Mesajul emoționant transmis de Alina Pușcău după ce a terminat chimioterapia: „Chiar și în momentele cele mai grele, există atâta frumusețe, iubire și…”

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Alina Pușcău a împărtășit recent cu urmăritorii săi o veste pe care o aștepta de luni întregi. Fotomodelul a anunțat pe Instagram că, în urma celui mai recent PET scan, medicii nu ar mai fi identificat niciuna dintre cele 11 tumori cu care fusese diagnosticată.

Alina Pușcău a terminat chimioterapia. Ce mesaj a transmis

Alina Pușcău a revenit la clinica din California unde urmează tratamentul oncologic, în ciuda rezultatelor medicale încurajatoare primite recent. Deși investigațiile nu au mai evidențiat prezența unor tumori, modelul a continuat ședințele de chimioterapie, conform recomandărilor medicilor.

Ea a dezvăluit acum pe rețelele de socializare că a terminat chimioterapia, mărturisind că ultimele ședinte au fost deosebit de dificile, însă a ales să marcheze acest moment printr-o petrecere de Halloween, alături de prietenele sale.

„Ultimul meu ciclu de tratament cu C a fost incredibil de greu pentru mine. Dar aseară, am decis să sărbătoresc viața alături de prietenele mele.

Să râd, să zâmbesc, să mă simt din nou om și să fiu înconjurată de iubire. Reîntâlnirea cu prietenele minunate pe care nu le mai văzusem de ani de zile mi-a reamintit cât de prețioasă este cu adevărat viața.

Inima mi-e plină de recunoștință. Chiar și în momentele cele mai grele, există atâta frumusețe, iubire și bucurie de sărbătorit. Viața este un dar, iar fiecare moment merită sărbătorit. Halloween fericit! M-am bucurat să fiu, pentru o noapte, Cindy Crawford”, a scris Alina Pușcău pe Instagram.

Alina Pușcău, despre tratamentul cu care s-a vindecat de cancer

Alina Pușcău a început, pe data de 7 august, tratamentul împotriva cancerului de sân. Rezultatele au venit pe 1 octombrie, după o perioadă în care vedeta a urmat tratament pentru cancer în California. Alina Pușcău făcuse investigația care urma să arate modul în care organismul său a răspuns la tratament.

Potrivit declarațiilor sale, cele 11 tumori pe care le avea în zona sânului și a axilei nu ar mai fi fost vizibile la investigație. Medicii ar fi observat însă un punct la nivelul sânului, despre care Alina Pușcău spune că nu a putut fi identificat deocamdată. Vedeta a vorbit cu emoție despre rezultatele primite și a pus evoluția sa favorabilă și pe seama credinței și a rugăciunilor din ultimele luni.

„Acum nouă săptămâni am făcut un story pe Instagram și am aflat că am 11 tumori, că am cancer la sân. Astăzi, am văzut PET scan-ul, doar ce am venit de la doctor. Îmi bate inima să vă spun rezultatul. Nu îmi vine să cred! Dumnezeu există! Dumnezeu face miracole! Nu mi-a mai găsit nicio tumoră în corp! Doar mi-a găsit ceva ce nu a putut să identifice, ca un punct în sân. Atât!”, a declarat în urmă cu câteva zile Alina Pușcău.

Tratamentul urmat de Alina Pușcău a costat peste un milion de dolari. Modelul a explicat în cadrul unei emisiuni TV că nu a fost nevoită să suporte cheltuielile, deoarece beneficiază de o asigurare medicală în Statele Unite ale Americii.

„Am avut noroc, pentru că am asigurare aici și tratamentul e plătit, totul e plătit, dar tratamentul este peste un milion de dolari, e foarte scump, pentru că sunt trei medicamente și sunt foarte scumpe. Dacă ar fi în România, ar fi mai ieftin, pentru că nu sunt acte cum sunt aici, dar e altfel de viață în România decât în America. Am avut noroc! Dumnezeu mă iubește așa de mult”, a declarat Alina Pușcău, citatîă de Spynews.ro.

Alina Pușcău, despre dorința ei cea mai mare după ce s-a vindecat de cancer

În ultimele luni, Alina Pușcău le-a oferit urmăritorilor săi mai multe informații despre diagnosticul primit și despre evoluția stării sale de sănătate. În tot acest timp, a vorbit frecvent și despre importanța credinței pentru ea. Recent, vedeta a publicat pe Instagram un mesaj în care și-a exprimat una dintre cele mai importante dorințe, îndreptându-și de această dată atenția către cei din jur.

După experiența prin care a trecut, Alina Pușcău spune că își dorește mai multă iubire, pace și sănătate pentru oameni.

„Dorința mea pentru lume este simplă: Dragostea să umple fiecare inimă, pacea să ajungă în fiecare suflet, iar sănătatea să binecuvânteze fiecare viață. Fie ca noi să ne vindecăm împreună, să ne iubim unii pe alții și să ne amintim că dragostea este cel mai mare dar pe care îl putem oferi”, a transmis Alina Pușcău pe Instagram.

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Foto: Instagram

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