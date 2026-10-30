Echipa de producție Asia Express, momente dificile în China. Ce s-a întâmplat în timpul filmărilor

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Filmările pentru „Asia Express – Drumul Mătăsii” au venit cu provocări neașteptate pentru concurenți și echipa de producție. Ajunși în China chiar în perioada sărbătorii de 1 Mai, membrii echipei au descoperit cât de aglomerate pot deveni străzile și atracțiile turistice atunci când milioane de oameni profită de zilele libere.

Echipa Asia Express, luată prin surprindere

În episodul opt din „Jurnal de călătorie Asia Express”, producătorii au prezentat imagini din culisele emisiunii și au povestit despre dificultățile întâmpinate în timpul filmărilor. Sărbătoarea de 1 Mai, care în acel an a coincis cu o perioadă de patru zile libere consecutive, a determinat numeroși locuitori să călătorească sau să își viziteze familiile. Drept urmare, traficul a devenit extrem de aglomerat, iar locurile turistice au fost luate cu asalt.

Una dintre cele mai dificile experiențe pentru echipa de producție a avut loc într-un parc, unde numărul impresionant de vizitatori a îngreunat deplasarea și organizarea filmărilor. Un reporter al emisiunii a povestit că aglomerația a fost atât de mare, încât membrii echipei s-au pierdut unii de ceilalți și au avut dificultăți în a ajunge la locul stabilit pentru întâlnire.

„Am ajuns într-un parc unde am crezut că am văzut apogeul aglomerației! Câtă lume poate să fie într-un parc?! Toți oamenii din China erau în parcul ăsta! Noi, echipa, ne-am pierdut prin parc și era să nu mai ajungem la careu (…). Am avut noroc să prindem 1 Mai muncitoresc în China. Sărbătoarea asta pentru ei ține patru zile. A fost și în weekend, că a picat înainte de weekend. S-a legat cu weekendul, patru zile în continuu. Oamenii s-au dus în vizită să sărbătorească. A fost îngrozitor (…). Dacă trebuia să terminăm filmările la șase, până la urmă am terminat la zece, dau un exemplu”, a spus reporterul Asia Express.

Robert Lionte, despre experiența din China

Robert Lionte, producătorul executiv al emisiunii, a explicat că echipa fusese avertizată în privința aglomerației din perioada sărbătorilor. Cu toate acestea, realitatea din teren a fost impresionantă.

„Un LP ne-a spus că în aceaste zile de sărbătoare, când toți sunt libere și călătoresc, o să vedem cu adevărat cât oameni are în China. Ei sunt în mod normal în birouri, în fabrici, nu prea-i vezi așa… Nu vezi un miliard pe stradă. Acum ai o idee”, a spus Robert Lionte, Producător Executiv Asia Express

Situația a complicat și misiunile concurenților, care au întâmpinat probleme în găsirea mijloacelor de transport. Numeroase mașini erau deja ocupate, iar traficul intens le-a îngreunat deplasarea.

Mona Segall, producătoarea Asia Express, despre problemele apărute la filmările din China

Mona Segall și-a reluat rolul de producătoare a show-ului Asia Express, care a ajuns la sezonul 9. Asia Express 2026 pornește pe „Drumul Mătăsii”, o rută epică ce îi poartă pe concurenți prin Uzbekistan și China, într-o călătorie care nu e doar despre distanțe și probe, ci despre întâlnirea a două lumi cu diferenţe culturale uriaşe, despre oameni şi obiceiuri văzute dincolo de clișeele turistice.

Mona Segall se declară extrem de încântată de noul sezon Asia Express, atât când vine vorba despre țările în care se va desfășura emisiunea, cât și de echipele de vedete care participă.

Cu toate acestea, producătoarea a dezvăluit că filmările din China au fost extrem de dificile, mai ales că o mare parte a echipei de producție s-a îmbolnăvit.

„Există în Asia Express niște momente în care toată lumea resimte oboseala. Tuturor ni s-a întâmplat să ne îmbolnăvim în aceeași zi și în același timp, la fel de rău. Cinci operatori, șase oameni din echipă nouă, 12 oameni erau pe perfuzii în același timp, doctorița nu mai făcea față, nu mai avea medicamente, nu mai avea cum să pună atâtea perfuzii în același timp. S-a întâmplat să fie și o zi grea, să fie și ploaie, să fie și frig, să fie și o cursă pentru ultima șansă foarte grea. Îmi pare bine că s-a terminat și sper să nu se mai întâmple o asemenea etapă foarte curând și să ne revenim și să începem să funcționăm cum funcționăm noi de obicei”, a povestit Mona Segall.

Citește și:

Antonia, declarație de iubire pentru partenerul ei, Alex Velea. Ce i-a transmis public artista

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro