută și apreciată de public de ani buni, Adda a fost mereu deschisă în privința provocărilor din viața sa. Alături de soțul ei, Cătălin Rizea, a participat la emisiuni precum Asia Express și Power Couple, iar fanii au avut ocazia să îi cunoască mai bine dincolo de scenă.

Problemele de sănătate ale artistei au început în 2020, când Adda a resimțit simptome neașteptate: erupții cutanate, stări de slăbiciune, confuzie și dureri în tot corpul. Pe măsură ce starea ei s-a înrăutățit, oboseala extremă, migrenele puternice, palpitațiile și fluctuațiile de puls au determinat-o să viziteze mai multe spitale pentru a afla cauza problemelor.

Abia în 2022, ADDA a primit diagnosticul corect: Borelioză. Până atunci, fusese tratată greșit timp îndelungat. De atunci, lupta cu boala a fost intensă, implicând 31 de pastile pe zi și injecții dureroase.

„În primele 5 luni de tratament am luat în total 4.650 de pastile”, povestea artista pe social media.

Într-un interviu acordat recent, ADDA a vorbit despre cel mai mare regret al ei, atunci când vine vorba despre lupta cu boala Lyme, mărturisind că acum starea ei de sănătate s-a îmbunătățit și boala este sub control.

„Am pierdut foarte mult timp prețios și, da, ăsta este singurul regret pe care îl am. În rest, nu, în rest cred că am făcut tot ce am putut și asta îi încurajez și pe oameni: dacă simt acolo cea mai mică formă de îndoială, să caute medicul ăla cu care să aibă chimie. Este foarte important să găsești un om care să te înțeleagă și care să te respecte și să vadă omul din tine, nu doar așa, un…”,, a declarat ea pentru Spynews.ro.

Artista are și un sfat pentru cei care se confruntă cu diverse probleme de sănătate.

„Dacă ar fi să dau un sfat celor care au trecut prin situația mea, i-aș sfătui să își asculte instinctul, conștiința. Mie îmi pare rău că nu mi-am ascultat-o cu aproape un an mai devreme, când am bănuit că este vorba despre boala Lyme, în luna mai, practic. Și nu m-am testat, nu mi-am ascultat intuiția, am ascultat medicii care mi-au spus să n-o fac și, în ianuarie anul următor, s-a confirmat că eu aveam dreptate, de fapt, încă din mai, anul trecut”, a mai spus artista.

Suma uriașă plătită de Adda și Cătălin Rizea până au aflat că artista suferă de boala Lyme

Invitat recent în podcastul Vreau să știu, Cătălin Rizea a vorbit despre perioada în care soția sa încerca să afle cauza problemelor de sănătate. Potrivit lui, timp de aproape doi ani, cei doi au trecut prin numeroase cabinete medicale și au făcut zeci de investigații, fără ca rezultatele să indice afecțiunea reală.

Cheltuielile au fost impresionante, iar fiecare nou set de analize venea cu speranța că va aduce și răspunsul mult așteptat.

„Noi am avut un an și ceva-doi, în care am cheltuit, doar pe analize de sânge, cred că vreo 15.000 de euro. Când mergeam să își facă iar analizele de sânge, doamnele de acolo spuneau: ‘Mamă, iar dați o grămadă de bani pe analize’. Lor le era milă de banii pe care îi dădeam pe analize. Nu era problema asta, că i-am fi dat, dar nu găseam ce are. Mergeam din boală în boală. Te gândeai și la cele mai nasoale, la un moment dat, dar nu erau. La un moment dat, a dat de un doctor mai inspirat, iar ea tot simțea că e ceva și că o să găsească, la un moment dat, și a ales să facă niște analize pe care nu le făcuse. Am aflat că ea avea boala Lyme, care este cauzată de insectele care se hrănesc cu sânge', a declarat Cătălin Rizea, la podcastul Vreau să știu.

Adda, dezvăluiri despre începutul relației cu Cătălin Rizea

Cei doi formează astăzi unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc și au împreună un băiat, însă povestea lor a început într-un mod neașteptat, în urmă cu aproximativ 12 ani, pe litoralul românesc. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, cântăreața a dezvăluit că l-a întâlnit pe actualul ei soț în timp ce ieșise în oraș cu prietenele sale.

„Acum 12 ani, pe malul mării – eu semi amețită de la 2 pahare de vin și cu fetele la o terasă, m-am trezit cu domnul Cătălin și cu niște crai de la răsărit la masă. Unul dintre crai era amorezat de o prietenă de-a mea. Au zis că stau un pic cu noi ca să vorbească amorezii. Doar un pic, pentru că trebuiau să meargă să se vadă cu alte fete. ‘Bombardieri’ de Chitila – efectiv. Doar că n-au mai plecat. Au rămas cu noi”, a povestit artista.

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Foto: Instagram

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