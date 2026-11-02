INNA, despre relația cu fanii și sacrificiile din carieră: „Muzica va rămâne întotdeauna pe primul loc”

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Fără îndoială, INNA se numără printre artistele de succes din industria muzicală locală, care a reușit să își construiască o carieră remarcabilă în plan internațional.

INNA, declarații sincere despre cariera ei muzicală

Pentru INNA, muzica ocupă un loc aparte în viața ei și dedică în totalitate carierei sale artistice.

„Îmi place foarte mult să fiu în studio, este locul în care pot să-mi exprim creativitatea. În același timp, îmi place să fiu aproape de oamenii care mă ascultă, iar social media este un mod foarte direct de a păstra legătura cu ei. Pentru mine, muzica va rămâne întotdeauna pe primul loc. Îmi doresc ca oamenii să mă descopere în primul rând prin piesele mele și prin energia pe care o aduc pe scenă”, a spus INNA pentru cancan.ro.

INNA păstrează o legătură strânsă cu fanii ei, care îi adresează adesea curiozități cu privire la viitoarele ei colaborări muzicale.

„Am primit de-a lungul timpului tot felul de mesaje, unele foarte amuzante, altele mai surprinzătoare. Îmi place să păstrez o relație frumoasă cu oamenii care îmi ascultă muzica și care m-au susținut de-a lungul anilor în cariera mea. Cele mai frecvente întrebări sunt despre muzică, concerte, când lansez următoarea piesă sau când ajung să cânt într-un anumit oraș. Și primesc foarte multe mesaje în care îmi spun că muzica mea le-a făcut ziua mai frumoasă sau i-a ajutat într-un anumit moment. Asta mă emoționează de fiecare dată.”

INNA, declarații sincere despre aparițiile ei de la începutul carierei

INNA a trecut printr-o schimbare remarcabilă din punct de vedere vestimentar. Artista a vorbit deschis despre cum percepe acum primele ei apariții pe scenă, dar și despre transformarea pe care a parcurs-o și care a contribuit la cine este astăzi.

INNA, care este logodită cu Deliric, a fost sinceră cu privire la schimbarea ei de imagine și la întreg parcursul vestimentar. Cântăreața nu se mai regăsește acum în ținutele pe care le purta la primele ei apariții la concerte, acum având un stil diferit. Artista a recunoscut că există o diferență considerabilă, dar se simte mândră de drumul ei de până acum. În plus, fiecare etapă a ajutat-o să devină artista de succes din ziua de azi.

„Da, într-adevăr, este o mare diferență. Sunt autoironică, de altfel, am și analizat fotografii din trecutul meu într-unul dintre episoadele din vlogul zilnic din Dance Queens House, care sunt publicate la mine pe YouTube. Îmi asum ce am fost, mă bucur de ceea ce am devenit”, a declarat INNA în cadrul unui interviu pentru viva.ro.

INNA, o artistă de succes

În 2026, INNA a colaborat pentru prima dată cu Matoma pentru Dream Out Loud, o piesă despre curajul de a visa fără limite și de a trăi fiecare moment la maximum. Cu un refren memorabil și o producție vibrantă, melodia îmbină sensibilitatea vocii INNEI cu sound-ul tropical house care l-a consacrat pe Matoma pe scena internațională. Totodată, artista a lansat și o reinterpretare specială a piesei Ya Tabtab, realizată împreună cu Char Bell, inspirată de hitul care a făcut-o celebră pe Nancy Ajram și readus acum într-o versiune modernă, cu un suflu nou.

Cu o carieră impresionantă, INNA a depășit 10 miliarde de stream-uri și vizualizări, are peste 8 milioane de abonați pe YouTube și aproape 10 milioane de ascultători lunari pe Spotify. Cu hituri internaționale precum Hot, Sun Is Up, Cola Song, Amazing, More than Friends, Amazing și Déjà Vu, artista s-a impus ca o prezență dominantă pe scena globală a muzicii dance.

Tot în 2026, INNA a lansat Complicated, o colaborare specială alături de superstarul global Jason Derulo. Piesa include un sample din hitul lui Avril Lavigne cu același nume.

INNA a devenit prima artistă din Europa Centrală și de Est care a participat la Spotify Singles, alături de nume precum Coldplay și Zara Larsson, și a intrat în istorie ca cea mai ascultată artistă din programul Spotify EQUAL.

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Foto: Instagram

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