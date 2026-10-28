Cum s-a schimbat relația dintre Lora și Ionuț Ghenu după doi ani de căsătorie. Confesiunile artistei: „Mi-e și rușine să zic. Mi-e și frică. Eu simt că…”

Lora și-a deschis sufletul și a făcut confesiuni sincere despre cum se raportează în prezent la căsătoria cu Ionuț Ghenu, la doi ani de când au făcut nunta.

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  de  Andreea Ilie
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Lora se află de mai mulți ani într-o relație solidă cu Ionuț Ghenu, iar în 2024 cei doi și-au oficializat povestea de dragoste prin căsătorie.

Cum s-a schimbat relația dintre Lora și Ionuț Ghenu după doi ani de căsătorie

Lora și Ionuț Ghenu s-au căsătorit civil pe data de 19 septembrie 2024, după nouă ani de relație. Artista și partenerul ei au strălucit în ziua în care au mers la Starea Civilă și au rostit cel mai important „Da”, având alături familia și prietenii apropiați. Pe 5 octombrie 2024, s-au căsătorit religios. Slujba a avut loc la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, iar ulterior cântăreața și soțul ei au petrecut alături de cei peste 300 de invitați la un restaurant.

Recent, Lora a fost una dintre invitatele la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea, însă faptul că a mers fără soțul ei, Ionuț Ghenu, a atras imediat atenția. Mai mult, unele publicații mondene au dat naștere la zvonuri privind relația actuală a artistei cu soțul ei, susținând că cei doi se îndreaptă spre divorț.

Artista a decis atunci să răspundă public acestor zvonuri, precizând că la nunta Andreei Bălan a mers cu o prietenă. Ea a filmat un videoclip, pe care ulterior l-a șters, în care a spus clar că nu are de gând să divorțeze de partenerul ei de viață.

Într-un interviu acordat recent, Lora a vorbit deschis despre motivele pentru care alege să meargă fără soțul ei la diverse evenimente.

„La petrecere am stabilit că el vine când vrea, el nu trebuie să mai vină unde nu se simte confortabil, pentru că pentru el era un stres foarte mare: ‘Iar trebuie… Cu ce mă îmbrac, ce costum îmi pun? Cum este petrecerea?’ Îl vedeam că era un stres. Și am zis: ‘Iubirea mea, dar nu vrei tu să stai cu prietenii tăi, faci ce vrei tu și lasă-mă că merg eu cu o prietenă și aia e. N-are sens dacă nu-ți place. Când îți place și ai chef și vrei să mergi cu mine, iată, se poate, când nu…'”, a spus artista în podcast-ul lui Jorge.

Lora a mărturisit că, deși formează un cuplu cu Ionuț de mai bine de zece ani, dragostea pe care i-o poartă nu a dispărut, ba din contră, devine din ce în ce mai puternică odată cu trecerea timpului.

„Îl iubesc mult. Foarte mult îl iubesc. Mi-e și rușine să zic. Mi-e și frică. În 2024 (n.r. s-au căsătorit), eu simt că-s cu el de toată viața, într-un mod foarte ciudat. Și, având în vedere cât timp petrecem împreună, faceți exercițiul ăsta cu timpul unui om care se duce 10 ore pe zi la muncă sau 12 ore cu tot cu trafic. Noi suntem non-stop. Am fost ani de zile. Acuma mai pleacă el, mai manageriază pe cineva și mai pleacă, ne mai împărțim. Unul se duce la birou, altul se duce la podcast”, a povestit Lora în podcastul lui Jorge.

Lora, confesiuni despre o fostă relație toxică

Lora a vorbit fără menajamente despre viața sa sentimentală și una dintre relațiile din trecut în timpul căreia a avut parte de situații care au marcat-o. Nu este însă prima dată când artista vorbește despre momentele dramatice trăite în relațiile de cuplu.

Un videoclip de pe TikTok a scos la iveală traumele prin care a trecut. O tânără a întrebat care au fost motivele pentru care au ales să se separe de parteneri, iar Lora a răspuns fără rețineri, oferind detalii cutremurătoare.

„1. Mi-a spus că nu am nimic special și că dacă iese pe stradă, găsește 100 de’alde mine.
2. Mi-a spus că nu vrea copil că vrea să mai copilărească și să se bucure de mine. (avea 38 și eu eram la ultima șansă de a mai avea copii. Știa.)
3. A dat buzna în studio la ora 23, cățărat prin balcon ca să vadă ce fac și când a văzut că scriam versuri m-a întrebat senin „așa vor arăta toate nopțile de acum încolo?” iar eu mă uitam la geaca lui de piele cumpărată de mine cu ultimii bănuți pe care a julit-o când a escaladat balconul.
4: Mi-a spus după primul sărut că vrea să fie motivul SECRET pentru care eu zâmbesc. (avea o altă relație de care nu știam)
5: Am refuzat actul intim și mi-a spus că am noroc dacă se mai uită cineva la mine cu nasul ăla. (am avut dublă fractură după un accident de mașină de care știa)
6: Am fost prima dată la el acasă îmbrăcată doar în portjartiere, pantofi negri de lac cu toc cui și un parpalac de piele peste. M-a așteptat cu șosetele matlasate peste pantalonii de trening cu „genunchi” și scame, purtați peste tricoul găurit și pătat. În pat erau ambalaje și resturi de mâncare.
7: A încercat să mă abuzeze”, au fost detaliile date de Lora în secțiunea de comentarii.

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Foto: Arhiva ELLE

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