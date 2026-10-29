Pieter Mulier readuce Atelier Versace pe podium după zece ani

Versace pregătește una dintre cele mai așteptate reveniri ale anului 2027: prima colecție haute couture semnată de noul său director de creație va fi prezentată în ianuarie, la Paris.

Homepage  / Fashion / First Trend
  de  Georgescu Daria
Pieter Mulier readuce Atelier Versace pe podium după zece ani

O veste care promite să facă și mai interesantă următoarea ediție Paris Couture Week: Atelier Versace revine pe podium după mai bine de un deceniu, iar Pieter Mulier va semna colecția care marchează acest moment. Casa italiană a confirmat oficial că prezentarea va avea loc în cadrul săptămânii haute couture, programată între 25 și 28 ianuarie 2027. Data exactă și locația show-ului urmează să fie comunicate.

Ultima prezentare dedicată exclusiv liniei Atelier Versace a avut loc în iulie 2016, pe vremea când Donatella Versace conducea direcția creativă. De atunci, casa a continuat să realizeze piese couture pentru cliente private și apariții spectaculoase pe covorul roșu, însă fără să mai organizeze un show propriu. Revenirea este cu atât mai importantă cu cât coincide cu o perioadă de transformări majore pentru brand.

Pieter Mulier a preluat oficial conducerea creativă a Versace pe 1 iulie 2026, după cinci ani la Alaïa, unde a reușit să revitalizeze universul casei prin siluete sculpturale, construcții precise și o abordare contemporană a senzualității. Designer-ul belgian, care a lucrat anterior alături de Raf Simons la Jil Sander, Dior și Calvin Klein, are acum o provocare diferită: să interpreteze estetica exuberantă a Versace fără să piardă din vedere identitatea construită de Gianni și Donatella.

Un prim indiciu despre direcția sa a apărut deja în august, când Nicole Kidman a purtat la premiera filmului Practical Magic 2, din Los Angeles, o rochie neagră din dantelă, cu croială asimetrică, realizată de Mulier pentru Atelier Versace. O apariție sofisticată, care a stârnit curiozitatea în legătură cu felul în care designer-ul va aborda codurile casei.

Anunțul vine și într-un moment strategic pentru Versace, după achiziția brand-ului de către Prada Group, finalizată în decembrie 2025. Noul proprietar și-a exprimat intenția de a valorifica moștenirea creativă a casei, oferindu-i în același timp o direcție actuală.

Rămâne de văzut cum va arăta întâlnirea dintre rigoarea arhitecturală a lui Mulier și glamour-ul provocator care a consacrat Versace. Un lucru este însă sigur: debutul său couture va fi unul dintre momentele de urmărit ale începutului de an.

Citește și:
7 accesorii care dau tonul în moda sezonului FW26

Foto: Getty

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Cine a adus luxul la București? Povestea magazinelor care au schimbat piața modei din România
Fashion
Cine a adus luxul la București? Povestea magazinelor care au schimbat piața modei din România
ERDEM: About Time, About Her – 20 de ani de modă, artă și povești extraordinare
Fashion
ERDEM: About Time, About Her – 20 de ani de modă, artă și povești extraordinare
Cine mai are nevoie de Fashion Week? Cât costă o prezentare de modă și ce câștigă, de fapt, designerii
Fashion
Cine mai are nevoie de Fashion Week? Cât costă o prezentare de modă și ce câștigă, de fapt, designerii
Rochii de mireasă 2027: 5 tendințe care vor domina moda bridal, de la dantelă la volume spectaculoase
Fashion
Rochii de mireasă 2027: 5 tendințe care vor domina moda bridal, de la dantelă la volume spectaculoase
7 accesorii care dau tonul în moda sezonului FW26
Fashion
7 accesorii care dau tonul în moda sezonului FW26
Culoarea, în doze mici: trucuri de styling de pe podiumurile FW26
Fashion
Culoarea, în doze mici: trucuri de styling de pe podiumurile FW26
Publicitate
De la ce distanță te înregistrează radarul Poliției Române: Frânarea bruscă nu te scapă de amendă
De la ce distanță te înregistrează radarul Poliției Române: Frânarea bruscă nu te scapă de amendă
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Antena 1
Mirela Retegan a izbucnit în lacrimi, în direct. Ce a emoționat-o atât de tare când a revăzut imagini de la Asia Express
Mirela Retegan a izbucnit în lacrimi, în direct. Ce a emoționat-o atât de tare când a revăzut imagini de la Asia Express
Prima reacție a lui Maurice Munteanu după eliminarea de la Asia Express. Gestul neașteptat făcut la doar câteva ore după difuzare
Prima reacție a lui Maurice Munteanu după eliminarea de la Asia Express. Gestul neașteptat făcut la doar câteva ore după difuzare
Maurice și Connie au părăsit Asia Express! Ce i-a transmis Maurice lui Valerie Lungu înainte de plecare
Maurice și Connie au părăsit Asia Express! Ce i-a transmis Maurice lui Valerie Lungu înainte de plecare
Oana Tomoiagă de la Asia Express, mărturisiri despre iubitul ei. Ce a făcut artista înainte să înceapă relația de cinci ani
Oana Tomoiagă de la Asia Express, mărturisiri despre iubitul ei. Ce a făcut artista înainte să înceapă relația de cinci ani
Unica.ro
S-au dus vremurile în care se distra în vacanțe de lux alături de iubitul milionar! El și-a văzut de viață mai departe, iar ea e acum mamă singură și luptă pentru fetița ei! „Trebuie să muncesc și este greu”
S-au dus vremurile în care se distra în vacanțe de lux alături de iubitul milionar! El și-a văzut de viață mai departe, iar ea e acum mamă singură și luptă pentru fetița ei! „Trebuie să muncesc și este greu”
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau”
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau”
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din fashion
Ce se întâmplă când privești moda cu ochii unui arhitect?
Ce se întâmplă când privești moda cu ochii unui arhitect?
Fashion

De la volumele lui Cristóbal Balenciaga la experimentele lui Issey Miyake și Iris van Herpen, moda și arhitectura au surprinzător de multe în comun. O poveste despre proporții, structuri, materiale și relația dintre corp și spațiu.

+ Mai multe
Gulerul, în prim-plan: detaliul care redefinește silueta în FW26
Gulerul, în prim-plan: detaliul care redefinește silueta în FW26
Fashion

Se poartă cu bărbia sus. La propriu. Construcțiile îndrăznețe, formele sculpturale și câteva gesturi neașteptate de styling dau o nouă atitudine pieselor clasice.

+ Mai multe
Paltonul este ținuta: piesa care schimbă regulile de styling în FW26
Paltonul este ținuta: piesa care schimbă regulile de styling în FW26
Fashion

Volumele sculpturale, croielile precise și texturile neașteptate conferă hainelor exterioare o prezență spectaculoasă. Eleganța clasică întâlnește experimentul, iar podiumurile propun siluete memorabile.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC