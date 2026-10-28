Gina Pistol își construiește două case în același timp. Ce provocări întâmpină vedeta: „E mult de muncă. Ai de alergat cu…”

Gina Pistol a vorbit despre planurile sale de a construi și amenaja două case în același timp, dintre care una la munte.

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  de  ELLE.ro
Gina, Smiley și fetița lor
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Gina Pistol și-a propus să ducă la bun sfârșit două proiecte imobiliare importante. Prezentatoarea TV a dezvăluit că se ocupă de construirea și amenajarea a două locuințe, dintre care una se află la munte. Deși este entuziasmată de planurile sale, vedeta recunoaște că lucrurile sunt mult mai complicate decât și-a imaginat inițial.

Gina Pistol, despre provocările construirii celor două case

Gina Pistol și Smiley formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi s-au căsătorit în 2023 și au împreună o fiică, Josephine. Dincolo de proiectele profesionale și de viața de familie, prezentatoarea TV și-a îndreptat atenția și către amenajarea unor noi locuințe.

Într-un interviu acordat recent, Gina Pistol a povestit că a început pregătirile pentru construirea celor două case, însă procesul presupune numeroase etape, de la stabilirea detaliilor arhitecturale până la obținerea documentelor necesare și alegerea echipelor de muncitori.

„E destul de greu. Bine că m-am apucat de amândouă, adică: ne-am întâlnit cu arhitecta noastră ca să ne schițeze cam cum am vrea să arate casele, dar e mult de muncă. Ai de alergat cu actele, până îți găsești echipa cu care să construiești casele… e ceva.”, a spus Gina Pistol pentru WOWbiz.

Gina Pistol a mărturisit că, dacă ar fi început lucrările la o singură locuință, probabil nu ar mai fi avut curajul să se apuce și de cea de-a doua. Tocmai de aceea, a preferat să își asume provocarea de a le construi în paralel.

„Cred că dacă mă apucam nu o mai făceam și pe cealaltă, dar, inconștientă, am zis ‘hai să le facem pe amândouă.'”, a mai spus ea.

Smiley, în vârstă de 43 de ani, traversează o perioadă aglomerată, împărțindu-și timpul între filmările pentru „Românii au talent”, activitatea muzicală și promovarea filmului „Vacanță all inclusive”, în care joacă alături de Pavel Bartoș. Într-un interviu acordat recent, artistul a oferit și câteva detalii despre viața personală, explicând cum reușește să își organizeze programul astfel încât să petreacă timp cu familia.

„Eu o duc, da, dimineața (la grădiniță n.red.). Facem cu rândul. Bine, acum, când am filmări la ‘Românii au talent’, e mai complicat. Cade pe Gina.”, a spus Smiley publicației Click!

Smiley, despre cheltuielile casei

Un alt subiect abordat de artist a fost construcția locuinței pe care el și Gina Pistol o pregătesc la munte. Deși cei doi nu au întotdeauna aceleași preferințe, Smiley a mărturisit că soția sa are principalul cuvânt de spus în privința proiectului.

„Avem opinii diferite, dar ea e șefă de proiect. I-am zis că am încredere în ea.”

Artistul a precizat că anumite decizii sunt luate împreună, mai ales atunci când este vorba despre aspectele tehnice ale construcției.

„Nu are mână liberă în tot, pentru că trebuie să ne sfătuim în chestiile tehnice. Dar am încredere că face alegerile care trebuie, că ține cu casa.”

În ceea ce privește gestionarea banilor, Smiley a recunoscut că el este cel care obișnuiește să cheltuiască mai mult, motiv pentru care preferă să îi lase soției responsabilitatea principală a proiectului.

„Eu! De-aia am lăsat-o pe mâna ei. Eu sunt ceva rău!”, a spus artistul, amuzat.

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Foto: Instagram

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