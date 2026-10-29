Pieter Mulier readuce Atelier Versace pe podium după zece ani

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O veste care promite să facă și mai interesantă următoarea ediție Paris Couture Week: Atelier Versace revine pe podium după mai bine de un deceniu, iar Pieter Mulier va semna colecția care marchează acest moment. Casa italiană a confirmat oficial că prezentarea va avea loc în cadrul săptămânii haute couture, programată între 25 și 28 ianuarie 2027. Data exactă și locația show-ului urmează să fie comunicate.

Ultima prezentare dedicată exclusiv liniei Atelier Versace a avut loc în iulie 2016, pe vremea când Donatella Versace conducea direcția creativă. De atunci, casa a continuat să realizeze piese couture pentru cliente private și apariții spectaculoase pe covorul roșu, însă fără să mai organizeze un show propriu. Revenirea este cu atât mai importantă cu cât coincide cu o perioadă de transformări majore pentru brand.

Pieter Mulier a preluat oficial conducerea creativă a Versace pe 1 iulie 2026, după cinci ani la Alaïa, unde a reușit să revitalizeze universul casei prin siluete sculpturale, construcții precise și o abordare contemporană a senzualității. Designer-ul belgian, care a lucrat anterior alături de Raf Simons la Jil Sander, Dior și Calvin Klein, are acum o provocare diferită: să interpreteze estetica exuberantă a Versace fără să piardă din vedere identitatea construită de Gianni și Donatella.

Un prim indiciu despre direcția sa a apărut deja în august, când Nicole Kidman a purtat la premiera filmului Practical Magic 2, din Los Angeles, o rochie neagră din dantelă, cu croială asimetrică, realizată de Mulier pentru Atelier Versace. O apariție sofisticată, care a stârnit curiozitatea în legătură cu felul în care designer-ul va aborda codurile casei.

Anunțul vine și într-un moment strategic pentru Versace, după achiziția brand-ului de către Prada Group, finalizată în decembrie 2025. Noul proprietar și-a exprimat intenția de a valorifica moștenirea creativă a casei, oferindu-i în același timp o direcție actuală.

Rămâne de văzut cum va arăta întâlnirea dintre rigoarea arhitecturală a lui Mulier și glamour-ul provocator care a consacrat Versace. Un lucru este însă sigur: debutul său couture va fi unul dintre momentele de urmărit ale începutului de an.

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Foto: Getty

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