Kim Kardashian a atras toate privirile la Roma într-o rochie de mireasă neobișnuită. Cum arată ținuta purtată de vedetă

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Kim Kardashian a atras toate privirile cu o serie de fotografii publicate pe Instagram, în timpul vizitei sale la Roma. Vedeta a ajuns în capitala Italiei pentru a promova cel de-al doilea sezon al serialului All’s Fair, produs de Hulu, care urmează să fie lansat în Statele Unite miercuri, 4 noiembrie 2026. Cu toate acestea, dintre imaginile realizate în timpul aparițiilor sale de promovare, un detaliu a ieșit în evidență: ținuta aleasă de Kim.

Vedeta americană a optat pentru o rochie de mireasă alb-negru, cu buline, un model care se îndepărtează de stilul clasic al ținutelor de mireasă. Decolteul fără bretele și corsetul structurat i-au pus în valoare silueta, în timp ce decupajele îndrăznețe din zona șoldurilor, decorate cu dantelă albă, au adăugat un element spectaculos.

Fusta prezenta drapaje în partea din față și se prelungea cu o trenă lungă, de tip catedrală, care oferea și mai mult dramatism întregii ținute. Kim și-a completat apariția cu părul prins într-o coadă înaltă, lăsând croiala și detaliile elaborate ale rochiei să fie în centrul atenției.

Creația este semnată de Galia Lahav, designer cunoscut pentru rochiile sale de mireasă haute couture. Modelul face parte din colecția One of One, dedicată sezonului de toamnă 2027, și a fost prezentat pentru prima dată pe 13 octombrie, în încheierea unei prezentări din cadrul New York Bridal Fashion Week.

Ședința foto a inclus și un alt detaliu care nu a trecut neobservat: Kim Kardashian a pozat alături de doi câini dalmațieni. Blana lor albă cu pete negre se asorta cu imprimeul rochiei, creând un cadru în care fiecare element părea atent ales.

Fotografiile au stârnit și comparații cu Cruella de Vil, personajul emblematic asociat cu dalmațienii. Referința a adăugat o notă jucăușă ședinței foto și a accentuat estetica alb-negru care a dominat imaginile.

Kim Kardashian a început să colaboreze cu Law Roach în septembrie 2026, iar parteneriatul lor a atras rapid atenția industriei modei. Celebrul stilist, cunoscut în special pentru colaborarea sa de lungă durată cu Zendaya, este responsabil și pentru apariția spectaculoasă a vedetei într-o rochie de mireasă Galia Lahav, cu buline alb-negru, la Roma.

Colaborarea a fost anunțată oficial pe 19 septembrie 2026, când Kim Kardashian a participat la inaugurarea Lucas Museum of Narrative Art din Los Angeles. Pentru eveniment, Law Roach a ales o rochie vintage Yves Saint Laurent, din colecția toamnă-iarnă 2004, creată de Tom Ford.

Într-un interviu acordat publicației People, pe 16 octombrie, Law Roach a vorbit despre experiența de a lucra cu Kim Kardashian. Acesta a descris-o drept o persoană amabilă, care știe foarte bine ce își dorește, dar care îi oferă și libertate creativă. Stilistul a mărturisit că această colaborare este extrem de plăcută și a explicat că încearcă să ofere fiecărei vedete o interpretare personală a stilului său.

foto: Getty Images

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