Noah Wyle a fost desemnat de revista People „Cel mai sexy bărbat în viață”. Cum a reacționat actorul din serialul „The Pitt”

Noah Wyle, cunoscut pentru rolurile sale din "ER" și "The Pitt", a primit titlul de "Cel mai sexy bărbat în viață" din partea revistei People.

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  de  ELLE
Noah Wyle a fost desemnat de revista People "Cel mai sexy bărbat în viață". Cum a reacționat actorul din serialul "The Pitt"

Actorul Noah Wyle, în vârstă de 55 de ani, a fost desemnat de revista People drept „Cel mai sexy bărbat în viață” al anului 2026. Anunțul a fost făcut marți dimineață, iar starul din „The Pitt” apare pe coperta publicației. În interviul care însoțește pictorialul, Wyle a vorbit despre reacția sa la aflarea veștii, despre căsnicia cu Sara Wyle și despre viața de familie.

„Am crezut că este o farsă. Nici într-un milion de ani nu m-aș fi gândit că voi primi o asemenea distincție”, a declarat actorul pentru People.

Noah Wyle a recunoscut că noul său titlu va deveni, cel mai probabil, subiectul glumelor în familie. Actorul, care a devenit celebru datorită rolului din serialul „ER”, este convins că apropiații săi îl vor tachina în legătură cu această distincție „în următorii 50 de ani”.

„Cu siguranță voi avea parte de foarte multe glume pe seama mea”, a adăugat el.

Actorul este tatăl a trei copii. Din căsnicia cu fosta sa soție, Tracy Warbin, îi are pe Owen, în vârstă de 23 de ani, și Auden, de 21 de ani. Noah Wyle mai are o fiică, Frances, în vârstă de 11 ani, împreună cu actuala sa soție, Sara Wyle, cu care este căsătorit din iunie 2014.

Potrivit declarațiilor sale, Sara este încântată de noul titlu primit de soțul ei, considerând că acesta reprezintă și o confirmare a bunurilor sale gusturi.

„Ea crede că sunt un om bun și că felul meu de a fi, tipul de tată și de soț care sunt, merită să fie apreciate și promovate”, a explicat Noah Wyle.

În cadrul aceluiași interviu, actorul a oferit și câteva detalii despre relația cu soția sa. Întrebat cum arată pentru ei o „întâlnire romantică perfectă”, Wyle a răspuns că aceasta „implică mâncare”. De asemenea, a dezvăluit că se ocupă de anumite treburi gospodărești în locuința familiei din California și că spălatul vaselor este una dintre activitățile sale preferate.

„Eu sunt expertul în spălatul vaselor. Chiuveta este domeniul meu. Și le-aș recomanda mai multor bărbați să se apuce de spălat vase, pentru că este o activitate foarte terapeutică”, a mărturisit el.

Tot marți, Noah Wyle a participat la podcastul „Good Hang”, găzduit de Amy Poehler, unde a vorbit despre distincția acordată de revista People. În anii precedenți, titlul de „Cel mai sexy bărbat în viață” le-a revenit lui Jonathan Bailey, în 2025, și lui John Krasinski, în 2024.

Noah Wyle, de la succesul din „ER” la revenirea în atenția publicului cu „The Pitt”

Noah Wyle și-a început ascensiunea la Hollywood în anii ’90, când a obținut rolul doctorului John Carter în serialul medical „ER”. Avea doar 22 de ani la momentul respectiv, iar personajul avea să devină unul dintre cele mai cunoscute din cariera sa. Actorul a interpretat rolul pe parcursul a două decenii, devenind unul dintre numele asociate cu succesul producției.

După încheierea acestui capitol, Wyle și-a continuat cariera cu apariții în mai multe proiecte de televiziune, printre care și serialul SF „Falling Skies”.

În 2025, actorul a revenit în atenția publicului datorită rolului doctorului Michael „Robby” Robinavitch din serialul „The Pitt”, producție care i-a adus noi aprecieri din partea criticilor și a spectatorilor. Pentru interpretarea sa, Noah Wyle a câștigat patru premii Emmy și un Glob de Aur.

Primul sezon din „The Pitt” a avut premiera în ianuarie 2025, iar cel de-al doilea a fost lansat la începutul anului 2026. Cel de-al treilea sezon este programat să aibă premiera peste trei luni.

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Foto: Getty

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