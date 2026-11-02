INNA, despre relația cu fanii și sacrificiile din carieră: „Muzica va rămâne întotdeauna pe primul loc”

INNA a vorbit despre cât de importantă este muzica pentru ea și despre cum păstrează o relație apropiată cu fanii.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
1. INNA
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Fără îndoială, INNA se numără printre artistele de succes din industria muzicală locală, care a reușit să își construiască o carieră remarcabilă în plan internațional. 

INNA, declarații sincere despre cariera ei muzicală

Pentru INNA, muzica ocupă un loc aparte în viața ei și dedică în totalitate carierei sale artistice. 

„Îmi place foarte mult să fiu în studio, este locul în care pot să-mi exprim creativitatea. În același timp, îmi place să fiu aproape de oamenii care mă ascultă, iar social media este un mod foarte direct de a păstra legătura cu ei. Pentru mine, muzica va rămâne întotdeauna pe primul loc. Îmi doresc ca oamenii să mă descopere în primul rând prin piesele mele și prin energia pe care o aduc pe scenă”, a spus INNA pentru cancan.ro

INNA păstrează o legătură strânsă cu fanii ei, care îi adresează adesea curiozități cu privire la viitoarele ei colaborări muzicale. 

„Am primit de-a lungul timpului tot felul de mesaje, unele foarte amuzante, altele mai surprinzătoare. Îmi place să păstrez o relație frumoasă cu oamenii care îmi ascultă muzica și care m-au susținut de-a lungul anilor în cariera mea. Cele mai frecvente întrebări sunt despre muzică, concerte, când lansez următoarea piesă sau când ajung să cânt într-un anumit oraș. Și primesc foarte multe mesaje în care îmi spun că muzica mea le-a făcut ziua mai frumoasă sau i-a ajutat într-un anumit moment. Asta mă emoționează de fiecare dată.”

INNA, declarații sincere despre aparițiile ei de la începutul carierei

INNA a trecut printr-o schimbare remarcabilă din punct de vedere vestimentar. Artista a vorbit deschis despre cum percepe acum primele ei apariții pe scenă, dar și despre transformarea pe care a parcurs-o și care a contribuit la cine este astăzi. 

INNA, care este logodită cu Deliric, a fost sinceră cu privire la schimbarea ei de imagine și la întreg parcursul vestimentar. Cântăreața nu se mai regăsește acum în ținutele pe care le purta la primele ei apariții la concerte, acum având un stil diferit. Artista a recunoscut că există o diferență considerabilă, dar se simte mândră de drumul ei de până acum. În plus, fiecare etapă a ajutat-o să devină artista de succes din ziua de azi.

„Da, într-adevăr, este o mare diferență. Sunt autoironică, de altfel, am și analizat fotografii din trecutul meu într-unul dintre episoadele din vlogul zilnic din Dance Queens House, care sunt publicate la mine pe YouTube. Îmi asum ce am fost, mă bucur de ceea ce am devenit”, a declarat INNA în cadrul unui interviu pentru viva.ro.

INNA, o artistă de succes

În 2026, INNA a colaborat pentru prima dată cu Matoma pentru Dream Out Loud, o piesă despre curajul de a visa fără limite și de a trăi fiecare moment la maximum. Cu un refren memorabil și o producție vibrantă, melodia îmbină sensibilitatea vocii INNEI cu sound-ul tropical house care l-a consacrat pe Matoma pe scena internațională. Totodată, artista a lansat și o reinterpretare specială a piesei Ya Tabtab, realizată împreună cu Char Bell, inspirată de hitul care a făcut-o celebră pe Nancy Ajram și readus acum într-o versiune modernă, cu un suflu nou.

Cu o carieră impresionantă, INNA a depășit 10 miliarde de stream-uri și vizualizări, are peste 8 milioane de abonați pe YouTube și aproape 10 milioane de ascultători lunari pe Spotify. Cu hituri internaționale precum Hot, Sun Is Up, Cola Song, Amazing, More than Friends, Amazing și Déjà Vu, artista s-a impus ca o prezență dominantă pe scena globală a muzicii dance.

Tot în 2026, INNA a lansat Complicated, o colaborare specială alături de superstarul global Jason Derulo. Piesa include un sample din hitul lui Avril Lavigne cu același nume.

INNA a devenit prima artistă din Europa Centrală și de Est care a participat la Spotify Singles, alături de nume precum Coldplay și Zara Larsson, și a intrat în istorie ca cea mai ascultată artistă din programul Spotify EQUAL.

Citește și:
Ce se întâmplă în relația dintre CRBL și Olga Guțanu. Confesiunea artistului după ce a șters unele fotografii de cuplu de pe rețelele de socializare

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Laura Cosoi, emoționată după vizita la casa Adelei Popescu din Șușani. Ce a mărturisit actrița
People
Laura Cosoi, emoționată după vizita la casa Adelei Popescu din Șușani. Ce a mărturisit actrița
Ce au descoperit autoritățile din Mexic într-un spațiu de depozitare închiriat de Thomas Markle, tatăl lui Meghan Markle. Detalii șocante din anchetă
People
Ce au descoperit autoritățile din Mexic într-un spațiu de depozitare închiriat de Thomas Markle, tatăl lui Meghan Markle. Detalii șocante din anchetă
Kate Middleton și Prințul William au publicat o fotografie rară cu Prințul Louis. Cum arăta mezinul familiei regale la un an
People
Kate Middleton și Prințul William au publicat o fotografie rară cu Prințul Louis. Cum arăta mezinul familiei regale la un an
Andreea Bănică, în lacrimi după o surpriză neașteptată la TV. Mesajul care a copleșit-o pe artistă
People
Andreea Bănică, în lacrimi după o surpriză neașteptată la TV. Mesajul care a copleșit-o pe artistă
Margaret Qualley și Jack Antonoff divorțează oficial după trei ani de căsnicie. Cei doi au depus actele de separare
People
Margaret Qualley și Jack Antonoff divorțează oficial după trei ani de căsnicie. Cei doi au depus actele de separare
Ramona Păun, declarații inedite despre sarcină. Prezentatoarea PRO TV va deveni mamă pentru prima dată: "Urmează una dintre cele mai mari schimbări"
People
Ramona Păun, declarații inedite despre sarcină. Prezentatoarea PRO TV va deveni mamă pentru prima dată: "Urmează una dintre cele mai mari schimbări"
Publicitate
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Antena 1
Gabriella Barbu de la Insula Iubirii, sărut pe buze cu un alt bărbat! Ce i-a mărturisit Prințului Marco despre el
Gabriella Barbu de la Insula Iubirii, sărut pe buze cu un alt bărbat! Ce i-a mărturisit Prințului Marco despre el
Martha Stewart, în centrul unui scandal după costumul ales de Halloween. Vedeta a șters fotografia și a reacționat la critici
Martha Stewart, în centrul unui scandal după costumul ales de Halloween. Vedeta a șters fotografia și a reacționat la critici
CRBL spune motivele pentru care nu se mai afișează cu iubita, Olga Guțanu! Au șters toate fotografiile împreună
CRBL spune motivele pentru care nu se mai afișează cu iubita, Olga Guțanu! Au șters toate fotografiile împreună
Cum arată părinții Claudiei de la Insula Iubirii. Concurenta a dezvăluit că a crescut într-un palat | FOTO
Cum arată părinții Claudiei de la Insula Iubirii. Concurenta a dezvăluit că a crescut într-un palat | FOTO
Unica.ro
S-au dus vremurile în care se distra în vacanțe de lux alături de iubitul milionar! El și-a văzut de viață mai departe, iar ea e acum mamă singură și luptă pentru fetița ei! „Trebuie să muncesc și este greu”
S-au dus vremurile în care se distra în vacanțe de lux alături de iubitul milionar! El și-a văzut de viață mai departe, iar ea e acum mamă singură și luptă pentru fetița ei! „Trebuie să muncesc și este greu”
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Are 60 de ani acum și a rămas doar o umbră din bărbatul care cucerea femeile din orice încăpere în care intra. A fost căsătorit cu o actriță superbă, însă relația lor nu a mers. Acum, oricine îl vede pe stradă nu îl mai recunoaște...
Are 60 de ani acum și a rămas doar o umbră din bărbatul care cucerea femeile din orice încăpere în care intra. A fost căsătorit cu o actriță superbă, însă relația lor nu a mers. Acum, oricine îl vede pe stradă nu îl mai recunoaște...
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Emisiunea Dansez pentru tine revine pe micile ecrane la două decenii de la debut. Anunțul oficial făcut de PRO TV
Emisiunea Dansez pentru tine revine pe micile ecrane la două decenii de la debut. Anunțul oficial făcut de PRO TV
People

Odată cu conturarea unei noi grile, PRO TV continuă să ridice standardele în materie de divertisment și reunește producții locale premium, formate apreciate la nivel internațional și povești captivante, care rezonează cu pasiunile și interesele publicului din România.

+ Mai multe
Olga Barcari, confesiuni despre fostul ei partener, Cătălin Bordea. Care este acum relația dintre ei, la doi ani de la despărțire: "Îl consider un..."
Olga Barcari, confesiuni despre fostul ei partener, Cătălin Bordea. Care este acum relația dintre ei, la doi ani de la despărțire: "Îl consider un..."
People

Într-un interviu acordat recent, Olga Barcari a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu Cătălin Bordea și a făcut dezvăluiri care au surprins pe toată lumea.

+ Mai multe
Heidi Klum a șocat din nou de Halloween. Costumul spectaculos cu care a atras toate privirile
Heidi Klum a șocat din nou de Halloween. Costumul spectaculos cu care a atras toate privirile
People

Heidi Klum a demonstrat încă o dată de ce este considerată regina Halloweenului. Supermodelul în vârstă de 53 de ani a organizat cea de-a 25-a ediție a celebrei sale petreceri, unde a surprins invitații cu o transformare spectaculoasă.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC