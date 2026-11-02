Ramona Păun, declarații inedite despre sarcină. Prezentatoarea PRO TV va deveni mamă pentru prima dată: „Urmează una dintre cele mai mari schimbări”

Ramona Păun, prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV, se pregătește să devină mamă pentru prima dată. Vedeta este însărcinată cu o fetiță.

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  de  ELLE.ro
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Ramona Păun se pregătește se un capitol important din viața ei, și anume acela de mamă. Prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV este însărcinată cu primul ei copil. 

Ramona Păun, despre cum se simte de când e însărcinată

La finalul lunii septembrie a anului 2026, Ramona Păun și soțul ei, Cosmin Mihăiță, au anunțat că se pregătesc să devină părinți. În octombrie, cei doi au dezvăluit printr-un video adorabil că urmează să aibă o fetiță

Într-un interviu acordat recent, Ramona Păun a vorbit despre această perioadă din viața ei și despre cum se pregătește de venirea pe lumea a primului ei copil. 

„Sunt foarte bine, mulțumesc! Și fizic, și psihic. Deși urmează una dintre cele mai mari schimbări din viața mea, simt o liniște pe care nu aș fi anticipat-o. Mă așteptam ca mintea mea să fie cuprinsă de tot felul de gânduri și temeri legate de sarcină, dar s-a întâmplat contrariul. Sunt fericită într-un mod complet diferit. Simt o bucurie mai puțin zgomotoasă, fără să fie nevoie să se întâmple ceva extraordinar în fiecare zi ca să mă cuprindă. Cu toate că nu știu exact ce ne așteaptă, îmi place gândul că, după 40 de ani în care am adunat atâtea experiențe, urmează să trăiesc atât de multe lucruri pentru prima dată”, a spus Ramona Păun pentru VIVA!

Prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV a recunoscut că primele luni au fost mai dificile, însă acum starea ei de sănătate este foarte bună. 

„Începutul a fost mai anevoios, cu o senzație aproape permanentă de greață, dar, odată depășite primele trei luni, m-am bucurat cu adevărat de sarcină. Mă simt foarte bine și fizic, și emoțional, iar uneori, dacă n-ar fi burtica tot mai mare și mișcările care îmi amintesc că nu mai sunt niciodată singură, aproape că uit că sunt însărcinată.”

Pentru Ramona Păun, sarcina a venit într-un moment în care resimte un echilibru în toate palierele vieții ei și este tare bucuroasă să trăiască acest capitol alături de Cosmin Mihăiță, soțul ei. 

„La 40 de ani, bucuria vine și cu o anumită luciditate. Știi mai multe despre viață, despre fragilitatea ei și despre faptul că nu toate lucrurile pot fi controlate, oricât de multe informații ai avea despre ce înseamnă o sarcină. La 40 de ani ești mai conștientă de anumite riscuri, dar ai și avantajul unei maturități care te ajută să gestionezi altfel lucrurile. Însă, dincolo de toate astea, există credința. Pentru mine, a fost mereu un sprijin esențial, iar în perioada asta cu atât mai mult. Nu mi-am dorit să trăiesc nouă luni anticipând toate lucrurile care ar putea merge prost, așa că am făcut astfel încât să am o minte liniștită. Am mare încredere în medicul meu și încerc să nu transform fiecare îngrijorare într-un scenariu negativ.”

Ramona Păun, despre relația cu soțul ei, Cosmin Mihăiță

Ramona Păun și Cosmin Mihăiță și-au intersectat drumurile în redacția PRO TV acum peste un deceniu. Inițial, au fost doar colegi de muncă, dar în timp relația lor a evoluat într-o poveste de dragoste. Soțul prezentatoarei a lucrat și el într-o vreme în lumea televiziunii.

În 2024, Ramona Păun și Cosmin Mihăiță au ales să se căsătorească în cadrul unei ceremonii de vis care a avut loc la New York, oraș pe care îl vizitaseră anterior și de care se atașaseră. Atât cununia civilă, cât și cea religioasă s-au desfășurat în Statele Unite.

„Ne-am cunoscut în redacție, în urmă cu mulți ani. Am fost doar colegi o perioadă, până când am simțit că între noi există o energie dincolo de profesie. Ne-am acordat timp să ne descoperim unul pe celălalt și acum suntem recunoscători că am avut șansa să ne întâlnim”, a declarat Ramona Păun pentru Libertatea.

Ramona Păun a mai dezvăluit și care sunt principiile care stau la baza relației sale cu Cosmin Mihăiță. Prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV a recunoscut că și eu au avut parte de tensiuni, dar pe care le-au rezolvat printr-o comunicare sinceră.

„E o relație construită pe respect, iubire și o comunicare foarte bună. Nu e loc de orgolii într-un cuplu echilibrat, așa că trebuie să fii deschis să asculți și ce nu-ți convine și să analizezi obiectiv unde greșești. Am avut și noi momente mai tensionate, evident, dar am stins toate conflictele discutând despre sursa problemei.”

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